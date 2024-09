Após um processo abrangente de licitação, a Biorasi selecionou IBM Watson Health® e sua solução de desenvolvimento clínico da IBM.

"Encontramos muita semelhança com o que a IBM oferece, incluindo interesses comuns nas coisas que acreditamos serem importantes para a pesquisa clínica," diz Roberto Silberwasser, Vice-Presidente de Ciências de Dados e Biométrica na Biorasi.

Os interesses comuns incluíam a adaptação a processos e tecnologias melhores para fornecer aos pacientes os tratamentos de que precisam.

E imediatamente após a implementação do IBM Clinical Development, a equipe da Biorasi percebeu a conveniência do processo de construção.

"O Desenvolvimento Clínico da IBM é muito fácil de usar", diz Sara Vaidya, Diretora de Gerenciamento de Dados da Biorasi. “Todos os nossos usuários, do gerenciamento de dados às equipes clínicas e às equipes de gerenciamento de projetos, estão usando a solução IBM Clinical Development em seu potencial ideal porque é muito fácil de usar.”

A preparação da captura eletrônica de dados (EDC) inclui a inserção de dados de ensaios clínicos em várias formas e validações de dados para todas as fases do ensaio. Quanto mais intuitiva for uma plataforma de gerenciamento de dados clínicos, mais rapidamente os dados do ensaio clínico poderão ser inseridos e analisados. No entanto, muitas soluções não são intuitivas e desarticuladas na fase de criação e podem exigir habilidades especiais de programação, e o padrão para essas capturas é de 73 dias para construir e lançar um estudo, de acordo com Biorasi. Relatórios em alguns bancos de dados usando outras aplicações EDC podem levar até mais tempo, às vezes quase 80 dias.

Mas com a solução IBM Clinical Development, a equipe da Biorasi conseguiu concluir a construção do estudo com mais rapidez, o que acabou reduzindo sua implantação média de EDC para um período de 4 a 6 semanas.

Além disso, Vaidya credita os fluxos de trabalho de design da solução porque ela foi projetada para ajudar a equipe a atender às suas necessidades e exigências específicas.

"Quando alguém me pergunta por que usamos o IBM Clinical Development, sempre digo que há várias razões", diz Vaidya. "É uma plataforma completamente adaptável, personalizável e escalável que nos fornece a capacidade de suportar todos os tipos de testes."

"A interface não requer programação manual para recursos adicionais", acrescenta ela. Segundo eles, o IBM Clinical Development ajudou a equipe da Biorasi a "trabalhar mais rápido e de forma mais inteligente", o que é fundamental ao construir bancos de dados de estudos, pois pode levar a economias significativas de tempo e dinheiro.