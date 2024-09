Com base em sua afiliação com um prestigiado instituto de pesquisa e sua principal localização na região Ásia-Pacífico, a George Clinical experimentou um aumento no crescimento. "Fazer coisas com o IBM® Clinical Development nos ajudou a apoiar nossos clientes em termos de velocidade, precisão e consistência", diz Arabhavi. "Essas são as principais vantagens dessa plataforma de captura eletrônica de dados (EDC), juntamente com sua facilidade de uso."

No início, a George Clinical descobriu outra vantagem competitiva do IBM® Clinical Development que ajudou a conquistar contratos de ensaios clínicos. "Trabalhar com uma plataforma unificada com todos os módulos necessários nos ajudou, bem como preços flexíveis", diz Arabhavi. "Isso nos dá agilidade para fornecer veículos de baixo custo para executar projetos para clientes acadêmicos e organizações menores e apoiar testes em países em desenvolvimento."

"Por exemplo, se um patrocinador estiver realizando um estudo na Índia, o custo será uma questão delicada", diz Arabhavi. “Nossa flexibilidade de tabelas de preços com o IBM® Clinical Development nos dá uma vantagem sobre outros fornecedores que podem não ter tabelas de preços específicas para regiões geográficas. A IBM também oferece uma tabela de preços acadêmicos que é significativamente mais barata quando comparada às tarifas comerciais."

Uma das etapas mais críticas em qualquer ensaio clínico é o adjudicação de endpoints, onde especialistas médicos e órgãos regulatórios determinam se endpoints definidos pelo protocolo foram atendidos. O processo de adjudicação de endpoints é essencial para o plano geral de monitoramento da segurança para ensaios clínicos complexos de medicamentos e dispositivos. "O IBM® Clinical Development suporta a adjudicação de endpoint, que é algo que muitas outras plataformas EDC não fornecem", diz Arabhavi.

"O IBM® Clinical Development está nos ajudando a expandir para novos mercados e a dar suporte a testes clínicos em áreas de rápido crescimento, como a oncologia", diz Arabhavi. "Nunca é fácil lidar com alterações de protocolo que levam a atualizações no meio do estudo, o que é típico em estudos oncológicos. No entanto, a IBM nos deu a capacidade de lidar com essas mudanças com eficiência. Acreditamos que o IBM® Clinical Development é mais robusto do que outras ferramentas de EDC para estudos de fase final com projetos de estudo complexos."