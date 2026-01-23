Gerenciamento de ativos Operações de negócios

O que é gestão de integridade dos ativos?

Publicado 23/01/2026
Dois homens inspecionando coisas em uma fábrica
By Mesh Flinders , Ian Smalley

Definição de gestão de integridade dos ativos

A gestão de integridade dos ativos (AIM) é um processo no qual as empresas confiam para garantir que seus ativos mais valiosos tenham o melhor desempenho possível durante todo o seu ciclo de vida, desde a instalação e operação até o descomissionamento.

Os programas de AIM modernos usam processos estabelecidos e tecnologias de ponta, como manutenção preventiva e manutenção preditiva, inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT) para evitar que os ativos falhem inesperadamente e causem downtime.

Os programas de AIM ajudam a preservar a funcionalidade, a segurança e a adequação ao serviço (FFS) dos ativos por meio de estratégias de manutenção comprovadas e inspeção regular baseada em riscos (RBI).

De acordo com um relatório recente, o mercado global de produtos e soluções de AIM foi avaliado em US$ 25 bilhões no ano passado. Além disso, espera-se que cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 6% nos próximos 5 anos.1

Junte-se a mais de 100.000 assinantes que leem as últimas notícias de tecnologia

Fique por dentro das tendências mais importantes e intrigantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think, enviada duas vezes por semana. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Principais objetivos da gestão de integridade dos ativos

A gestão de integridade dos ativos (AIM) ajuda as organizações a atingir vários objetivos críticos que afetam diretamente as operações, a segurança e a lucratividade:

  • Evitar falhas no equipamento: falhas repentinas e inesperadas nos ativos podem resultar em paralisações dispendiosas e na interrupção dos negócios principais.
  • Melhorar o desempenho dos ativos: uma abordagem sólida para o AIM ajuda a garantir que os ativos tenham o melhor desempenho possível ao longo de seus ciclos de vida com programas avançados de gestão de integridade.
  • Garantir a conformidade: soluções eficazes de gestão de integridade automatizam a conformidade com regulamentações nacionais e internacionais, melhorando a segurança dos trabalhadores e ajudando as organizações a evitar multas dispendiosas.
  • Apoiar iniciativas de sustentabilidade: os programas de AIM podem ajudar as empresas a alcançar metas de sustentabilidade, reduzindo o desperdício e melhorando o uso de energia.
  • Melhorar a tomada de decisões em tempo real: os sistemas modernos de AIM ajudam os gestores a acompanhar o desempenho e o desgaste dos ativos em tempo real e identificar problemas antes que resultem em paralisações.
AI Academy

Torne-se um especialista em IA

Adquira conhecimento para priorizar os investimentos em IA que estimulam o crescimento dos negócios. Comece a usar hoje mesmo a nossa AI Academy sem custo e lidere o futuro da IA na sua organização.
Assista à série

Os seis estágios da gestão de integridade dos ativos

Os programas de gestão de integridade dos ativos (AIM) mais eficazes da atualidade operam em um ciclo repetível de seis estágios, projetado para garantir que os ativos permaneçam operacionais, confiáveis e com alto desempenho durante todo o seu ciclo de vida.

Veja a seguir cada etapa.

Etapa 1: Definição de normas

O primeiro estágio no desenvolvimento de um programa de AIM bem-sucedido é definir políticas e padrões claros de como uma organização gerenciará seus ativos físicos. Durante esse estágio, os stakeholders devem garantir que o programa de gestão de integridade dos ativos (IMP) proposto atenda aos padrões do setor em relação a risco e confiabilidade.

Por exemplo, a API 580 e a ISO 55000 são duas das normas internacionais mais conhecidas para avaliar os riscos e a confiabilidade dos programas de gestão de ativos. Criado durante esse estágio, um framework claramente definido precisa identificar todos os padrões relevantes que um programa de AIM proposto atenderá e como pretende atendê-los.

Estágio 2: Inspeção baseada em riscos

A inspeção baseada em risco (RBI), a prática de inspecionar ativos e sistemas físicos com base no conhecimento de seu risco de falha, é um elemento central da maioria dos programas de AIM modernos. A RBI ajuda as equipes de manutenção a priorizar quais ativos e peças são inspecionados primeiro com base na probabilidade de falha e nas consequências resultantes para os processos de negócios principais da organização.

Recentemente, as ferramentas de IA foram integradas às práticas de RBI, ajudando as equipes a avaliar fatores de manutenção como taxas de corrosão, condições ambientais e desempenho histórico de forma mais rápida e precisa. Essa abordagem de avaliação de risco automatizada ajuda a melhorar a eficácia das práticas de manutenção e a garantir o sucesso dos programas de AIM.

