O que é Computer-Aided Facility Management (CAFM)?

Embora os sistemas CAFM estejam crescendo em popularidade devido à sua capacidade de integrar de forma rápida novas tecnologias para aumentar a eficiência, eles não são o único software de gerenciamento de instalações que as empresas usam. Veja a seguir dois outros tipos de software de gerenciamento de instalações que funcionam de maneira semelhante.

Sistema de gerenciamento de manutenção computadorizada (CMMS)

Um Computerized Maintenance Management System (CMMS) é um sistema de software que centraliza e otimiza as operações de manutenção relativas a ativos individuais.

Um CMMS geralmente é mais focado e técnico do que o CAFM, que pode rastrear informações relacionadas à alocação de recursos, gestão de imobiliários e outras áreas não técnicas relacionadas a ativos.

Integrated Workplace Management System (IWMS)

Um sistema integrado de gestão de ambiente de trabalho (IWMS, na sigla em inglês) é o oposto de um CMMS em termos da relação com o CAFM, pois rastreia métricas ainda mais abrangentes do que as normalmente abordadas pelo CAFM.

As empresas geralmente combinam recursos de CAFM e CMMS para oferecer às equipes de gerenciamento de projetos uma visão holística do desempenho dos ativos e de como se relacionam com as condições gerais dos negócios.

Um IWMS é normalmente usado por grandes organizações que desejam ampliar os recursos de CAFM para áreas como gerenciamento de leasing, fluxo de caixa e sustentabilidade por meio de um dashboard único e fácil de usar.