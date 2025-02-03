Dez princípios Lean Agile que transformam o seu negócio

Princípios, ferramentas e metodologias Lean Agile transformam o seu negócio em um motor de inovação ao eliminar desperdícios e maximizar valor.
Toda empresa precisa manter o ritmo e então acelerar para superar a concorrência. Para isso, sua equipe precisa ser mais produtiva e realizar as tarefas em um ritmo mais rápido. Mas como melhorar a produtividade?
A chave para aumentar a produtividade é adotar o processo Lean Agile. Há muita expectativa em torno dessa inovação. Isso acontece porque as equipes hoje estão usando esses métodos para aproveitar melhor o trabalho, manter os clientes satisfeitos e concluir suas tarefas muito mais rápido do que fariam usando processos tradicionais.
As organizações estão adotando o Lean Agile para reduzir parte do desperdício que vem com a adoção da metodologia ágil em escala. Equipes que usam Lean Agile relatam maior satisfação no trabalho e uma entrega de valor aos clientes mais rápida e mais eficiente.
O Lean Agile é um conjunto de princípios e práticas que minimizam o desperdício (lean) e maximizam o valor (agile). O Lean Agile ajuda as equipes a entregar resultados de forma mais rápida, reduzindo a quantidade de trabalho em andamento (WIP) e gerenciando o fluxo para melhorar o foco, diminuir a troca de contexto e eliminar desperdícios de tarefas, tempo e dinheiro.
As equipes ágeis são incentivadas a gerenciar o fluxo criando equipes multifuncionais que trabalham juntas para entregar uma iteração de cada vez. Quando você junta os dois, "lean e agile", você implementa a metodologia ágil, ao mesmo tempo em que reconhece valores e práticas enxutas. A metodologia ágil busca aprimorar o próprio produto, já a metodologia enxuta busca aprimorar o processo de entrega dos produtos.
Originalmente destinado à manufatura, o Lean foi posteriormente reconhecido como apropriado e aplicável ao desenvolvimento de software. Ao usar o Lean, o foco é minimizar o desperdício e, ao mesmo tempo, maximizar o valor do cliente.
No desenvolvimento de software, o gerenciamento enxuto de projetos significa remover defeitos, funcionalidades, revisões e outros itens desnecessários, enquanto a metodologia ágil promove a adaptabilidade e a colaboração em ambientes incertos.
Em 2001, 17 desenvolvedores renomados, chamados de "anarquistas organizacionais", se reuniram em Snowbird, Utah; entre eles estava Jeff Sutherland, criador do "Scrum". O grupo incluía defensores de várias abordagens concorrentes, como Adaptive Software Development (ASD), Extreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) e Feature-Driven Development (FDD). Essas abordagens eram conhecidas como "frameworks leves", porque envolviam formas mais simples e reduzidas de se adaptar a ambientes novos e em rápida mudança.
O grupo escolheu um nome para o movimento: "Ágil". O grupo desenvolveu 12 princípios operacionais chamados de "Princípios por trás do manifesto ágil".
À medida que os métodos ágeis evoluíram, os pesquisadores do MIT estudaram os métodos por trás dos sistemas de fabricação japoneses, incluindo o sistema de produção da Toyota. Eles cunharam o termo "Lean" porque descrevia metodologias/princípios enxutos para melhorar a produtividade eliminando desperdícios por meio da redução de fluxos de trabalho destrutivos, sobrecarregados e irregulares. Os defensores do Lean se concentravam mais na colaboração com o cliente, mas, eventualmente, a implementação Lean Agile se consolidou como aplicação válida dos princípios e valores do Lean Agile.
Em vez de entregar softwares em grandes lotes, as equipes ágeis trabalham para entregar um software funcional o mais rápido possível, adotando uma abordagem iterativa. As equipes que praticam a metodologia ágil usam a implementação frequente de código para receber feedback dos clientes de forma rápida e usar esses feedbacks nos seus próximos trabalhos. Isso significa que as equipes podem implementar as alterações necessárias mesmo mais tarde no processo de desenvolvimento. Esses princípios de desenvolvimento iterativo se alinham aos princípios Lean para adiar compromissos e entregar mais rápido.
O Lean ajuda a melhorar o foco e a reduzir a troca de contexto, gerenciando o fluxo para limitar o WIP, entregando com rapidez. Os membros das equipes ágeis gerenciam o fluxo de trabalho como uma equipe multifuncional para entregar uma iteração de cada vez. Isso proporciona aos usuários do Lean agilidade para tomar decisões mais embasadas com as informações mais atualizadas e relevantes.
