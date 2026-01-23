Os programas de AIM modernos usam processos estabelecidos e tecnologias de ponta, como manutenção preventiva e manutenção preditiva, inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT) para evitar que os ativos falhem inesperadamente e causem downtime.

Os programas de AIM ajudam a preservar a funcionalidade, a segurança e a adequação ao serviço (FFS) dos ativos por meio de estratégias de manutenção comprovadas e inspeção regular baseada em riscos (RBI).

De acordo com um relatório recente, o mercado global de produtos e soluções de AIM foi avaliado em US$ 25 bilhões no ano passado. Além disso, espera-se que cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 6% nos próximos 5 anos.1