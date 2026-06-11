فنيٌّ يضبط لوحة تحكم مثبتة على الحائط داخل غرفة خوادم، بينما يظهر شخص آخر بالقرب من رفوف المعدات في الخلفية.
إدارة الأصول

كيفية إنشاء قائمة فحص للصيانة الوقائية

By Mesh Flinders , Ian Smalley
تاريخ النشر 11 يونيو 2026

دليل إعداد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية

تُعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية مستندات معيارية تحدد مهام الصيانة الوقائية لمختلف أنواع الأصول، بما في ذلك المركبات والمعدات والمنشآت.

إن إعداد قائمة تحقق فعّالة من أجل الصيانة الوقائية يساعد المؤسسات على الانتقال من ممارسات الصيانة التفاعلية التقليدية إلى أساليب أكثر حداثة واستباقية.

وتُستخدم قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية بصورة أساسية في قطاعات إدارة المرافق والتصنيع والرعاية الصحية والنقل لمساعدة فرق الصيانة على اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل أن تتسبب في تعطل المعدات. وعند دمجها مع أدوات وبرامج الصيانة التنبؤية الحديثة، تسهم قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية في زيادة الكفاءة وتقليل فترات التوقف وإطالة العمر التشغيلي للأصول.

ما هي الصيانة الوقائية؟

الصيانة الوقائية (PM) هي الاستراتيجية استراتيجية صيانة استباقية تهدف إلى منع الأعطال غير المتوقعة للمعدات وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها. يصنف كنوع من الصيانة المخططة، كما تمثل عنصرًا أساسيًا في برامج إدارة المرافق الفعّالة. ويجري تطبيقها على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تعتمد على أصول كبيرة ومعقدة ضمن عملياتها الأساسية.

وعلى مستوى المؤسسات، تكون خطط الصيانة الوقائية عادةً أوسع نطاقًا من خطط صيانة الأصول الفردية، وغالبًا ما تشمل صيانة منشأة إنتاجية أو مصنع كامل. وفي هذا النوع من التطبيقات، تشمل المهام الوقائية عمليات الفحص المنتظمة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والأنظمة الكهربائية والأنظمة الكهربائية ومعدات خطوط الإنتاج.

وتعتمد فرق الصيانة الحديثة التي تطبق برامج صيانة وقائية فعالة على تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IOT) لتبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة. وتتيح هذه الأدوات للمختصين تحديد المشكلات ومعالجتها بصورة استباقية قبل أن تؤدي إلى إصلاحات مكلفة أو تتسبب في تعطيل الإنتاج.

الصيانة الوقائية مقابل الصيانة التنبؤية

وتتشابه الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية في أنهما تهدفان إلى إصلاح الأصول قبل تعطلها، إلا أنهما تختلفان في طريقة جدولة أنشطة الصيانة.

  • تعتمد الصيانة الوقائية على جداول زمنية محددة مسبقًا، حيث تُنفذ مهام الصيانة وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة وعوامل أخرى ذات صلة.
  • فتعتمد الصيانة التنبؤية على مراقبة الحالة غالبا ما تكون مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي— لتحديد الوقت الأمثل لتنفيذ مهام الصيانة.

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أفضل الممارسات لإعداد قائمة تحقق للصيانة الوقائية

وتتبع المؤسسات عادةً مجموعة من أفضل الممارسات عند إعداد قوائم تحقق فعّالة للصيانة الوقائية.

1. حصر الأصول ومراجعة توصيات المُصنِّع

وتتمثل الخطوة الأولى في حصر جميع الأصول التي تتطلب أعمال صيانة. وفيما يلي بعض الأصول التي تُصان عادةً باستخدام إجراءات الصيانة الوقائية:

  • أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
  • الغلايات
  • الأنظمة الكهربائية
  • المصاعد
  • أجهزة إنذار الحريق
  • طفايات الحريق
  • أنظمة إخماد الحرائق
  • هياكل الأسطح
  • أنظمة الإضاءة
  • البنية التحتية للسباكة
  • أنظمة التدفئة
  • أنظمة الإنذار

بعد أن تُعد المؤسسة قائمة بالأصول التي تمتلكها، يراجع الفنيون توصيات الشركات المصنعة الخاصة بكل أصل لوضع إجراءات الصيانة المناسبة. ومن أمثلة توصيات الشركات المصنعة التي تُطبق عادةً في هذه المرحلة:

  • معدلات الفحص
  • جداول الاستبدال
  • متطلبات التشحيم
  • إجراءات التنظيف
  • احتياطات السلامة

2. تحديد مهام الصيانة الحرجة

وبالإضافة إلى مهام الصيانة الدورية التي جرى تحديدها في المرحلة الأولى من قائمة التحقق، ينبغي للفرق تحديد أي مهام صيانة حرجة إضافية قد تكون مطلوبة.

