ما المقصود بالصيانة الدورية؟

الصيانة الدورية هي نوع من إستراتيجيات الصيانة الاستباقية التي تنطوي على الصيانة المنتظمة المجدولة للمعدات أو الآلات أو المباني أو الأنظمة.
تشمل الصيانة الدورية مجموعة من مهام الصيانة المستمرة التي تساعد على الحفاظ على الأصول في حالة تشغيلية جيدة للوقاية من الأعطال غير المتوقعة. تشمل الأمثلة على هذه المهام عمليات فحص المعدات وتغيير الزيت وإزالة القمامة. تساعد أنشطة الصيانة هذه الشركات على تجنب الإصلاحات الطارئة المكلفة وتقليل أعطال المعدات وزيادة سلامة الأنظمة والأصول وكفاءتها وموثوقيتها.
في حين أن الصيانة الدورية ترتبط عادةً بصيانة المرافق والآلات وأصول الشركة الأخرى، مثل مركبات التوصيل والمعدات، فيمكن أن تنطبق أيضًا على تقنية المعلومات (IT). تنطوي الصيانة الدورية في مجال تقنية المعلومات على مهام وإجراءات منتظمة تهدف إلى إدارة التشغيل السلس للبنية التحتية لتقنية المعلومات في المؤسسة، بما في ذلك تحديثات البرامج وفحص الأجهزة وإدارة النسخ الاحتياطي ومراقبة الشبكة.
تتسم مهام الصيانة الدورية بالبساطة، حيث تتطلب الحد الأدنى من وقت تعطل المعدات أو مهارات متخصصة من أعضاء فريق الصيانة. تساعد هذه المهام على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية اليومية ومنع تفاقم المشكلات البسيطة وتوفير أماكن عمل أكثر أمانًا.
عادةً ما يتم تضمين مهام الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على المعدات والأنظمة في حالة عمل جيدة في قائمة مراجعة الصيانة. تتضمن الأنواع الشائعة لمهام الصيانة الدورية ما يلي:
تتم مهام سير عمل الصيانة الدورية على فترات منتظمة (على سبيل المثال يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا) بناءً على توصيات الشركة المصنعة أو الاحتياجات التشغيلية. وثمة ثلاثة أنواع رئيسية من الصيانة الدورية التي يمكن أن تساعد المؤسسة على تحديد جدول الصيانة الخاص بها، بما في ذلك:
تتم الصيانة القائمة على الاستخدام عندما تحدد مقاييس استخدام الأصل جدول الصيانة. ويستخدم هذا النوع من الصيانة متوسط استخدام الأصل أو تعرضه للظروف البيئية للتنبؤ بتاريخ استحقاق الفحص أو العمل المستقبلي من جانب قسم الصيانة. على سبيل المثال، يمكن جدولة تغيير الزيت لسيارة التوصيل لكل ألف ميل تقطعه.
تحدث الصيانة الوقائية المستندة إلى التقويم أو الوقت في فترات زمنية مجدولة. وبالنسبة إلى المؤسسات التي تستخدم نوع الصيانة هذا، يتم تعيين أمر عمل للمهمة الدورية لتاريخ استحقاق معين مسبقًا. على سبيل المثال، قد يقوم المصنع بجدولة فني صيانة لإكمال صيانة السير أسبوعيًا للحفاظ على تشغيل الماكينات بأعلى مستويات الإنتاج.
الصيانة القائمة على الحالة (CBM) هي إستراتيجية صيانة وقائية تعتمد على مراقبة الأصول أو المعدات لتحديد متى تكون أعمال الصيانة ضرورية. وتتضمن الصيانة القائمة على الحالة استخدام أجهزة الاستشعار ومعدات المراقبة الأخرى لجمع بيانات عن أداء المعدات. باستخدام الخوارزميات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يتم تحليل البيانات المجمعة لتحديد الأنماط وحالات الخلل التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الصيانة أو تعطل المعدات.
توفر خطة الصيانة الدورية العديد من المزايا عبر الصناعات والتطبيقات، بما في ذلك:
يتطلب برنامج الصيانة الدورية استثمارًا منتظمًا ولكن غالبًا ما يتبين أنه أقل تكلفة من إستراتيجية الصيانة التفاعلية أو الصيانة الطارئة.يمكن أن تكون الإصلاحات الطارئة مكلفة، وتتضمن أحيانًا قطع غيار مستعجلة أو عمالة إضافية.تتيح الصيانة الدورية والكشف المبكر للمشاكل إمكانية إجراء إصلاحات أكثر فعالية من حيث التكلفة ومنع حدوث الأضرار الجسيمة.
تساعد الصيانة المتسقة على ضمان عمل الأصول بسلاسة، ما يؤدي إلى تقليل الأعطال التشغيلية. يساعد تقليل فترة التعطل الشركات على الحفاظ على الإنتاجية وتقليل فترة تعطل المعدات المكلفة.
