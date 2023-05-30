استراتيجية الصيانة هي مخطط شامل لكيفية قيام الشركات بتقليل فترة التعطل إلى أدنى حد ممكن، والحفاظ على تكاليف الصيانة وضمان عمل مصانعها بالطاقة الاستيعابية أو بالقرب منها.
تُعد استراتيجيات الصيانة/الاستراتيجية حساسة من جوانب إدارة الأصول، حيث تحاول الشركات من خلالها إدارة كل ما يساهم في عملياتها/العمليات وإنتاج سلعها.
مع تبني الشركات للبيانات والتحليلات، انتشرت أنواع برامج الصيانة التي يمكن أن تشكل استراتيجية الصيانة.
فيما يلي أربعة أنواع رئيسية من برامج إدارة الصيانة.
تخيل أنك تسقط وتحطم شاشة هاتف محمول قديم. عند نقله إلى ورشة الإصلاح، قد تجد أن تكلفة إصلاح تلك الشاشة، نظرا لعمر الهاتف، أغلى من شراء شاشة جديدة. يمكن أن يحدث ذلك أيضًا في المؤسسات التي لا يكون من المجدي اقتصاديًا فيها إصلاح المعدات أو التدخل لصيانتها قبل أن تتعطل.
يتعامل هذا الشكل من الصيانة مع الأصول بعد أن تحتاج إلى الصيانة أو تتعطل. بالنسبة لمعظم المؤسسات، فإن الاستجابة للأصول المتعطلة تُعد مكلفة ومرهقة لعملية التصنيع، ويمكن الوقاية منها تمامًا من خلال تطبيق الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)، من خلال إعطاء الأولوية لأشكال الصيانة البديلة.
وهناك شكل مماثل من أشكال الصيانة التفاعلية وهو الصيانة التفاعلية وهو نهج الصيانة الذي تسمح فيه الشركات عن قصد بحدوث أعطال في المعدات للحفاظ على انخفاض نفقات الصيانة. وعادةً ما يتم استخدامه فقط مع الأصول مثل المصابيح الكهربائية أو البطاريات أو الكمبيوتر المحمول أو خراطيش الطابعات، وكلها إما غير قابلة للإصلاح أو أن إصلاحها سيكلف أكثر من تركها معطلة واستبدالها بقطع غيار.
تُعد الصيانة التفاعلية كمنهج شامل أقل رواجًا في ظل صعود المؤسسات المعتمدة على البيانات، التي يمكنها الاعتماد على كمٍّ أكبر من البيانات لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية التعامل مع أعمال الصيانة. رغم أن الصيانة التفاعلية تُستخدم غالبًا لأن تكلفة معالجة الأجزاء قبل تلفها قد لا تكون مجدية، فإن الجانب السلبي الحتمي لها هو التسبب في توقف غير مخطط له بينما تسابق الشركات الزمن لاستبدال الأجزاء.
في جوهرها، تتمحور استراتيجية الصيانة حول إصلاح الأشياء قبل أن تنكسر. حيث تتضمن مهام الصيانة المجدولة التي تهدف إلى إطالة عمر المعدات ومنع حدوث أعطال مستقبلية. بينما تُقلل الصيانة الوقائية من مخاطر الأعطال من خلال معالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي، إلا أنها قد تصبح مكلفة إذا تم إصلاح أو استبدال الأجزاء قبل الحاجة الفعلية لذلك، ما يؤدي إلى تكاليف صيانة إضافية.
يمكن أن تعني برامج الصيانة الوقائية أشياء مختلفة للمعدات والأدوات والأجزاء المختلفة. على سبيل المثال، تتطلب الآلات الثقيلة غالبًا تزييتًا وتنظيفًا بشكل منتظم. قد تستخدم الأدوات الأخرى أجزاء (على سبيل المثال الحبر أو الصبغة) وتحتاج إلى بدائل قبل القيام بمزيد من العمل.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي أي آلة على العديد من الأجزاء التي تختلف في جداولها الزمنية للتعطل أو الإصلاح، وفي أنماط التعطل (وهي الطرق المختلفة التي قد تفشل بها)، وفي تكاليف إصلاحها أو استبدالها. وهذا يجعل من الصيانة الوقائية تحديًا عندما يكون هناك العديد من القطع الفردية التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت الماكينة الأكبر ستتعطل ومتى ستتعطل. وغالباً ما تفشل الصيانة الوقائية أيضاً في النظر في أي بيانات آنية أو محدثة قد تؤثر على وقت تعطل المعدات.
يستخدم نهج الصيانة الاستباقية هذا البيانات والتعلم الآلي، من بين تقنيات متقدمة أخرى، لمساعدة المهندسين على تحديد موعد إجراء الصيانة. بالنظر إلى التقنية المعنية، ستكون هناك تكاليف أولية لتنفيذها. ولكنها مفضلة بين المؤسسات التي تعتمد على البيانات كوسيلة لإجراء الصيانة عند الضرورة، استنادًا إلى مئات إن لم يكن آلاف نقاط البيانات.
الصيانة التنبؤية (PDM) هي شكل أكثر تقدما من الصيانة الوقائية التي تعتمد على البيانات. يسعى كلا المجالين إلى إصلاح المعدات قبل انتهاء صلاحيتها. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أن الصيانة التنبؤية تستخدم مزيدًا من البيانات والمعلومات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرار أكثر دقة بشأن موعد استبدال المعدات أو إصلاحها أو تنظيفها.