Estágio 3: Monitoramento de condição

O monitoramento de condição (CM) é uma prática de manutenção preditiva que usa coleta e análise de dados em tempo real para detectar possíveis problemas e monitorar o desempenho e a integridade dos ativos. Em programas modernos de AIM, o CM é usado para identificar oportunidades de manutenção e reparo antes que a integridade mecânica de um ativo seja comprometida.

Graças aos avanços na tecnologia IoT e edge computing, os sistemas modernos de CM agora podem analisar um fluxo contínuo de dados provenientes de sensores e instrumentos. Os testes não destrutivos (NDT), uma maneira de usar a tecnologia de ultrassom e raios-X para inspecionar a integridade dos ativos sem causar danos, são críticos durante esse estágio. Soluções digitais modernas, como ferramentas de análise de dados baseadas na nuvem podem realizar NDT em tempo real, ajudando os gerentes de manutenção a tomar decisões importantes mais rápido.

Etapa 4: Gerenciamento de dados

O gerenciamento de dados, a quarta etapa dos programas modernos de AIM, coleta e analisa dados gerados por sensores de IoT fixados em ativos. O estágio de gerenciamento de dados da AIM é crítico para os programas de transformação digital de muitas organizações, esforços para aproveitar as mais recentes ferramentas e tecnologias digitais em todas as funções de negócios.

As práticas modernas de gerenciamento de dados utilizadas durante este estágio incluem:

  • Análise de dados preditiva para prever falhas de equipamento
  • Tecnologia de digital twins para simular o desempenho de ativos em diferentes condições

Estágio 5: Planejamento de manutenção

No estágio cinco, os gerentes de instalações usam dados de RBI e estágios de monitoramento de condições para implementar as estratégias de manutenção que formam o núcleo de seu programa de AIM. Esta etapa de AIM normalmente desenvolve um cronograma de manutenção e um plano detalhado de como executá-lo.

Durante esse estágio, os gerentes de ativos tentam otimizar o planejamento e a execução da manutenção usando sistemas, tecnologias e ferramentas avançados que automatizam tarefas repetitivas e aumentam a precisão do diagnóstico.

Estágio 6: Melhoria contínua

A melhoria contínua, ou a auditoria, é o estágio final da AIM. Os gerentes e técnicos de manutenção estabelecem uma série de auditorias regulares e avaliações de desempenho para garantir que seu programa seja bem-sucedido. Esse estágio é crítico para a otimização contínua de práticas, sistemas e procedimentos críticos para manter a integridade, o desempenho e a conformidade regulatória dos ativos.

A IA se tornou uma ferramenta crítica durante esse estágio, ajudando as organizações a simplificar as práticas de auditoria manual com automação impulsionada por IA e análise preditiva de dados.

Benefícios da gestão eficaz da integridade dos ativos

A gestão eficaz da integridade dos ativos (AIM) ajuda empresas de todos os tamanhos e em uma ampla variedade de setores a implementar padrões abrangentes para a manutenção de seus ativos mais valiosos. Veja abaixo alguns dos principais benefícios de um programa robusto de AIM em nível empresarial:

  • Maior segurança do trabalhador: programas sólidos de AIM ajudam a proteger os trabalhadores contra quebras e falhas perigosas dos equipamentos. Ao estabelecer padrões de adequação ao serviço para cada ativo operacional e ajudar os gerentes a criar programas rigorosos de segurança dos processos, a AIM ajuda a tornar os ambientes de trabalho mais seguros.
  • Conformidade regulatória mais forte: a AIM ajuda as organizações a garantir que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos por reguladores nacionais e internacionais, como o American Petroleum Institute (API) e a Occupational Safety and Health Administration (OSHA).As ferramentas modernas de AIM aproveitam a IA para automatizar aspectos da conformidade regulatória para reduzir as ineficiências e a probabilidade de erro humano. De acordo com um relatório recente, a IA pode reduzir o custo da conformidade em até 40% e reduzir os tempos de preparação para auditorias em 80%.2
  • Extensão da vida útil dos ativos: programas de AIM eficazes ajudam a prolongar os ciclos de vida dos ativos e evitar o descomissionamento dos ativos pelo maior tempo possível. Por meio de programas automatizados de monitoramento de condição e manutenção preditiva e preventiva, o AIM ajuda os gestores de ativos a garantir que os equipamentos tenham o melhor desempenho possível ao longo de todo o seu ciclo de vida e não apresentem avarias dispendiosas.
  • Downtime reduzido: os ativos dos quais as organizações dependem para suas práticas de negócios principais precisam ter o mínimo de downtime possível. Uma abordagem sólida de AIM, que incorpora manutenção preditiva e análise de dados em tempo real, ajuda os gerentes a reparar ou substituir componentes antes que eles quebrem e causem uma paralisação.
  • Maior eficiência operacional: ao integrar as práticas de AIM com soluções digitais modernas, como sensores de IOT e sistemas de automação inteligente, as organizações podem aumentar a visibilidade em tempo real da integridade dos ativos. Essa abordagem ajuda os gerentes e operadores de ativos a otimizar os cronogramas de manutenção, responder mais rapidamente às mudanças na condição dos ativos e aumentar o tempo de atividade dos ativos.

