ما المقصود برصد الحالة (CM)؟

رصد الحالة هو نهج صيانة تنبؤية يعتمد على جمع البيانات في الوقت الفعلي لمراقبة سلامة الأصل والنظام وكشف الأعطال والخلل والحالات الشاذة.
تستخدم المؤسسات التي تستخدم رصد الحالة هذا النهج لتحديد المشاكل المحتملة قبل تعطل الأصول الحساسة، مما يقلل من فترة التعطل غير المخطط لها ويزيد من عمر الأصل إلى أقصى حد ممكن.
عادةً ما تتضمن عملية الرصد جمع البيانات بشكل مستمر من مختلف أجهزة الاستشعار والأدوات عالية التقنية المثبتة على الأصول التي يريد قسم الصيانة تتبعها. يمكن أن توفر أجهزة الاستشعار مجموعة من التشخيصات، بما في ذلك مستويات الاهتزاز ودرجة الحرارة والضغط والصوت، إلى جانب معلمات أخرى.
وبمجرد حصول الصيانة على البيانات، يمكنهم تحليلها وتفسيرها باستخدام واحدة (أو بعض) من التقنيات والأدوات البرمجية المتاحة التي لا تعد ولا تحصى. الاستخدامان الأكثر شيوعًا لبيانات رصد الحالة هما:
بصرف النظر عن كيفية استخدامك لبيانات رصد الحالة، يمكنك برمجة أدوات تحليل البيانات لإنشاء تنبيهات أو إشعارات عند ظهور مشكلات محتملة. تؤدي التنبيهات إلى تشغيل فريق الصيانة أو الفني اللازم للتعامل مع العطل.
تُستخدم تقنيات رصد الحالة غالباً للحفاظ على المعدات (مثل صناديق التروس، أجهزة الطرد المركزي، آلات التردد، وغيرها). وتساعد المؤسسات على تحسين عمليات الصيانة، خاصة في الصناعات — مثل التصنيع وتوليد الطاقة والنقل — حيث تعتبر الآلات والمعدات حساسة لعمليات التشغيل اليومية.
في هذه الصناعات، يمكن أن يتسبب مجرد عطل صغير في حدوث خسائر مالية كبيرة وانخفاض في الإنتاجية. على سبيل المثال، في منشأة تصنيع، يمكن أن تؤدي الماكينة المعيبة إلى تأخير الإنتاج، وفوات مواعيد التسليم، وثغرات في الامتثال التنظيمي وزيادة التكاليف. في صناعة النقل، يمكن أن يؤدي تعطّل محرك الطائرة إلى إلغاء الرحلات الجوية وفقدان الإيرادات وحتى المخاوف المتعلقة بالسلامة.
في النهاية، يمكن لرصد الحالة أن يساعد فرق الصيانة على اتخاذ نهج أكثر استباقية في الصيانة، مما يوفر المال على الشركات ويعظم الكفاءة التشغيلية.
يعد تنفيذ برنامج رصد الحالة عملية مباشرة نسبيًا تتضمن ثلاث خطوات أساسية.
تتمثل الخطوة الأولى لتنفيذ برنامج رصد الحالة في جمع أكبر قدر ممكن من بيانات الأصل. يجب أن تتضمن هذه البيانات بيانات تاريخية سابقة (أي سجل الصيانة) وأي وثائق من الشركة المصنعة أو الجهات التنظيمية.
تعد أجهزة الاستشعار القوة الدافعة وراء أي برنامج لرصد الحالة، لذا فإن الخطوة الأولى لتنفيذ البرنامج هي تركيب أجهزة الاستشعار التي تجمع البيانات اللازمة. تتطلب الأصول المختلفة أنواعاً مختلفة من أجهزة الاستشعار ونهجاً مختلفاً لتركيب أجهزة الاستشعار، لذا تأكد من مراعاة احتياجات جميع أصولك الحساسة.
بمجرد تركيب جميع أجهزة الاستشعار الخاصة برصد الحالة لديك، ستبدأ في جمع بيانات سلامة الآلات، مثل الاهتزاز والموضع، وسرعة الدوار، وقياسات درجة الحرارة وأجهزة استشعار العمليات التشغيلية. تتيح لك هذه البيانات إمكانية تحديد قياسات أساسية للأصول وفك رموز ما هو طبيعي وما ليس طبيعياً بالنسبة إلى مُعدّة بعينها.
بافتراض أن قسم الصيانة لديك قد ثبت برنامج رصد الحالة، فسوف يقوم بتعيين مسؤولي تجميع بيانات الصيانة. سيقوم مسؤولي التجميع هؤلاء برصد وتحليل بيانات أجهزة الاستشعار باستمرار لتقييم سلامة الأصل وتوقع أعطال الآلات المحتملة.
يمكن لمؤسستك أو فريق الصيانة لديك استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتنفيذ برنامج رصد الحالة. وتشمل النُهج الشائعة ما يلي:
يقيس الرصد الكهرومغناطيسي التشوهات الميدانية وتغيرات التيار الدوامي لتحديد مواقع التآكل والشروخ ونقاط الضعف والأعطال الأخرى. يقوم الفني بتطبيق الحقول المغناطيسية على جدران السطح والأنابيب للأصل لتحديد الأعطال في خصائص ومواد السطح .
التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء هو نوع من الاختبارات غير التدميرية يستخدم التصوير الحراري لاكتشاف ارتفاع درجة الحرارة ومشاكل أخرى متعلقة بدرجة الحرارة. ويستخدم كاميرات التصوير الحراري لالتقاط الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من شيء أو سطح وتحويله إلى صورة مرئية (أو مخطط حراري). تستخدم المؤسسات هذا النوع من أنواع رصد الحالة CBM في المقام الأول لمراقبة المحركات، وفحص المحامل، والتحقق من مستويات الغاز أو الحمأة أو السوائل.
يستخدم قياس التداخل بالليزر أطوال موجات الضوء المولدة بالليزر لقياس الاختلافات عن إزاحة الموجة الأساسية للأصل. باستخدام جهاز قياس التداخل، يقيس فني الصيانة أنماط التداخل التي تشير إلى عيوب — مثل التآكل والتجاويف — في المواد السطحية وتحت السطحية.
تحليل الزيت يقيم خصائص الزيت (مثل اللزوجة، الحموضة، إلخ) في الأصل ليكشف الملوثات أو الجزيئات المتآكلة. يتضمن ذلك عادةً جمع عينة من زيت التشحيم من المعدات وإرسالها إلى المختبر للتحليل. يمكن أن يكون تحليل الزيت مفيدًا لمراقبة أصول مثل المحركات وعلب التروس والأنظمة الهيدروليكية.
يستخدم مراقبة الاهتزاز (أو تحليل الاهتزاز) أجهزة استشعار الاهتزاز لقياس ترددات الاهتزاز في الأصل وكشف الشذوذات التي قد تشير إلى وجود مشكلة. على سبيل المثال، تميل الأصول الدوارة، مثل المحركات والمضخات، إلى الاهتزاز بشكل أكثر كثافة وبصوت أعلى مع تقدمها في العمر. يمكن أن يساعد قياس التغيرات في اهتزازها في تحديد التآكل والتلف قبل تعطل الأصل. يمكن استخدام بيانات الاهتزاز للكشف عن مجموعة واسعة من المشكلات، بما في ذلك عدم المحاذاة، وعدم التوازن، وتآكل أو فشل المحمل، وانحناء الأعمدة وتفكك بعض العناصر، إلى جانب أعطال أخرى.
اختبار الانبعاثات الصوتية هو نوع من تحليل الاهتزازات، ولكنه يتضمن استخدام أصوات ذات تردد أعلى بكثير للعثور على الصدمات والشروخ. تكشف أنماط الصوت عن وجود ضوضاء أو اهتزازات غير عادية قد تشير إلى وجود مشكلة أو عطل وشيك. هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للكشف عن الأعطال في المعدات الدوارة مثل المحركات والمضخات والمراوح.
يستخدم التحليل بالموجات فوق الصوتية (ويسمى أيضًا الاختبار بالموجات فوق الصوتية) موجات صوتية عالية التردد لكشف التسريبات أو الشقوق أو العيوب في قطعة من المعدات. تعتمد هذه الطريقة على تقنيات جمع البيانات التلامسية (المنقولة عبر الهيكل) وغير التلامسية (المنقولة جواً) لتحديد مدى استنزاف الأصل. تُستخدم الطرق التلامسية للكشف عن المشاكل الميكانيكية - مثل مشاكل التشحيم وتلف التروس والقضبان الدوارة المكسورة - التي تولد أصواتًا عالية التردد. يمكن للطرق غير التلامسية الكشف عن المشاكل، مثل تسربات الضغط والتفريغ في أنظمة الغاز المضغوط التي تميل إلى توليد أصوات منخفضة التردد.
يستخدم تحليل دوائر المحرك، المعروف أيضًا باسم اختبار المحرك، التقييمات القائمة على الجهد أو التيار للعثور على الاختلالات الكهربائية وقياس تدهور العزل، وكلاهما يمكن أن يسبب عطلًا في المحرك. يستخدم تحليل دوائر المحرك في المقام الأول لمراقبة المحركات الكهربائية.
يمكن أيضًا استخدام طرق أخرى مثل الفحص البصري واختبار الأداء لرصد الحالة. بطبيعة الحال، لكل تقنية نقاط قوة ونقاط ضعف، لذا فإن أفضل خيار لقسمك يعتمد على مواردك ومعداتك وبيئتك واحتياجاتك التنظيمية.
رصد الحالة وإنترنت الأشياء الصناعي هما مفهومان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وعند استخدامهما معاً، يمكن أن يحسّنا كفاءة وموثوقية أنظمة الصيانة.
