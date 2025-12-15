O que é CMMS para fabricação?

Um computerized maintenance management system (CMMS) é uma solução de software que ajuda as organizações a automatizar aspectos de suas operações de manutenção, documentar atividades e melhorar fluxos de trabalho. No setor de fabricação, as soluções de CMMS podem transformar processos desatualizados de manutenção reativa em processos proativos e preventivos modernos.
Antes da adoção generalizada do software CMMS, os gerentes de manutenção dependiam de ferramentas manuais para gerenciar atividades de manutenção. No setor de fabricação, à medida que novas tecnologias tornaram as instalações e os sistemas mais complexos, esses métodos se tornaram ineficientes e desatualizados. Hoje, plataformas de CMMS altamente autônomas podem realizar tarefas de manutenção sofisticadas por conta própria e manter registros detalhados de reparos e melhorias de ativos.
O mercado global de soluções de CMMS, especialmente na fabricação, está crescendo rapidamente. De acordo com um relatório recente, espera-se que atinja US$ 3,5 bilhões até o ano de 2034, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de quase 10%. Espera-se que o setor de fabricação seja responsável por 35% desse crescimento.1
No setor de fabricação, o downtime de ativos pode causar interrupções dispendiosas. As plataformas de CMMS modernas funcionam como centros de manutenção centralizados, ajudando as empresas a aumentar o tempo de atividade dos ativos por meio da integração de novas tecnologias como inteligência artificial (IA) , aprendizado de máquina (ML) e Internet das coisas (IoT) .
Por meio da ingestão e monitoramento de dados em tempo real coletados de sensores de IoT, as plataformas de CMMS ajudam as equipes de manutenção a otimizar aspectos críticos de seus fluxos de trabalho de manutenção. Veja a seguir uma análise mais detalhada dos principais recursos das soluções de CMMS e como eles se aplicam especificamente às necessidades do setor de fabricação.
As ferramentas de CMMS ajudam as equipes de manutenção no setor de fabricação a evoluir de práticas de manutenção reativa ineficientes para práticas preditivas mais modernas e eficientes.
Uma plataforma de CMMS moderna pode agendar automaticamente a manutenção com base em dados em tempo real coletados de sensores de IoT e agendar proativamente o reparo ou a substituição de peças antes que elas falhem. Essa abordagem, conhecida como manutenção preditiva. ajuda a evitar quebras dispendiosas e downtime não planejado, e prolonga o ciclo de vida dos equipamentos de fabricação.
O software de CMMS automatiza aspectos críticos do gerenciamento de ordens de trabalho que eram feitos manualmente no passado, como atribuir técnicos, pedir peças e documentar o trabalho de manutenção concluído.
Um CMMS para plataforma de fabricação pode rastrear cada tarefa de manutenção e manter históricos de manutenção abrangentes para cada ativo em seu sistema. Essa funcionalidade garante uma documentação rigorosa que atende aos requisitos de garantia e às normas de auditoria.
As soluções de CMMS ajudam os gerentes de aquisição na fabricação a gerenciar seus inventários de peças sobressalentes com mais eficiência.
As plataformas de CMMS podem ser programadas para encomendar itens automaticamente quando os estoques estiverem baixos e antecipar escassez de peças antes da manutenção programada. O CMMS para fabricação ajuda as equipes de gerenciamento de inventário a reduzir a escassez de peças, aumentar a economia de custos e eliminar erros humanos.
Sistemas de software de CMMS modernos ajudam as equipes de fabricação a monitorar todos os aspectos do desempenho dos ativos em tempo real.
As plataformas de software de CMMS são equipadas com dashboards de ponta que visualizam métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs), como tempo de atividade, downtime e desgaste. Esse recurso permite que as equipes acompanhem o desempenho dos ativos e identifiquem oportunidades de melhoria.
As soluções modernas de CMMS são sistemas de manutenção centralizados, intuitivos e baseados em dados que otimizam e automatizam uma ampla gama de tarefas de manutenção.
Muitas vezes, essas plataformas podem ser conectadas a outros sistemas, como pacotes de gestão de ativos empresariais (EAM) ou software de gerenciamento de instalações assistido por computador (CAFM). Essa abordagem oferece aos gerentes de manutenção uma visão unificada de como todos os seus ativos estão funcionando e sendo mantidos.
O setor de fabricação depende de ferramentas de CMMS para manter seus ativos mais valiosos. Da automação ao aumento de eficiências e aos sistemas de IA e IoT de ponta que podem funcionar de forma autônoma, veja os principais benefícios do CMMS para a fabricação.
Uma das maneiras mais importantes pelas quais as ferramentas de CMMS ajudam a melhorar a manutenção de ativos no setor de fabricação é garantindo que os ativos estejam sempre funcionando em níveis máximos. Elas também minimizam o downtime o máximo possível. As soluções modernas de CMMS, que monitoram de perto a integridade e o desempenho dos ativos e automatizam aspectos críticos da manutenção do agendamento, reduzem o downtime, aumentam o tempo de atividade e prolongam os ciclos de vida dos ativos.
