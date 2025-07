O que é segurança de contêineres?

Muitas medidas de segurança de contêineres envolvem algum tipo de restrição de acesso. Por exemplo, conceda privilégios de contêiner com moderação, com base no princípio do menor privilégio, permitindo apenas as permissões necessárias para sua operação. Da mesma forma, é importante limitar os controles de acesso para que apenas usuários autorizados possam acessar e modificar imagens nos registros de contêineres. Siga as regras de RBAC (controle de acesso baseado em função) para garantir a autenticação adequada de usuários e evitar acessos não autorizados. Por fim, assegure-se de que as imagens de base dos contêineres venham apenas de fontes aprovadas. Verifique as imagens de base antes da implementação para garantir que foram devidamente analisadas e originadas de fontes reconhecidas oficialmente.