يساعد الفحص والصيانة المنتظمان على تحديد مخاطر السلامة المحتملة. يعمل هذا الهيكل على حماية العمال ومشغلي الآلات والمستخدمين من الحوادث والإصابات التي قد تنتج عن خلل في المعدات أو أعطال في النظام.
الأصول التي تتم صيانتها باستمرار أكثر موثوقية، ما يوفر أداءً ثابتًا مع قلق أقل من الأعطال المفاجئة. تُعد الموثوقية أمرًا مهمًا للغاية في الصناعات التي يمكن أن يؤدي فيها العطل أو الفشل غير المخطط له إلى اضطرابات تشغيلية أو خسائر مالية فادحة. تعمل الموثوقية في الأعمال أيضًا على تحسين جودة المنتجات وزيادة رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
تميل المعدات والأنظمة التي تتم صيانتها بصورة مناسبة إلى العمل بأقصى كفاءة. الأنظمة النظيفة التي تعمل بشكل صحيح تحد من تكاليف التشغيل—باستخدام طاقة أقل واستهلاك أقل للوقود—ولها عمر أطول وقيمة إعادة بيع أعلى.
الاستراتيجية الدورية هي استراتيجية صيانة استباقية، حيث تقوم المؤسسة بصيانة الأصول قبل تعطلها. تشمل الاستراتيجيات الاستباقية الأخرى الصيانة المخطط لها والصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية والصيانة المرتكزة على الموثوقية. هذه الاستراتيجيات مشابهة للصيانة الدورية ولكنها لا تزال متميزة عنها:
الصيانة المخطط لها هي تحديد وتعيين مهام الصيانة والموارد اللازمة لها مثل الأدوات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الأصول أو إصلاحها أو استبدالها. قد تكون مهام الصيانة المخطط لها أكثر تعقيدًا من مهام الصيانة الدورية وقد تتطلب المزيد من فترات التعطل أو مهارات متخصصة أو عمليات فحص أكثر تفصيلاً. في حين يتم التخطيط للمهام بناءً على توصيات الشركة المصنعة أو عمر المعدات أو أنماط الاستخدام أو تحليل البيانات، فإن التوقيت قد يكون غير متكرر.
الصيانة الوقائية هي عملية استكمال أنشطة الصيانة المجدولة بانتظام للمساعدة على منع الأعطال غير المتوقعة في المستقبل. في حين أن الصيانة الدورية تتعلق بالحفاظ على سير الأمور بسلاسة، فإن الصيانة الوقائية تتعلق بتوقع المشاكل المحتملة ومعالجتها قبل أن تتسبب في حدوث أعطال.
الصيانة التنبؤية تعتمد الصيانة القائمة على الحالة لتحسين أداء المعدات وعمرها الافتراضي من خلال التقييم المستمر لسلامتها في الوقت الفعلي. بدلاً من اتباع جدول زمني ثابت، تعتمد الصيانة التنبؤية على البيانات والتحليلات لتوقع موعد الصيانة. وعلى النقيض من ذلك، تتكون الصيانة الدورية من مهام منتظمة ومجدولة لا تراعي بالضرورة الحالة الحالية.
الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) هي عملية الصيانة المخصصة التي تهدف إلى زيادة مدة تشغيل المعدات مع تقليل الحاجة إلى استبدال الأصول، ومن ثم خفض تكاليف الصيانة. في حين أن الصيانة الدورية تتعلق بالصيانة المنتظمة، فإن الصيانة المرتكزة على الموثوقية تتعلق بتحسين إستراتيجيات الصيانة بناءً على تحليل الموثوقية ودرجة خطورة أعطال المعدات.
تستخدم العديد من الشركات نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لإدارة إستراتيجيات الصيانة الخاصة بها، بما في ذلك الصيانة الدورية.
نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) هو برنامج يجمع بيانات ومعلومات الصيانة بشكل مركزي ويساعد على تبسيط عمليات الصيانة التي تستغرق وقتًا طويلاً. الغرض الرئيسي من برمجيات نظام إدارة الصيانة المحوسب هو جدولة مهام الصيانة وإدارتها بشكل استباقي، بما في ذلك وظائف مثل إدارة أوامر العمل ومراقبة الموارد والعمالة وإعداد التقارير والتحليل والتدقيق.
يُعد نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) جزءًا من إدارة أصول المؤسسة (EAM). إدارة أصول المؤسسة (EAM) هي مزيج من البرامج والأنظمة والخدمات التي تحافظ على الأصول التشغيلية والمعدّات وتتحكم فيها. الهدف من إدارة أصول المؤسسة هو تحسين جودة الأصول طوال دورة حياتها وزيادة مدة التشغيل الإنتاجي وخفض التكاليف التشغيلية.