O que é CMMS para fabricação?

Desde a manutenção de um número cada vez maior de fábricas de automóveis com sistemas de IA de ponta até permitir que mecânicos realizem reparos seguindo as instruções em seus telefones, aqui estão cinco estudos de caso para plataformas de CMMS na fabricação.

1. Manutenção preditiva para fábricas de peças automotivas: fabricantes de carros e peças automotivas geralmente operam grandes fábricas com máquinas complexas e altamente ajustadas que quebram com frequência. O downtime pode ser caro, e o trabalho manual é demorado e ineficiente. As soluções de CMMS com recursos de manutenção preditiva detectam quando as máquinas não estão funcionando corretamente e criam automaticamente uma ordem de serviço para corrigi-las, aumentando o desempenho e estendendo a vida útil.

2. Programação de manutenção preventiva na fabricação de produtos farmacêuticos: assim como o setor automotivo, as empresas farmacêuticas dependem de grandes fábricas com maquinário complexo para funcionar. No setor farmacêutico, a mudança de reparos manuais e propensos a erros para a manutenção proativa que pode ser programada com antecedência é transformadora. As soluções de CMMS ajudam as equipes de manutenção das empresas farmacêuticas a programar a manutenção preventiva de forma proativa, para que os sistemas não sofram quebras dispendiosas durante a produção.

3. Planejamento de manutenção para operações complexas de manutenção: plataformas de software de gestão de manutenção ajudam as equipes de manutenção de fabricação a coordenar tarefas de manutenção, listas de verificação e inventário de peças em vários locais. As ferramentas de CMMS baseadas na nuvem possibilitam essa prática, permitindo o acesso em um dispositivo móvel a partir de qualquer lugar. Melhora a coordenação entre equipes de manutenção, aumenta o tempo de atividade dos ativos e auxilia na otimização de cadeias de suprimentos de peças complexas.

4. Maior alinhamento entre departamentos: as soluções de CMMS são facilmente integradas a outras ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP), o que as torna ferramentas críticas para alinhar orçamentos em vários departamentos. Por exemplo, com um pacote de CMMS/ERP totalmente integrado, a equipe responsável pela geração de relatórios financeiros em uma grande fábrica pode acompanhar os custos de manutenção em tempo real. Essa abordagem aumenta a tomada de decisão baseada em dados e reduz as dependências de tarefas manuais.

5. Maior segurança do trabalhador em grandes fábricas: um CMMS projetado para atender às necessidades de manutenção de uma fábrica grande e complexa pode ajudar a melhorar a segurança do trabalhador de várias maneiras importantes. Ao estabelecer sistemas organizados, transparentes e proativos que os trabalhadores podem seguir para manter os equipamentos com segurança, um CMMS ajuda a reduzir o número e a gravidade dos acidentes no ambiente de trabalho. Além disso, em ambientes de alto risco em que produtos químicos, eletricidade e máquinas operam dentro da mesma área, um CMMS pode automatizar tarefas manuais perigosas. Ela também programa a manutenção preventiva para garantir que as peças não se desgastem e quebrem durante a operação.