O software de CMMS pode ser configurado para programar a manutenção de acordo com intervalos de tempo e leituras de medidores, garantindo que os ativos sejam reparados antes que quebras e falhas de equipamentos causem paralisações no trabalho. O software de CMMS utiliza dispositivos de IoT, como sensores conectados a máquinas e peças complexas de fabricação, para medir KPIs como vibração, níveis de fluido, pressão e temperatura. O software pode, então, alertar os técnicos quando forem atingidos níveis inseguros.
Uma plataforma de CMMS sólida e bem implementada pode ajudar uma equipe de operações de fabricação a evoluir de uma abordagem manual e desatualizada para uma abordagem mais eficiente e moderna que utiliza novas tecnologias. Os gerentes de instalação, por exemplo, usam o software de CMMS para prever as necessidades de manutenção com antecedência e agendar a manutenção em um momento que não interrompa a linha de produção.
As soluções de CMMS são críticas para ajudar as empresas de fabricação a atingir suas metas de transformação digital. De acordo com um relatório recente, 57% dos gerentes de manutenção no setor de fabricação ainda utilizam os ativos até falharem antes de repará-los, uma abordagem cara e arriscada conhecida como manutenção até a falha.2 As soluções modernas de CMMS ajudam os gerentes a se afastar das práticas de operação até a falha e permitem que eles reparem e substituam ativos de forma mais estratégica.
As plataformas de CMMS para fabricação ajudam os gerentes de instalações e as equipes de manutenção a reduzir custos de várias maneiras importantes. Dados de IoT em tempo real de sensores conectados a sistemas complexos de fabricação monitoram constantemente as condições dos ativos, reduzindo a probabilidade de quebras dispendiosas e inesperadas. As ferramentas de CMMS também ajudam a estender os ciclos de vida dos ativos, para que eles funcionem em níveis máximos por mais tempo e não precisem ser substituídos com tanta frequência.
Além de melhorar o desempenho e a integridade geral dos ativos, as plataformas de CMMS ajudam as equipes de manutenção a reduzir os custos, tornando os processos e fluxos de trabalho mais eficientes. Ao automatizar tarefas que antes exigiam entrada manual (por exemplo, manutenção de registros, atribuição de ordens de serviço e gerenciamento de inventário), as ferramentas de CMMS permitem que as equipes de manutenção usem os recursos de forma mais eficiente.
Outro aspecto das operações de manutenção que as ferramentas modernas de CMMS melhoram é a prática rigorosa e muitas vezes dispendiosa da conformidade regulatória. Organizações de fabricação que operam em vários territórios enfrentam obstáculos significativos no cumprimento das leis de mais de um país ou região.
As plataformas de CMMS automatizam essa tarefa, frequentemente por meio da integração de um sistema de gerenciamento de conformidade (CMS). O CMS mantém registros detalhados da manutenção de ativos e garante que as práticas e os procedimentos estejam em conformidade com as leis e requisitos relevantes.
O setor de fabricação apresenta uma forte demanda por plataformas de CMMS que integram recursos de conformidade. Essa demanda se deve às diversas regulamentações que ela enfrenta em relação à segurança dos trabalhadores e à garantia de qualidade (QA). CMMS e CMS para ferramentas de fabricação ajudam as equipes a manter a segurança dos trabalhadores, garantir a qualidade dos produtos e reduzir o risco de multas dispendiosas incorridas devido a violações.
Setores que dependem da tecnologia CMMS estão cada vez mais migrando de sistemas no local caros e inflexíveis para soluções baseadas na nuvem altamente escaláveis, que são mais eficientes e econômicas.
Essa tendência também está afetando o setor de fabricação. Muitas organizações de fabricação estão aposentando sua infraestrutura no local em favor de plataformas de CMMS baseadas na nuvem, que podem ser atrasadas e atualizadas como soluções de software como serviço (SaaS).
As ferramentas de CMMS baseadas na nuvem têm muitas vantagens para organizações de fabricação. Os técnicos de campo podem acessar os mesmos dados em seus dispositivos móveis que os gerentes de instalações que estão no local, rastreando, editando e emitindo solicitações de trabalho, tudo a partir de seus telefones.
As soluções de CMMS baseadas na nuvem também são mais acessíveis e escaláveis para organizações menores, reduzindo o investimento inicial necessário para implementar uma solução de CMMS.
Desde a manutenção de um número cada vez maior de fábricas de automóveis com sistemas de IA de ponta até permitir que mecânicos realizem reparos seguindo as instruções em seus telefones, aqui estão cinco estudos de caso para plataformas de CMMS na fabricação.
1. Manutenção preditiva para fábricas de peças automotivas: fabricantes de carros e peças automotivas geralmente operam grandes fábricas com máquinas complexas e altamente ajustadas que quebram com frequência. O downtime pode ser caro, e o trabalho manual é demorado e ineficiente. As soluções de CMMS com recursos de manutenção preditiva detectam quando as máquinas não estão funcionando corretamente e criam automaticamente uma ordem de serviço para corrigi-las, aumentando o desempenho e estendendo a vida útil.