Ciclos curtos de feedback também ajudam as equipes a trabalhar com requisitos de negócios atualizados. A cooperação diária entre desenvolvedores e stakeholders permite que os membros da equipe eliminem coisas que não agregam valor ao cliente, priorizando tarefas com base nos objetivos da empresa.
Toda empresa quer cumprir os prazos o mais rápido possível. O Lean Agile é um processo adaptativo que utiliza a abordagem faseada para executar as atividades uma fase de cada vez. Isso é vital para o Scaled Agile Framework (SAFe). As equipes de desenvolvimento de produtos usam o SAFe para melhorar a produtividade, o tempo de lançamento no mercado, o engajamento dos funcionários e a qualidade da solução final.
Existem 10 princípios fundamentais que auxiliam na gestão eficaz de empresas:
A visão econômica é alcançada por meio de entregas frequentes e antecipadas. Para fazer isso, aplique este framework:
Compreenda o objetivo do sistema, pois ele oferece uma forma holística de desenvolver soluções para problemas, incorporando todos os aspectos do sistema e abrangendo as fases de projeto, implementação, desenvolvimento e manutenção.
Os principais aspectos do sistema incluem:
Os princípios Lean Agile abrem espaço para futuras opções de projetos. As opções de projeto irão convergir e se abrir dependendo da situação, levando a resultados econômicos ótimos.
Reduza os riscos permitindo que os clientes visualizem construções incrementais. A construção incremental permite um ciclo de aprendizado rápido. Use esses pontos de integração para sistemas complexos, a fim de verificar cada sistema e garantir que eles cumpram suas responsabilidades.
Os princípios Lean Agile desconstroem os métodos tradicionais para adotar o design baseado em conjuntos. Esses incrementos constroem ciclos de aprendizado integrado mais rápido.Portanto, um marco está presente em cada etapa, abrangendo todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC) , desde os requisitos de teste, gerando um incremento de valor.
A visualização do trabalho em andamento permite que ele seja limitado, reduzindo o tamanho dos lotes e gerenciando o comprimento das filas.Para obter um fluxo contínuo e migrar novas funcionalidades do sistema mais rápido, siga estes três métodos:
Princípios da cadência de fluxo:
Essas diretrizes são sugeridas pelos princípios Lean Agile para motivar os profissionais qualificados:
Descentralize o processo de tomada de decisão para reduzir atrasos e melhorar o fluxo de desenvolvimento, permitindo feedback mais rápido com soluções inovadoras.
Estabeleça uma nova organização baseada em valores seguindo estes passos:
Reorganize com base em valores.
As organizações lutam para implementar as melhores práticas de equipes ágeis quando equipes isoladas não têm visibilidade de outros fluxos de trabalho, o que leva a trabalhos não estratégicos ou redundantes. Sem transparência financeira em toda a empresa, o custo dos defeitos de produção fica oculto dentro de cada equipe, reduzindo o financiamento para novos fluxos de trabalho e aumentando a variação orçamentária.
As equipes ainda usam muitas ferramentas diferentes e continuam enfrentando dificuldades sem uma fonte única da verdade que consolide os dados em níveis de equipe, programa, portfólio e empresa. A integração ao planejamento financeiro é manual, o que retarda consideravelmente o processo e impede um verdadeiro modelo de fluxo de valor com decisões de financiamento dinâmicas.
O IBM® Targetprocess é uma solução líder de gestão ágil corporativa que permite que organizações escalem rapidamente e adotem práticas ágeis, aumentando a agilidade dos negócios.O Targetprocess conecta a estratégia à execução e é a única solução que se integra diretamente a uma plataforma de gerenciamento financeiro líder do setor, o IBM Apptio. Essa integração permite que as empresas acompanhem o ROI completo de seus fluxos de trabalho de inovação e tomem decisões mais inteligentes sobre investimentos em tecnologia.
Comece sua avaliação sem custo hoje mesmo para saber como o IBM Targetprocess pode ser customizado para os seus desafios e casos de uso exclusivos.
Descubra como o IBM Targetprocess ajuda você a gerenciar dinamicamente o trabalho, os recursos e os portfólios enquanto garante o alinhamento contínuo com a estratégia de negócios.