فعلى سبيل المثال، تحتوي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والأنظمة الكهربائية وغيرها من الأصول المعقدة على العديد من المكونات الحرجة، مثل مرشحات الهواء وخطوط التبريد وقواطع الدوائر الكهربائية وملفات المكثف. ويجب فحص هذه المكونات واستبدالها بانتظام للحفاظ على كفاءة الأصل ووظيفته التشغيلية.

كما يُعد ضمان سلامة العاملين مهمة صيانة حرجة أخرى. وفيما يلي بعض الطرق التي تعتمدها المؤسسات لإعطاء الأولوية لسلامة العاملين وضمان سلامة المباني والمرافق التي يعملون فيها:

  • فحص الأسطح
  • الالتزام بمتطلبات معدات الوقاية الشخصية
  • تطبيق إجراءات العزل ووضع البطاقات التحذيرية
  • تقييم سلامة مواد السد والإحكام
  • فحص اللوحات الإرشادية
  • فحص وجود الحفر
  • التحقق من وجود الحفر والتشققات

3. إنشاء حقول توثيق موحدة

لضمان تتبع الأعمال بصورة متسقة، يتعين على فرق الصيانة استخدام وثائق معيارية وإطار عمل موحد لتسجيل معلومات الصيانة وتخزينها والوصول إليها. ويساعد التوحيد القياسي على تقليل أخطاء إدخال البيانات وتحسين دقة التقارير بمرور الوقت، فضلًا عن تسهيل وضع المعايير المرجعية ومتابعتها.

ولإنشاء حقول توثيق معيارية، يمكن للفرق اتباع الخطوات التالية:

  • تعريف حقول البيانات: يجب أن تتضمن جميع سجلات الصيانة المعلومات نفسها، مثل رقم تعريف الأصل أو الموقع أو رقم أمر العمل. وعندما تحتوي الحقول المختلفة على أنواع بيانات غير متسقة، فإن ذلك قد يعيق مبادرات التحديث، مثل التحول الرقمي واعتماد نظام إدارة الصيانة المحوسب.
  • الالتزام باصطلاحات تسمية موحدة: ينبغي للمستخدمين تسمية الأصول وفئاتها ورموز الأعطال وفق اصطلاحات موحدة وثابتة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يحمل الأصل المسمى A أو حزام المروحة الدوار 1 التسمية نفسها في جميع حقول البيانات والسجلات.
  • الاعتماد على القوائم المنسدلة المحددة مسبقًا بدلًا من الإدخالات النصية الحرة: تُعد الإدخالات النصية الحرة حقولًا يمكن للمستخدمين كتابة أي نص فيها. وقد يؤدي ذلك إلى ممارسات غير متسقة وحقول بيانات غير موحدة. ولذلك ينبغي أن توفر القوائم خيارات محددة مسبقًا، مثل: "عطل في المحمل" أو "مشكلة في التشحيم" ليختار المستخدم منها عند توثيق الأعمال.

4. نشر نظام إدارة الصيانة المحوسب

وتعتمد مؤسسات الصيانة الحديثة بصورة متزايدة على نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لمتابعة قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية. ويُعد نظام إدارة الصيانة المحوسب حلاً برمجيًا يساعد المؤسسات على أتمتة عمليات الصيانة الأساسية وتعزيزها وتوثيق الأنشطة المرتبطة بها بصورة شاملة.

ويمكن لنظام إدارة الصيانة المحوسب المزوّد بوظائف الصيانة الوقائية إنشاء أوامر العمل تلقائيا، وجدولة عمليات الفحص البصري، وتتبع معدلات إنجاز مهام الصيانة الوقائية. ومن خلال رقمنة قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية، تستطيع المؤسسات تحسين مستوى الرؤية وتقليل الأعباء الإدارية وتبسيط العمليات غير الفعالة.

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آلية تطبيق قائمة تحقق للصيانة الوقائية

ويُعد إعداد قائمة التحقق مجرد الخطوة الأولى. ولتحقيق الفاعلية المطلوبة، ينبغي للمؤسسات تدريب فرق الصيانة على استخدامها وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ومتابعتها لقياس مستوى الفاعلية.

