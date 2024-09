A Myers Container teve uma grande melhoria no desempenho e na segurança com a implementação das metodologias Lean. Com o desenvolvimento das habilidades de liderança da equipe interna e expansão das responsabilidades dos funcionários, a empresa conseguiu adquirir mais negócios e implementar o sistema de aprimoramento de processos da Simpler. "Recentemente, com a ajuda da Simpler, fizemos uma enorme aquisição que quase dobrou o tamanho da empresa", explica Kyle. “Agora, temos um ritmo muito bom do que funciona e começamos a iniciar nosso sistema de melhoria contínua com base nele.”

A Myers Container observou mudanças drásticas no desenvolvimento da equipe após o sucesso da implementação do modelo do facilitador. "Agora, temos pessoas desenvolvidas em nosso banco de talentos que são capazes de entrar em qualquer operação para facilitar o processo de nove tapas e nos guiar, e tudo isso graças à Simpler e ao Cody", acrescenta Kyle.



O trabalho árduo dos Stavigs foi reconhecido em seu setor quando a EY anunciou que Kyle recebeu o prêmio Entrepreneur Of The Year (link externo à IBM) de 2019 na categoria Empresa Familiar para a região noroeste do Pacífico. "A maior gratificação para meus irmãos e para mim é saber que estamos desenvolvendo pessoas, aumentando os negócios, mantendo os lucros e protegendo o planeta", explica Kyle.



Kyle e Cody não preveem que o negócio familiar vai desacelerar, pelo contrário, continuará crescendo e usando os serviços da Simpler. Com ainda mais aquisições em andamento, eles estão extremamente confiantes no futuro da empresa.