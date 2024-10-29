ما المقصود بالصيانة الدورية؟

تشمل الصيانة الدورية مجموعة من مهام الصيانة المستمرة التي تساعد على الحفاظ على الأصول في حالة تشغيلية جيدة للوقاية من الأعطال غير المتوقعة. تشمل الأمثلة على هذه المهام عمليات فحص المعدات وتغيير الزيت وإزالة القمامة. تساعد أنشطة الصيانة هذه الشركات على تجنب الإصلاحات الطارئة المكلفة وتقليل أعطال المعدات وزيادة سلامة الأنظمة والأصول وكفاءتها وموثوقيتها.

في حين أن الصيانة الدورية ترتبط عادةً بصيانة المرافق والآلات وأصول الشركة الأخرى، مثل مركبات التوصيل والمعدات، فيمكن أن تنطبق أيضًا على تقنية المعلومات (IT). تنطوي الصيانة الدورية في مجال تقنية المعلومات على مهام وإجراءات منتظمة تهدف إلى إدارة التشغيل السلس للبنية التحتية لتقنية المعلومات في المؤسسة، بما في ذلك تحديثات البرامج وفحص الأجهزة وإدارة النسخ الاحتياطي ومراقبة الشبكة.