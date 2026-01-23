A gestão de integridade dos ativos (AIM) é um processo no qual as empresas confiam para garantir que seus ativos mais valiosos tenham o melhor desempenho possível durante todo o seu ciclo de vida, desde a instalação e operação até o descomissionamento.
Os programas de AIM modernos usam processos estabelecidos e tecnologias de ponta, como manutenção preventiva e manutenção preditiva, inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT) para evitar que os ativos falhem inesperadamente e causem downtime.
Os programas de AIM ajudam a preservar a funcionalidade, a segurança e a adequação ao serviço (FFS) dos ativos por meio de estratégias de manutenção comprovadas e inspeção regular baseada em riscos (RBI).
De acordo com um relatório recente, o mercado global de produtos e soluções de AIM foi avaliado em US$ 25 bilhões no ano passado. Além disso, espera-se que cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 6% nos próximos 5 anos.1
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A gestão de integridade dos ativos (AIM) ajuda as organizações a atingir vários objetivos críticos que afetam diretamente as operações, a segurança e a lucratividade:
Os programas de gestão de integridade dos ativos (AIM) mais eficazes da atualidade operam em um ciclo repetível de seis estágios, projetado para garantir que os ativos permaneçam operacionais, confiáveis e com alto desempenho durante todo o seu ciclo de vida.
Veja a seguir cada etapa.
O primeiro estágio no desenvolvimento de um programa de AIM bem-sucedido é definir políticas e padrões claros de como uma organização gerenciará seus ativos físicos. Durante esse estágio, os stakeholders devem garantir que o programa de gestão de integridade dos ativos (IMP) proposto atenda aos padrões do setor em relação a risco e confiabilidade.
Por exemplo, a API 580 e a ISO 55000 são duas das normas internacionais mais conhecidas para avaliar os riscos e a confiabilidade dos programas de gestão de ativos. Criado durante esse estágio, um framework claramente definido precisa identificar todos os padrões relevantes que um programa de AIM proposto atenderá e como pretende atendê-los.
A inspeção baseada em risco (RBI), a prática de inspecionar ativos e sistemas físicos com base no conhecimento de seu risco de falha, é um elemento central da maioria dos programas de AIM modernos. A RBI ajuda as equipes de manutenção a priorizar quais ativos e peças são inspecionados primeiro com base na probabilidade de falha e nas consequências resultantes para os processos de negócios principais da organização.
Recentemente, as ferramentas de IA foram integradas às práticas de RBI, ajudando as equipes a avaliar fatores de manutenção como taxas de corrosão, condições ambientais e desempenho histórico de forma mais rápida e precisa. Essa abordagem de avaliação de risco automatizada ajuda a melhorar a eficácia das práticas de manutenção e a garantir o sucesso dos programas de AIM.
O monitoramento de condição (CM) é uma prática de manutenção preditiva que usa coleta e análise de dados em tempo real para detectar possíveis problemas e monitorar o desempenho e a integridade dos ativos. Em programas modernos de AIM, o CM é usado para identificar oportunidades de manutenção e reparo antes que a integridade mecânica de um ativo seja comprometida.
Graças aos avanços na tecnologia IoT e edge computing, os sistemas modernos de CM agora podem analisar um fluxo contínuo de dados provenientes de sensores e instrumentos. Os testes não destrutivos (NDT), uma maneira de usar a tecnologia de ultrassom e raios-X para inspecionar a integridade dos ativos sem causar danos, são críticos durante esse estágio. Soluções digitais modernas, como ferramentas de análise de dados baseadas na nuvem podem realizar NDT em tempo real, ajudando os gerentes de manutenção a tomar decisões importantes mais rápido.
O gerenciamento de dados, a quarta etapa dos programas modernos de AIM, coleta e analisa dados gerados por sensores de IoT fixados em ativos. O estágio de gerenciamento de dados da AIM é crítico para os programas de transformação digital de muitas organizações, esforços para aproveitar as mais recentes ferramentas e tecnologias digitais em todas as funções de negócios.
As práticas modernas de gerenciamento de dados utilizadas durante este estágio incluem:
No estágio cinco, os gerentes de instalações usam dados de RBI e estágios de monitoramento de condições para implementar as estratégias de manutenção que formam o núcleo de seu programa de AIM. Esta etapa de AIM normalmente desenvolve um cronograma de manutenção e um plano detalhado de como executá-lo.
Durante esse estágio, os gerentes de ativos tentam otimizar o planejamento e a execução da manutenção usando sistemas, tecnologias e ferramentas avançados que automatizam tarefas repetitivas e aumentam a precisão do diagnóstico.
A melhoria contínua, ou a auditoria, é o estágio final da AIM. Os gerentes e técnicos de manutenção estabelecem uma série de auditorias regulares e avaliações de desempenho para garantir que seu programa seja bem-sucedido. Esse estágio é crítico para a otimização contínua de práticas, sistemas e procedimentos críticos para manter a integridade, o desempenho e a conformidade regulatória dos ativos.
A IA se tornou uma ferramenta crítica durante esse estágio, ajudando as organizações a simplificar as práticas de auditoria manual com automação impulsionada por IA e análise preditiva de dados.
