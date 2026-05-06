O que é manutenção autônoma?

Ela é um pilar central da manutenção produtiva total (TPM), uma abordagem de manutenção proativa que transfere algumas responsabilidades pela manutenção dos equipamentos da equipe de manutenção para os operadores de máquinas.

As organizações usam a manutenção autônoma para melhorar a eficiência operacional, reduzir o downtime e evitar falhas de equipamento e quebras inesperadas.

Os programas de manutenção autônoma são orientados pelos princípios de melhoria de processos e excelência operacional, conceitos que ajudam a moldar o desempenho dos ativos físicos ao longo do tempo.

As organizações que implementam a manutenção autônoma permitem que as equipes de manutenção se concentrem em trabalhos de manutenção mais complexos e de alto valor, enquanto os operadores de máquinas cuidam da conservação de rotina.

Assim como outras abordagens de manutenção, a manutenção autônoma foi transformada pela ascensão da automação, da inteligência artificial (IA) e da Internet das Coisas (IoT). Os programas modernos de manutenção autônoma incorporam ferramentas digitais como os sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção (CMMS), que acompanham as atividades de manutenção, geram ordens de serviço automaticamente e capturam dados de manutenção em tempo real.