الصيانة المرتكزة على الموثوقية هي نهج الصيانة المنهجي الذي تستخدمه المؤسسات لتحديد الأصول المادية الحساسة، مثل الآلات أو الأدوات، اللازمة لإنتاج المنتج. يتضمن ذلك وضع استراتيجية شاملة لضمان بقاء هذه الأصول قيد التشغيل وأدائها على النحو الأمثل.
ستتعامل فرق الصيانة التي تستخدم الصيانة المرتكزة على الموثوقية مع كل قطعة من المعدات وجزء بشكل مختلف. فهم يختارون نوع الصيانة بناءً على العوامل. تشمل هذه العوامل مدى أهمية المعدات، وصعوبة الحصول عليها أو استبدالها، والبيانات التي تولدها لمساعدة عمال الصيانة في تحديد ما إذا كانت تحتاج إلى إصلاح أو استبدال، وتكاليفها. يمكن لإدارة الصيانة المرتكزة على الموثوقية أن تساعد المؤسسات في تتبع وإدارة الأصول الحيوية مقارنة بالأصول غير الأساسية، بحيث يمكن تنفيذ أعمال الصيانة المثلى لكل قطعة من المعدات والأجزاء بسهولة.
يمكن أن تساعد العديد من أنشطة الصيانة الشركات على تقليل فترة التعطل لتوفير التكاليف وتعزيز دورة حياة صحية للمعدات.
تعتبر الصيانة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية صناعية جيدة الإدارة. لكن كل منظمة مختلفة وقد تتطلب نهجًا مختلفًا. وبالفعل، تبنت العديد من المجموعات الحديثة الاستراتيجية باعتبارها أكثر استراتيجيات الصيانة تطوراً والتي تحاول فهم المتغيرات الأساسية لكل قطعة من المعدات والأجزاء حتى تتمكن المجموعة من التعامل مع كل منها على النحو الأمثل. ومع ذلك، قد لا يكون ذلك ممكنًا أو مرغوبًا فيه لكل مجموعة.
وينطبق الشيء نفسه على الصيانة التنبؤية. وبالمثل، فإنّ عددًا قليلاً من المؤسسات سيعتمد استراتيجية الصيانة التفاعلية أو الصيانة حتى العطل الكامل، نظرًا للتعقيدات الناتجة عن تعطل القطع قبل إصلاحها. ومع ذلك، لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع، لذا إليكم بعض الاعتبارات التي يجب على المؤسسات أخذها في الحسبان عند تحديد استراتيجيتها الخاصة.
تمتلك بعض المجموعات ميزانيات أكبر بكثير من غيرها، وهو ما يتيح خيارات أكثر شمولاً وتقدماً للتعامل مع الصيانة الخاصة بها. ولكن بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، تعمل الصيانة المرتكزة على الموثوقية على تعزيز مدة التشغيل وتقليل التكاليف، لذا فهي الاستراتيجية المثالية للصيانة لتعزيز الربحية. يمكن للشركات في كثير من الأحيان إجراء الصيانة التفاعلية أو الوقائية بمساعدة الموظفين الموجودين. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب الترقية إلى الصيانة المرتكزة على الموثوقية أو الصيانة التنبؤية استثمارًا في تقنيات مثل أجهزة الاستشعار والبرامج. وقد يتطلب الأمر أيضًا الترقية إلى إصدارات أحدث من المعدات حاليًا للاستفادة من التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء (IOT) والتعلم الآلي.
إذا كانت عملية التصنيع تستخدم معدات منخفضة التكلفة، فقد يكون من المنطقي اعتماد نموذج التشغيل حتى التعطل. قد تكون تكلفة مراقبة أداء المعدات وإصلاح الآلات أكثر من مجرد استبدالها عند تعطلها. ومع ذلك، إذا كانت المؤسسة تستخدم تقنية متطورة للغاية، مكلفة، وصعبة الاستبدال، فإن الصيانة التنبؤية أو الصيانة المرتكزة على الموثوقية ستكون الاستراتيجية الفعالة للصيانة.
حتى مع التقنية المتقدمة، لا تزال الاستراتيجية الأكثر تطورا للصيانة تتطلب رأس المال البشري. يراقب البشر التقنية ويحللون المعدات ويقررون متى يتدخلون ويصلحون أو يتركون المعدات تتعطل قبل استبدالها. لذلك، فإن عدد عمال الصيانة وموظفي الدعم في المجموعة سيؤثر على كيفية تعاملها مع الاستراتيجية.
إذا كانت المعدات الحالية قديمة وغالبًا ما تكون عرضة للإصلاح، يجب على المجموعة التفكير في ترك تلك الأجهزة تتعطل. ينبغي عليهم البدء في استبدالها بنماذج أحدث يمكن أن تشكل أساسًا لاستراتيجية صيانة وقائية وصيانة مرتكزة على الموثوقية.
قد تحتاج بعض المؤسسات إلى مراقبة وصيانة أكثر تواترًا بناءً على المعدات التي تستخدمها أو المنتجات التي تصنعها. وفي تلك السيناريوهات، قد تتطلب الصيانة الوقائية أو الصيانة المرتكزة على الموثوقية لحماية الموظفين وتلبية متطلباتهم الصارمة.
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