O que é manutenção de equipamentos?

Além do gerenciamento de estoque, a manutenção de equipamentos inclui tanto a manutenção que é realizada regularmente, incluindo a manutenção proativa, quanto quaisquer tarefas de manutenção necessárias.

Os tipos de equipamentos que precisam de manutenção regular adequada incluem frotas de veículos, sistemas de computador, ferramentas, equipamentos de construção, equipamentos industriais e/ou de manufatura e quaisquer outros ativos de que sua empresa dependa para operar.

O sucesso do seu negócio depende do bom funcionamento do seu equipamento. Embora seja importante manter os custos baixos, é igualmente importante fazer investimentos estratégicos em manutenção de equipamentos para evitar a falha de seus ativos mais valiosos. Realizar tarefas de manutenção de rotina, como manter uma lista de verificação de manutenção e ter um processo de manutenção, pode ajudar a evitar que isso aconteça.

Ter um plano estratégico para a manutenção do seu equipamento pode evitar quebras e tempos de inatividade dispendiosos e ajudar a sua empresa a obter o máximo valor de seus ativos.