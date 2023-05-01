ما المقصود بصيانة الأسطول؟

صيانة الأسطول هي الوصف العام لكيفية تعامل المنظمات مع جاهزية المركبات . أما إدارة صيانة الأسطول فهي العملية التي من خلالها يضمن مديرو الأساطيل جاهزية المركبات لأداء المهام مثل نقل المعدات، المواد الخام، المنتجات النهائية، أو الأفراد.

تحتاج المنظمات التي تعتمد على الأسطول إلى رؤية شاملة لحالة كل مركبة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. يتيح لهم ذلك التخطيط بدقة للخدمات بناء على المركبات الجاهزة للعمل، والمركبات التي تحتاج إلى إصلاحات فورية، وتلك التي يجب استبدالها.

تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استخدم برامج صيانة الأسطول في الوقت الفعلي ، مثل نظام إدارة الصيانة المحوسبة. ويمكن لهذا البرنامج أتمتة عرض مفصل للغاية يصل إلى 10,000 قدم لمدى توفر أسطولهم في أي وقت، مع التركيز الواضح على خدمات الصيانة وتكاليف التشغيل.

برنامج شامل لإدارة صيانة الأسطول يزوّد المجموعات بالأدوات اللازمة للامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتمديد عمر أصول المركبات من خلال الصيانة الوقائية، ومراقبة حالة المعدات، وتمديد إدارة قطع الغيار والمخزون.