Quatro casos de uso populares para a gestão de integridade dos ativos

Os programas modernos de gestão de integridade dos ativos (AIM) ajudam os setores a manter seus ativos mais valiosos de forma segura e confiável. Desde ajudar empresas de petróleo a minimizar riscos em ambientes físicos desafiadores até garantir que os dispositivos médicos sejam seguros e confiáveis para pacientes e operadores em um hospital, estes são quatro casos de uso populares para a AIM no nível empresarial.

1. Setor de petróleo e gás

A AIM surgiu no setor de petróleo e gás como um meio de proteger os trabalhadores e equipamentos contra condições adversas, e ainda é amplamente utilizado até os dias de hoje. Atualmente, a AIM no setor de petróleo e gás abrange plataformas onshore e offshore, oleodutos, refinarias e outras instalações, ajudando a garantir que esses ativos complexos funcionem em níveis máximos e permaneçam operacionais pelo maior tempo possível.

RBI, NDT e monitoramento de condição em tempo real são algumas das práticas de AIM mais utilizadas no setor de petróleo e gás. Os avanços tecnológicos em sistemas de IA e sensores de IoT ajudam os gerentes de equipamentos a automatizar tarefas manuais e mudar de manutenção reativa para táticas mais proativas e preditivas.

2. Assistência médica

No setor de saúde, a AIM ajuda a garantir que dispositivos e equipamentos médicos complexos sejam seguros, confiáveis e compatíveis durante todo o seu ciclo de vida. Os ativos em hospitais e outras instalações médicas afetam diretamente a segurança dos pacientes, de modo que os programas de AIM no setor de saúde são alguns dos mais rigorosos e altamente regulamentados.

Estes são alguns exemplos de como a AIM é usada na área da saúde:

  • Manutenção dos equipamentos de imagem, como raios-X e ressonância magnética, e garantir que eles permaneçam precisos.
  • Manutenção da integridade física da infraestrutura vital, como pronto-socorros e maternidades.
  • Verificar a precisão e a confiabilidade dos equipamentos e procedimentos de esterilização.

3. Energia renovável

Os programas de AIM ajudam o setor de energia renovável a gerenciar infraestruturas complexas, como turbinas eólicas e usinas solares, garantindo que permaneçam seguras, escaláveis e eficientes.

Práticas de AIM como NDT, RBI e manutenção preditiva são amplamente utilizadas, ajudando os gestores de ativos a evitar quebras de equipamentos e cumprir as rigorosas regulamentações ambientais.

Em usinas de energia renováveis modernas, os programas de AIM ajudam a manter a integridade mecânica das caldeiras, trocadores de calor e outros tipos de equipamentos críticos para os negócios. O monitoramento da condição em tempo real detecta anomalias no desempenho dos ativos. A análise preditiva de dados ajuda a identificar novas eficiências operacionais e a evitar paralisações dispendiosas

4. Mineração

No setor de mineração, as práticas de AIM ajudam a garantir a integridade de sistemas mecânicos complexos que devem suportar ambientes hostis, como grandes altitudes e calor e frio extremos. Por meio do monitoramento de condição em tempo real, a AIM ajuda os gestores de ativos a detectar sinais precoces de desgaste e estabelecer programas de manutenção eficazes para combater a degradação.

O setor de mineração está constantemente integrando a AIM com práticas modernas de otimização da cadeia de suprimentos e sistemas de automação de ponta para reduzir custos e estender o ciclo de vida dos ativos. As práticas modernas de AIM na mineração ajudam a prolongar os ciclos de vida dos ativos, melhorar a sustentabilidade e garantir condições mais seguras para os trabalhadores.

O futuro da gestão de integridade dos ativos

As práticas de gestão de integridade dos ativos (AIM) foram fortemente influenciadas por desenvolvimentos recentes em tecnologias de IA, ML e IoT, que levaram a avanços em automação e análise de dados em tempo real. Novos recursos estão transformando a forma como os gestores de ativos abordam os riscos e a tomada de decisões estratégicas na AIM.

Veja abaixo três tendências que estão moldando o futuro da AIM no nível empresarial.