2. Programação de manutenção preventiva na fabricação de produtos farmacêuticos: assim como o setor automotivo, as empresas farmacêuticas dependem de grandes fábricas com maquinário complexo para funcionar. No setor farmacêutico, a mudança de reparos manuais e propensos a erros para a manutenção proativa que pode ser programada com antecedência é transformadora. As soluções de CMMS ajudam as equipes de manutenção das empresas farmacêuticas a programar a manutenção preventiva de forma proativa, para que os sistemas não sofram quebras dispendiosas durante a produção.
3. Planejamento de manutenção para operações complexas de manutenção: plataformas de software de gestão de manutenção ajudam as equipes de manutenção de fabricação a coordenar tarefas de manutenção, listas de verificação e inventário de peças em vários locais. As ferramentas de CMMS baseadas na nuvem possibilitam essa prática, permitindo o acesso em um dispositivo móvel a partir de qualquer lugar. Melhora a coordenação entre equipes de manutenção, aumenta o tempo de atividade dos ativos e auxilia na otimização de cadeias de suprimentos de peças complexas.
4. Maior alinhamento entre departamentos: as soluções de CMMS são facilmente integradas a outras ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP), o que as torna ferramentas críticas para alinhar orçamentos em vários departamentos. Por exemplo, com um pacote de CMMS/ERP totalmente integrado, a equipe responsável pela geração de relatórios financeiros em uma grande fábrica pode acompanhar os custos de manutenção em tempo real. Essa abordagem aumenta a tomada de decisão baseada em dados e reduz as dependências de tarefas manuais.
5. Maior segurança do trabalhador em grandes fábricas: um CMMS projetado para atender às necessidades de manutenção de uma fábrica grande e complexa pode ajudar a melhorar a segurança do trabalhador de várias maneiras importantes. Ao estabelecer sistemas organizados, transparentes e proativos que os trabalhadores podem seguir para manter os equipamentos com segurança, um CMMS ajuda a reduzir o número e a gravidade dos acidentes no ambiente de trabalho. Além disso, em ambientes de alto risco em que produtos químicos, eletricidade e máquinas operam dentro da mesma área, um CMMS pode automatizar tarefas manuais perigosas. Ela também programa a manutenção preventiva para garantir que as peças não se desgastem e quebrem durante a operação.
A tecnologia de CMMS seguiu de perto as trajetórias da IA, ML e IoT, com novos recursos surgindo quando essas tecnologias passam por um avanço.
Por exemplo, o lançamento do ChatGPT e de outras plataformas de IA generativa em 2022 correspondeu a uma enxurrada de novos desenvolvimentos nos recursos de CMMS. Esses avanços incluíram automação de ordens de serviço, análise de causa raiz e orientação de manutenção interativa.
Veja a seguir três áreas em que IA, ML e IoT continuam crescendo e influenciando o desenvolvimento das plataformas de CMMS.
As plataformas de CMMS com recursos de coleta e análise de dados em tempo real estão no centro do que os líderes de tecnologia chamaram de fabricação inteligente ou Indústria 4.0. A Indústria 4.0 representa a ideia de que os processos de fabricação estão passando por uma mudança gigantesca devido à introdução de novas tecnologias.
As plataformas de CMMS, com seus recursos de coleta de IoT e análise de dados de manutenção em tempo real, continuam a servir como base para a Indústria 4.0. Elas utilizam milhares de sensores de IoT conectados à internet que compartilham e analisam dados de forma constante para otimizar processos, melhorar o desempenho dos ativos e aumentar a eficiência operacional.
A realidade aumentada (AR), que é a integração em tempo real de informações digitais ao ambiente do usuário, está exercendo um enorme impacto sobre a maneira como os técnicos consertam as máquinas complexas e caras das quais as fábricas dependem.
Usando a tecnologia de AR, os técnicos das fábricas atuais podem seguir instruções sobre as solicitações de manutenção que estão atendendo em tempo real usando um dispositivo móvel. À medida que a tecnologia se expande e a mudança para o CMMS baseado na nuvem se torna mais ampla, espera-se que as ferramentas de CMMS para AR aumentem em sofisticação.
Tradicionalmente, um das barreiras mais persistentes para as soluções de CMMS tem sido o preço. Organizações menores simplesmente não podem arcar com os investimentos em infraestrutura local necessários para lançar suas próprias soluções de CMMS.
O CMMS baseado na nuvem mudou tudo isso, permitindo que organizações de pequeno e médio porte do setor de fabricação aproveitem as mesmas plataformas avançadas de CMMS de algumas das maiores empresas do mundo. Com seu baixo custo de entrada, alta escalabilidade e alta flexibilidade, as soluções de CMMS baseadas na nuvem estão ajudando fabricantes de todos os tamanhos a aproveitar os recursos de CMMS para suas necessidades de negócios mais urgentes.
