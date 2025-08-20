O que é manutenção de equipamentos?

Além do gerenciamento de estoque, a manutenção de equipamentos inclui tanto a manutenção que é realizada regularmente, incluindo a manutenção proativa, quanto quaisquer tarefas de manutenção necessárias.
Os tipos de equipamentos que precisam de manutenção regular adequada incluem frotas de veículos, sistemas de computador, ferramentas, equipamentos de construção, equipamentos industriais e/ou de manufatura e quaisquer outros ativos de que sua empresa dependa para operar.
O sucesso do seu negócio depende do bom funcionamento do seu equipamento. Embora seja importante manter os custos baixos, é igualmente importante fazer investimentos estratégicos em manutenção de equipamentos para evitar a falha de seus ativos mais valiosos. Realizar tarefas de manutenção de rotina, como manter uma lista de verificação de manutenção e ter um processo de manutenção, pode ajudar a evitar que isso aconteça.
Ter um plano estratégico para a manutenção do seu equipamento pode evitar quebras e tempos de inatividade dispendiosos e ajudar a sua empresa a obter o máximo valor de seus ativos.
Existem quatro tipos principais de manutenção de equipamentos que as empresas normalmente praticam.
A manutenção preventiva é aquela realizada em um cronograma regular para reduzir o risco de falhas no equipamento. Por exemplo, se sua empresa depende de equipamentos pesados, que incluem guindastes, empilhadeiras, escavadeiras e quaisquer veículos pesados projetados para fins de construção, seu plano de manutenção deve incluir trocas de óleo e lubrificação regulares.
Assim como a manutenção preventiva, a manutenção preditiva é uma abordagem proativa para manter a funcionalidade do equipamento e prolongar a vida útil. No entanto, diferentemente da manutenção preventiva, a manutenção preditiva depende de dados em tempo real sobre a condição de um equipamento para prever quando ele falhará. Esses dados são fornecidos usando uma rede de sensores integrados em objetos físicos conhecida como Internet das Coisas, ou IoT. Softwares de manutenção, como gerenciamento de ativos corporativos (EAM) ou um sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção (CMMS), centralizam as informações de manutenção e facilitam os processos de operações de manutenção.
A manutenção reativa, ou manutenção corretiva, refere-se a uma estratégia de reparar o equipamento após uma quebra. Esse tipo de abordagem se baseia na crença de que os custos sustentados durante o tempo de inatividade ou como resultado do reparo necessário são normalmente menores do que os de um programa de manutenção regular. Embora seja bom para peças de equipamento de baixo custo e baixa importância, essa abordagem pode ter um impacto negativo no ciclo de vida de seus ativos mais críticos.
A manutenção do tipo “funcionamento até a falha” é uma estratégia de manutenção que se baseia no uso de ativos até que eles quebrem completamente e precisem ser substituídos. Normalmente, esse plano de manutenção só é eficaz se o custo de substituição de um equipamento for menor do que o de seu reparo por meio de outra estratégia de manutenção.
A manutenção programada regularmente evita quebras de equipamentos que custam às empresas centenas de milhões de dólares todos os anos. Alguns exemplos de incidentes recentes incluem:
O gerenciamento adequado de manutenção mantém os funcionários mais seguros de acordo com a Occupational Safety and Health Administration (OSHA.) (link externo a ibm.com). Sua pesquisa encontrou uma forte ligação entre a má manutenção do equipamento e lesões no local de trabalho — e até mesmo fatalidades. Os pesquisadores estimaram que 35% dos incidentes no local de trabalho estavam relacionados a falhas de equipamentos.
Além de reduzir os custos associados ao tempo de inatividade, a manutenção adequada do equipamento o preserva por mais tempo, o que significa que ele não precisa ser substituído com tanta frequência. Graças a ferramentas modernas, como IoT e software EAM, que permitem o monitoramento em tempo real do desempenho, as empresas estão prolongando a vida útil de seus ativos mais valiosos.
Uma ampla gama de setores depende da manutenção de equipamentos para agilizar seus serviços de manutenção e manter seus equipamentos funcionando sem problemas.
Uma equipe de manutenção é composta por uma variedade de funções diferentes que são cruciais para evitar o tempo de inatividade do equipamento, quebras de máquinas pesadas e trabalhos de reparo dispendiosos. Embora algumas das funções da sua equipe se concentrem na manutenção de emergência, outras cuidarão do gerenciamento de equipamentos e dos procedimentos de manutenção de rotina.
Um gerente de manutenção é fundamental para desenvolver e implementar sua estratégia de manutenção de equipamentos, gerenciar a equipe, supervisionar o trabalho e o orçamento/previsão de quaisquer reparos futuros.
Um técnico de manutenção é um trabalhador altamente qualificado que executa tanto tarefas regulares de manutenção quanto reparos decorrentes de avarias.
Um engenheiro de manutenção garante que o equipamento esteja instalado e funcionando sem problemas. Sua experiência em engenharia os ajuda a realizar testes de diagnóstico regulares e tarefas gerenciais, bem como trabalhos de reparo mais práticos.
