O que é manutenção produtiva total (TPM)?

Essa noção de responsabilidade compartilhada dos funcionários representa uma ideia radical, mas está sendo incorporada com mais frequência. Por exemplo, a iniciativa de obter uma cibersegurança abrangente agora é vista como uma responsabilidade coletiva que exige os melhores esforços de todos os funcionários para garantir o sucesso. No mínimo, as empresas costumam incumbir seus funcionários com iniciativas de educação continuada, destinadas a mantê-los atualizados com as mais recentes tendências em cibersegurança.

A manutenção produtiva total (TPM) promove um ambiente de trabalho no qual equipes multifuncionais são enviadas para gerenciar esforços de remediação específicos. A ideia principal é estruturar essas equipes de forma que sejam pequenas e multidisciplinares, com representantes de diferentes departamentos envolvidos de acordo com suas respectivas especializações.

Um dos princípios que norteiam a TPM é que, se toda a empresa for responsável pelo gerenciamento da manutenção, é menos provável que as tarefas essenciais de manutenção sejam negligenciadas.

Da mesma forma, como a manutenção está sendo aplicada de forma mais rigorosa em todos os setores e está no radar coletivo das empresas, a probabilidade de falhas diretas no equipamento é reduzida. Em outras palavras, se todos estiverem ocupados observando a loja, é improvável que alguém apareça e roube a loja.

Implementar a manutenção produtiva total pode ser um desafio, como frequentemente acontece quando as responsabilidades estão sendo redistribuídas. No entanto, a vantagem da implementação da TPM costuma compensar qualquer dificuldade inicial.As empresas que fazem a transição e se envolvem com sucesso no processo de implementação estão mais bem posicionadas para mitigar problemas de qualidade.Essa abordagem permite que máquinas, o pessoal de manutenção e outros funcionários designados maximizem o tempo de atividade.