يعتمد رصد الحالة على جمع البيانات المستمر من أجهزة الاستشعار والمصادر الأخرى لمنع المشكلات أو التخفيف من حدتها. أما إنترنت الأشياء الصناعي، فهو شبكة من الأجهزة والمعدات وأجهزة الاستشعار المترابطة التي تتواصل مع بعضها البعض ومع السحابة لجمع البيانات ومشاركتها.
استخدام رصد الحالة وإنترنت الأشياء الصناعي معاً يسمح بمراقبة أكثر شمولاً ودقة وتواصلاً أكثر كفاءة حول مهام ومشكلات الصيانة. لا يسمح فقط للأصول الذكية المتصلة بالإنترنت بالتواصل ومشاركة بيانات التشخيص، مما يتيح مقارنات فورية للأنظمة والأصل، بل يساعد أيضاً الفرق على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن عملية تشغيل الإنتاج بأكملها. علاوةً على ذلك، يتيح إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) جمع البيانات ونقلها ومراقبة الأنظمة عن بُعد، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأنظمة الموجودة في المواقع البعيدة أو الخطرة.
توفر هذه الميزات لأقسام الصيانة تحليلات أكثر تطوراً، وتسمح لهم باستخدام بيانات من عدة آلات في آن واحد، وتساعدهم على أتمتة العمليات التي عادة ما تتطلب فنيي صيانة (وتكاليفهم المرتبطة). في نهاية المطاف، تتيح أنظمة رصد الحالة وإنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) إمكانية تحويل الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بصيانة الأصول والعمليات والأنظمة الرئيسية ومراقبتها، مما يحسن موثوقية وكفاءة وسلامة عمليات الصيانة الخاصة بها.
واحدة من الفوائد الرئيسية لرصد الحالة هي أنها تمكن فرق الصيانة من تنفيذ إدارة صيانة وقائية ومراقبة سلامة الآلات. من خلال تحديد المشاكل المحتملة قبل أن تتسبب في تعطل المعدات، يمكن لفرق الصيانة جدولة أنشطة الصيانة في الوقت الأنسب، مما يقلل من التأثير على الإنتاج ويقلل من فترة التعطل عن العمل بسبب عمليات الإيقاف غير المتوقعة.
رصد الحالة يوفر عدة فوائد أخرى مقارنة بطرق الصيانة التقليدية، منها:
يوفر رصد الحالة بيانات فورية عن أداء النظام أو العنصر، والتي يمكن استخدامها لتحسين تخطيط الصيانة وجدولتها. تساعد هذه البيانات في تقليل تكرار أنشطة الصيانة، مع ضمان تنفيذها فقط عند الحاجة، بناء على الأداء الفعلي للنظام.
من خلال اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي، يساعد رصد الحالة على إطالة عمر المعدات والأصول، مما يقلل الحاجة إلى الاستبدال أو الإصلاحات المكلفة ويعظم عائد الاستثمار على الأصول.
يمكن أن يساعد رصد الحالة في تحديد أوجه القصور في النظام أو العنصر، مثل الاستهلاك المفرط للطاقة أو لتآكل غير الضروري. من خلال معالجة هذه المشكلات، يمكن تحسين الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.
يمكن أن يساعد رصد الحالة في تحديد مخاطر السلامة المحتملة، مثل العناصر البالية أو التالفة، قبل أن تتسبب في إلحاق الضرر بالأفراد أو المعدات. يساعد هذا النهج على تحسين السلامة العامة وتقليل مخاطر الحوادث والإصابات.
بينما يمكن لرصد الحالة أن يساعد المؤسسة حقاً في تبسيط أنظمة الصيانة لديها (خاصة في حالة رصد الحالة المدعومة بإنترنت الأشياء (IOT))، إلا أن لها عيوباً يجب على المؤسسات أخذها في الاعتبار، منها:
قد يكون تنفيذ برنامج رصد الحالة مكلفًا للغاية. وعادةً ما يتطلب تركيب أجهزة استشعار ومعدات مراقبة أخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في برمجيات تحليل البيانات والموظفين لإدارة البرنامج والمعدات. قد تكون تكلفة تشغيل برنامج رصد الحالة باهظة لبعض المؤسسات، خاصة الصغيرة منها.
يمكن أن يكون رصد الحالة معقداً، ويحتاج إلى معرفة وخبرة متخصصة لإعداده وإدارته. قد لا يتوفر لدى بعض المؤسسات عدد كافٍ من الموظفين المدربين لتشغيل النظام بفعالية، وبالتالي قد تحتاج إلى تعيين موظفين متخصصين أو استشاريين خارجيين. علاوة على ذلك، تعتمد أنظمة رصد الحالة على أجهزة استشعار عالية التقنية لإجراء التشخيصات على أصول المؤسسة. قد تتطلب المرافق الأقدم التي تفتقر إلى بنية تحتية ملائمة إجراء تعديلات تحديثية واسعة النطاق.
يمكن أن تولد أنظمة رصد الحالة كمية كبيرة من البيانات، والتي يمكن أن تكون مربكة في إدارتها وتحليلها. قد يكون من الصعب على فرق الصيانة فرز البيانات وتحديد أهم نقاط البيانات والاتجاهات.