Análise preditiva de dados impulsionada por IA e ML

A análise preditiva de dados em AIM, que usa tendências e padrões identificados nos dados de ativos para criar uma estratégia de manutenção, foi transformada por recursos recentes de IA e ML. Os sistemas de IA e ML agora podem analisar dados de ativos em tempo real para ajudar os gerentes de manutenção a identificar como, quando e por que um sistema ou peça provavelmente falhará.

À medida que essas tecnologias continuam melhorando, elas provavelmente influenciarão desenvolvimentos futuros no AIM, desde o aumento da automação de processos manuais até a maneira como as cadeias de suprimentos e os inventários de peças de reposição são gerenciados.

Avanços na tecnologia de sensores de IoT

Sensores de IoT, dispositivos conectados à Internet que registram dados do ambiente físico de um ativo, estão tornando os processos de AIM mais baseados em dados e autônomos.

Aqui estão alguns exemplos:

  • Os microprocessadores embutidos em sensores de IoT podem realizar análises de dados e diagnósticos no nível do sensor, em vez de exigir que os dados sejam enviados primeiro para um data center.
  • A IA de edge, a implementação de algoritmos de IA no nível do dispositivo em vez de em um data center, está permitindo que sensores IoT realizem inferências complexas de IA e ML sobre os dados.
  • Os sensores de IoT mais recentes podem alternar entre modalidades de detecção como vibração, temperatura e nível de fluido para tornar a medição e a análise de dados mais rápidas e eficientes.

Integração baseada na nuvem mais profunda

A integração mais profunda de ambientes multicloud nos programas de AIM ajuda a desbloquear novos recursos e transformar alguns ecossistemas de AIM. Em vez de gerenciar ativos localmente, os gestores de ativos que utilizam o AIM baseado em nuvem podem realizar CM e a otimização de ativos a partir de um único hub centralizado.

A integração baseada na nuvem mais profunda também está trazendo a tecnologia de digital twins para a vanguarda dos programas de AIM. Digital twins são réplicas digitais de ativos físicos que permitem que eles sejam testados em uma ampla gama de condições, para que os gerentes possam ver como suas contrapartes físicas provavelmente se comportarão.

Os digital twins permitem a simulação e análise contínuas do desempenho dos ativos durante todo o seu ciclo de vida, otimizando abordagens de manutenção e o desempenho.

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Recursos

Ilustração estilizada com uma rede circular de nós e linhas interconectados, com o círculo central em gradiente verde envolvendo e retratando vários ícones relacionados à tecnologia
Como líderes de operações e manutenção escolhem um sistema criado hoje, pensando no amanhã

Explore como as organizações usam IA, cloud e estratégias de dados para impulsionar a inovação, melhorar a eficiência e criar uma base resiliente para o crescimento futuro.
Logotipo da IDC
IDC: O valor de negócio do IBM® Maximo

Saiba como sua organização pode obter valor significativo ao usar o IBM Maximo para gerenciar sua frota de ativos.
Dashboard mostrando ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho e visualizações de dados
Faça o tour autoguiado

Explore o IBM Maximo Application Suite, solução unificada de gerenciamento do ciclo de vida de ativos, em menos de 10 minutos escolhendo seu caminho preferido.
Logotipo da IDC
Veja como a IDC avalia o EAM atual

Avalie soluções de gestão de ativos empresariais com IA e escolha o fornecedor certo para reduzir o downtime, atender às necessidades de conformidade e maximizar o retorno sobre o investimento (ROI).
Três círculos concêntricos com três pontos azul-escuros
Confiável, sustentável, renovável — energia que funciona

Saiba como a VPI avança na jornada para a neutralidade de carbono com o software IBM Maximo.

Quatro pontos brancos com linhas com setas curvas ao redor
Reduzindo o carbono do deslocamento

A Transport for London garante a mobilidade segura, confiável e sustentável da população centralizando suas ações de manutenção no software IBM Maximo.
Soluções relacionadas
Software de gestão de ativos empresariais

Otimize agendamentos, recursos e desempenho dos ativos com o IBM Maximo Application Suite.

 Explore o Maximo Application Suite
Software e soluções de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos

Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.

 Explore as soluções de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos
Serviços de consultoria de operações

Transforme suas operações com dados avançados e tecnologias de IA poderosas para integrar processos de otimização e promover um crescimento inteligente.

         Explore os serviços de consultoria em operações
    Dê o próximo passo

    Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.

    1. Conheça o Maximo Application Suite
    2. Agende uma demonstração em tempo real
    Notas de rodapé

    1 Asset Integrity Market Size, Markets and Markets, abril de 2024

    2 How AI is Changing Compliance Automation, Cycore, julho de 2025