A gestão eficaz da integridade dos ativos (AIM) ajuda empresas de todos os tamanhos e em uma ampla variedade de setores a implementar padrões abrangentes para a manutenção de seus ativos mais valiosos. Veja abaixo alguns dos principais benefícios de um programa robusto de AIM em nível empresarial:
Os programas modernos de gestão de integridade dos ativos (AIM) ajudam os setores a manter seus ativos mais valiosos de forma segura e confiável. Desde ajudar empresas de petróleo a minimizar riscos em ambientes físicos desafiadores até garantir que os dispositivos médicos sejam seguros e confiáveis para pacientes e operadores em um hospital, estes são quatro casos de uso populares para a AIM no nível empresarial.
A AIM surgiu no setor de petróleo e gás como um meio de proteger os trabalhadores e equipamentos contra condições adversas, e ainda é amplamente utilizado até os dias de hoje. Atualmente, a AIM no setor de petróleo e gás abrange plataformas onshore e offshore, oleodutos, refinarias e outras instalações, ajudando a garantir que esses ativos complexos funcionem em níveis máximos e permaneçam operacionais pelo maior tempo possível.
RBI, NDT e monitoramento de condição em tempo real são algumas das práticas de AIM mais utilizadas no setor de petróleo e gás. Os avanços tecnológicos em sistemas de IA e sensores de IoT ajudam os gerentes de equipamentos a automatizar tarefas manuais e mudar de manutenção reativa para táticas mais proativas e preditivas.
No setor de saúde, a AIM ajuda a garantir que dispositivos e equipamentos médicos complexos sejam seguros, confiáveis e compatíveis durante todo o seu ciclo de vida. Os ativos em hospitais e outras instalações médicas afetam diretamente a segurança dos pacientes, de modo que os programas de AIM no setor de saúde são alguns dos mais rigorosos e altamente regulamentados.
Estes são alguns exemplos de como a AIM é usada na área da saúde:
Os programas de AIM ajudam o setor de energia renovável a gerenciar infraestruturas complexas, como turbinas eólicas e usinas solares, garantindo que permaneçam seguras, escaláveis e eficientes.
Práticas de AIM como NDT, RBI e manutenção preditiva são amplamente utilizadas, ajudando os gestores de ativos a evitar quebras de equipamentos e cumprir as rigorosas regulamentações ambientais.
Em usinas de energia renováveis modernas, os programas de AIM ajudam a manter a integridade mecânica das caldeiras, trocadores de calor e outros tipos de equipamentos críticos para os negócios. O monitoramento da condição em tempo real detecta anomalias no desempenho dos ativos. A análise preditiva de dados ajuda a identificar novas eficiências operacionais e a evitar paralisações dispendiosas
No setor de mineração, as práticas de AIM ajudam a garantir a integridade de sistemas mecânicos complexos que devem suportar ambientes hostis, como grandes altitudes e calor e frio extremos. Por meio do monitoramento de condição em tempo real, a AIM ajuda os gestores de ativos a detectar sinais precoces de desgaste e estabelecer programas de manutenção eficazes para combater a degradação.
O setor de mineração está constantemente integrando a AIM com práticas modernas de otimização da cadeia de suprimentos e sistemas de automação de ponta para reduzir custos e estender o ciclo de vida dos ativos. As práticas modernas de AIM na mineração ajudam a prolongar os ciclos de vida dos ativos, melhorar a sustentabilidade e garantir condições mais seguras para os trabalhadores.
As práticas de gestão de integridade dos ativos (AIM) foram fortemente influenciadas por desenvolvimentos recentes em tecnologias de IA, ML e IoT, que levaram a avanços em automação e análise de dados em tempo real. Novos recursos estão transformando a forma como os gestores de ativos abordam os riscos e a tomada de decisões estratégicas na AIM.
Veja abaixo três tendências que estão moldando o futuro da AIM no nível empresarial.
A análise preditiva de dados em AIM, que usa tendências e padrões identificados nos dados de ativos para criar uma estratégia de manutenção, foi transformada por recursos recentes de IA e ML. Os sistemas de IA e ML agora podem analisar dados de ativos em tempo real para ajudar os gerentes de manutenção a identificar como, quando e por que um sistema ou peça provavelmente falhará.
À medida que essas tecnologias continuam melhorando, elas provavelmente influenciarão desenvolvimentos futuros no AIM, desde o aumento da automação de processos manuais até a maneira como as cadeias de suprimentos e os inventários de peças de reposição são gerenciados.
Sensores de IoT, dispositivos conectados à Internet que registram dados do ambiente físico de um ativo, estão tornando os processos de AIM mais baseados em dados e autônomos.
Aqui estão alguns exemplos:
A integração mais profunda de ambientes multicloud nos programas de AIM ajuda a desbloquear novos recursos e transformar alguns ecossistemas de AIM. Em vez de gerenciar ativos localmente, os gestores de ativos que utilizam o AIM baseado em nuvem podem realizar CM e a otimização de ativos a partir de um único hub centralizado.
A integração baseada na nuvem mais profunda também está trazendo a tecnologia de digital twins para a vanguarda dos programas de AIM. Digital twins são réplicas digitais de ativos físicos que permitem que eles sejam testados em uma ampla gama de condições, para que os gerentes possam ver como suas contrapartes físicas provavelmente se comportarão.
Os digital twins permitem a simulação e análise contínuas do desempenho dos ativos durante todo o seu ciclo de vida, otimizando abordagens de manutenção e o desempenho.
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1 Asset Integrity Market Size, Markets and Markets, abril de 2024
2 How AI is Changing Compliance Automation, Cycore, julho de 2025