تدريب فرق الصيانة

وتتطلب قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية أن يفهم العاملون الغرض من كل عنصر مدرج فيها وكيف يمكن لمهامهم الفردية أن تؤثر فيه. وعادةً ما يشمل التدريب على قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية ما يلي:

  • مراجعة إجراءات الفحص الصحيحة والأصول والأجزاء والمكونات التي تغطيها
  • التدريب على متطلبات العزل ووضع البطاقات التحذيرية لضمان سلامة العاملين
  • التدريب على أدوات نظام إدارة الصيانة المحوسب، بما في ذلك إدخال البيانات بصورة صحيحة واستخدام لوحات المعلومات وإجراءات التوثيق

دمج أوامر العمل

ولكي تكون أنشطة الصيانة الوقائية فعالة، يجب ربطها بأوامر العمل الفردية ودمجها ضمن نظام إدارة صيانة محوسب. وقد يشكل ذلك تحديًا للمؤسسات التي اعتاد العاملون فيها على حفظ السجلات يدويًا طوال سنوات طويلة.

ويساعد تدريب العاملين على ربط مهام الصيانة بأوامر العمل واستخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب الحديثة في التتبع على تحسين معدلات الإنجاز وضمان تنفيذ مهام الصيانة.

تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية

وتُعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مقاييس تستخدمها المؤسسات المؤسسات لتقييم مدى نجاح الأنشطة التجارية الأساسية. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة للصيانة في برامج الصيانة الوقائية مدة التوقف، ومعدل أعطال المعدات، وتكاليف الصيانة، وطول عمر الأصول، ومعدلات إنجاز أوامر العمل.

ويمكن لنظام إدارة الصيانة المحوسب تتبع جميع هذه المؤشرات لتحسين الدقة وتعزيز وضوح الأداء على مستوى المؤسسة.

مزايا قائمة التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية

وتحقق المؤسسات التي تطبق قوائم تحقق منظمة للصيانة الوقائية العديد من الفوائد التشغيلية. ومن أبرزها:

  • فترات التوقف غير المخطط لها: تؤدي بصورة متكررة في تعطيل العمليات التجارية وتكبد المؤسسات خسائر بملايين الدولارات. وفي مختلف القطاعات، قد تصل تكلفة التوقف غير المخطط له إلى 260 ألف دولار أمريكي في الساعة، أي أعلى بنحو 35% لكل دقيقة مقارنة بالتوقف المخطط له.1 وتساعد عمليات الفحص الدورية ضمن خطة صيانة وقائية محكمة فرق الصيانة على اكتشاف المشكلات قبل أن تتسبب في تعطل الأصول وحدوث توقف غير مخطط له.
  • خفض تكاليف الصيانة: تسهم قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية في خفض تكاليف الصيانة من خلال تقليل الإصلاحات الطارئة وحوادث توقف العمل. وغالبًا ما تكون الإصلاحات الطارئة أكثر تكلفة من أنشطة الصيانة المخططة. كما تساعد قوائم التحقق الفعالة فرق الصيانة على معالجة المشكلات البسيطة قبل أن تؤدي إلى تعطل المعدات أو إلحاق الضرر بالأصول.
  • إطالة العمر التشغيلي للأصول: تميل الأصول التي تخضع للصيانة الدورية ضمن برامج الصيانة الوقائية إلى الاستمرار في الخدمة لفترات أطول مقارنة بالأصول التي تعتمد على الصيانة التفاعلية أو صيانة الأعطال . كما يسهم التشحيم والتنظيف والفحص المنتظم للمكونات في تحسين أداء الأصول وإطالة عمره الإنتاجي.
  • تحسين سلامة العاملين: تساعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية المؤسسات على اكتشاف المخاطر مبكرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تؤدي إلى ظروف عمل غير آمنة. ومن خلال الاختبار الدوري لمجموعة واسعة من معدات السلامة، مثل أجهزة إنذار الحريق وكواشف الدخان وأنظمة إخماد الحرائق والأنظمة الكهربائية والدرابزينات ومقابض الإمساك، تستطيع فرق الصيانة توفير بيئة عمل أكثر أمانًا.
  • تعزيز الامتثال: تساعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية المؤسسات على الالتزام بمجموعة واسعة من المتطلبات، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالسلامة والبيئة والعمليات التشغيلية. كما تساعد عمليات الفحص الموثقة للمعدات الخاضعة لرقابة صارمة، مثل المصاعد والغلايات وأنظمة الإنذار ومعدات الوقاية الشخصية (PPE)، في إثبات الامتثال أثناء عمليات التدقيق والتفتيش.
  • تحسين ممارسات إدارة أصول المؤسسة: تدعمتدعم قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية إدارة أصول المؤسسة من خلال توفير توثيق معياري وبيانات أداء للأصول الحرجة. ومع مرور الوقت، تستطيع المؤسسات التي تجمع بيانات الأصول وتحللها ضمن إطار قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية الحصول على رؤى قيّمة تغطي جميع مراحل دورة حياة الأصل.

قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية حسب القطاع

التصنيع

يعتمد قطاع التصنيع على قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية لضمان إجراء عمليات الفحص الدورية لمعدات الإنتاج وفق إجراءات صحيحة وموحدة. ويقوم الفنيون ومشغلو الآلات بإعداد قوائم تتضمن إجراءات معيارية واتباعها بدقة بهدف تعزيز الموثوقية والسلامة وكفاءة الإنتاج.

وغالبًا ما تتطلب المنشآت الصناعية أنظمة معقدة ومترابطة بدرجة كبيرة، بحيث يمكن أن يؤدي توقف أحد الأصول عن العمل إلى تعطيل الإنتاج. وتساعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية الفرق على اكتشاف التآكل والاستهلاك في وقت مبكر ومعالجة المشكلات قبل أن تؤدي إلى أعطال أو فترات توقف. كما تساعد هذه القوائم على ضمان تنفيذ مهام الصيانة بصورة متسقة بغض النظر عن الشخص الذي يتولى تنفيذ العمل.
إدارة المرافق

في مجال إدارة المنشآت، تساعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية مديري المرافق على توفير بيئة عمل آمنة للموظفين وتقليل تكاليف صيانة المرافق المرتبطة بالإصلاحات الطارئة.

وكما هو الحال في خطوط الإنتاج الصناعية، تعتمد المرافق الحديثة على أنظمة مترابطة بدرجة كبيرة لدعم العمليات اليومية. وتساعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية على ضمان بقاء هذه الأصول موثوقة وآمنة ومتوافقة بالكامل مع المتطلبات التنظيمية.

وبالإضافة إلى السلامة والامتثال، تساعد هذه القوائم الفنيين على توفير بيئة مريحة للموظفين والمستأجرين والعملاء. وغالبًا ما تتضمن مهام مثل فحص منظمات الحرارة، واستبدال المصابيح الكهربائية، واختبار أنظمة التهوية، وهي عناصر أساسية لراحة شاغلي المباني.
النقل وإدارة الأساطيل

في قطاع النقل وإدارة الأساطيل، يستخدم مديرو الصيانة قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية لتعزيز موثوقية المركبات وأصول النقل التي تقع ضمن مسؤولياتهم. وتساعد هذه القوائم على توحيد إجراءات فحص المركبات وصيانتها وتوثيق أنشطة الصيانة الخاصة بها، مما يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وزيادة مستويات السلامة ورفع جاهزية الأسطول.

وتُعد الوقاية من الأعطال من أكبر التحديات التي تواجه فنيي صيانة الأسطول. فقد تؤدي الأعطال إلى تعطيل جداول التسليم وزيادة التكاليف التشغيلية والتأثير سلبًا في خدمة العملاء. وتساعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية الفنيين على اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل أن تتحول إلى أعطال، وذلك من خلال الفحص المنتظم للمحركات وأنظمة المكابح وزيوت ناقل الحركة والمكونات الأخرى.
الرعاية الصحية

في قطاع الرعاية الصحية، تضمن قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية أن تكون المعدات والأنظمة والمنشآت الطبية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وقد تؤثر أعطال المعدات في هذا القطاع بصورة مباشرة في صحة المرضى. ولهذا تؤدي قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية دورًا بالغ الأهمية في ضمان سلامة العمليات والمعدات.

كما أن الأعطال أو عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة في بيئات الرعاية الصحية قد يؤديان إلى نتائج غير دقيقة أو تأخير العلاج أو الإضرار بالمرضى. وتساعد قوائم التحقق الخاصة بالصيانة الوقائية الفنيين على التأكد من أن المعدات تعمل بصورة سليمة قبل استخدامها، وذلك من خلال إجراء عمليات معايرة دورية واختبارات أداء وفحوصات سلامة منتظمة.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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