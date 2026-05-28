تمثل مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة معايير مرجعية تعتمد عليها المؤسسات لتتبع أداء عمليات الصيانة لديها.
وتوفر مؤشرات الأداء الرئيسية المصممة بعناية لمديري الصيانة رؤية واضحة لعمليات الصيانة الأساسية، كما تساعد على تحسين إدارة الأصول.
ومع انتقال ممارسات الصيانة الحديثة من الأساليب التقليدية التفاعلية إلى الأساليب الاستباقية الأكثر تطوراً، تؤدي مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة دوراً محورياً في قياس النجاح. فعلى سبيل المثال، تستفيد منصات الصيانة التنبؤية الحديثة الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) لزيادة متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF)، وهو أحد أكثر المقاييس متابعةً داخل مؤسسات الصيانة.
وأصبح تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس الصيانة عنصراً أساسياً لنجاح عمليات الصيانة الحديثة، إذ يساعد فرق الصيانة على الحفاظ على جاهزية الأصول الحيوية واستقرار أدائها وإمكانية التنبؤ بحالتها التشغيلية. وعندما تتعرض الأصول لأعطال غير متوقعة، قد تواجه المؤسسات مجموعة واسعة من المشكلات، تشمل التوقف غير المخطط له، وامتداد فترات الإصلاح، وانخفاض قيمة الأصول، وفقدان وقت الإنتاج، وارتفاع تكاليف الصيانة.
في الماضي، اعتمدت المؤسسات بصورة شبه كاملة على الصيانة التفاعلية، وهي نهج يقتصر على إصلاح الأصول بعد تعطلها. أما اليوم، فتركّز استراتيجيات الصيانة على أساليب الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية. غالبا ما تدعم هذه الأساليب نظم إدارة الصيانة المحوسبة التي تتيح مراقبة الحالة في الوقت الفعلي (CM) بهدف تحسين عمليات الصيانة.
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تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة فرق الصيانة على تحويل البيانات الخام إلى مؤشرات تعكس حالة النظم أو المعدات وأداءها. ويجمع نظام إدارة الصيانة المحوسب البيانات من مصادر متعددة، مثل أوامر عمل الصيانة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) المدمجة في الأصول وسجلات استخدام قطع الغيار، لحساب مقاييس الصيانة مثل متوسط الزمن بين الأعطال ومتوسط زمن الإصلاح.
وتعتمد مؤشرات الأداء الحديثة للصيانة على مجموعة من الأنشطة الأساسية، من أبرزها:
يشكل جمع البيانات وعرضها بصريًا الأساس الذي تستند إليه مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة، إذ يتيح لفرق الصيانة تحديد المقاييس الأكثر ارتباطًا بأصولها ومتابعتها.
ومع مرور الوقت، تجمع فرق الصيانة بيانات حول الأصول التي تشرف عليها، مثل أعطال المعدات وعدد عمليات الإصلاح واستخدام قطع الغيار وعمليات الفحص وجداول الصيانة. ثم تُدخل هذه البيانات إلى نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) مع أن العديد من هذه النظم أصبح قادرًا على أتمتة هذه العملية.
ويعمل نظام إدارة الصيانة المحوسب على توحيد بيانات الأصول في منصة مركزية وإنشاء لوحة معلومات للصيانة تربط البيانات بمؤشرات الأداء. ومن المقاييس الشائعة التي يعرضها نظام إدارة الصيانة المحوسب:
وتتابع برامج إدارة الصيانة الحديثة هذه المقاييس وغيرها بمرور الوقت، مما يمنح فنيي الصيانة فهمًا أوضح لمستوى أدائهم من خلال مؤشرات مثل:الأعمال المتراكمة للصيانة. وزمن تشغيل الأصول. والالتزام بجداول الصيانة . وجاهزية المعدات.
وبالنسبة لمعظم المؤسسات، فإن تطبيق آليات فعالة لجمع البيانات وعرضها بصريًا من خلال نظام إدارة الصيانة المحوسب يمهد الطريق لتطبيق مراقبة الحالة في الوقت الفعلي، وهي عنصر أساسي في معظم مبادرات التحول الرقمي.
وتُعد مراقبة الحالة (CM) أحد أساليب الصيانة التنبؤية التي تعتمد على جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي لمراقبة حالة الأصول واكتشاف الأعطال وتحديد المشكلات مبكرًا قبل أن تتسبب في توقفات غير مخطط لها.
وتستفيد مراقبة الحالة من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء وتقنيات التحليل المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات في الاهتزازات ودرجات الحرارة والضغط ومستويات السوائل، مما يساعد على التنبؤ بموعد تعطل الأصل. وعند تطبيقها ضمن استراتيجية صيانة متكاملة، تسهم مراقبة الحالة في تحسين تخطيط الصيانة وتبسيط المهام الروتينية ورفع الكفاءة التشغيلية العامة عبر مختلف أنشطة الصيانة.
تمثل التحسينات المستمرة عملية متواصلة تبدأ بجمع بيانات الأصول، وتمتد إلى تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة ومتابعتها وتحسين عمليات الصيانة بمرور الوقت. ومن خلال الاعتماد على مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة، تمارس فرق الصيانة التحسين المستمر عبر اتخاذ إجراءات تصحيحية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وإطالة العمر التشغيلي للأصول.
وينظر هذا النهج إلى عمليات الصيانة بوصفها ممارسة تتطور باستمرار، وليس مجرد مجموعة ثابتة من الإصلاحات التي تُنفذ استجابةً للأعطال. وتستطيع فرق الصيانة التي تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية في توجيه أنشطتها تحسين أساليبها باستمرار استنادًا إلى أحدث المعلومات المتعلقة بحالة الأصول وأدائها.
تمثل المقارنة المعيارية عملية منهجية لمقارنة أداء الأصول وتكاليفها ومؤشرات موثوقيتها بالمعايير السائدة في القطاع، ولا يمكن تطبيقها إلا بعد أن تحدد المؤسسة مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة وتبدأ في تتبعها.
وغالبًا ما تستهدف المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال الصيانة تحقيق معايير مرجعية محددة لمؤشرات رئيسية متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF). ومتوسط زمن الإصلاح (MTTR)، ومتوسط الزمن حتى الفشل (MTTF) ونسبة الصيانة المخططة (PMP)، والفعالية الإجمالية للمعدات (OEE).
وتُعد المقارنة المعيارية مناسبة للمؤسسات الناضجة في مجال الصيانة، لأنها تتطلب أولًا وجود عمليات ونظم موثوقة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل استخدام نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، ومراقبة الحالة، والتحسين المستمر. وبعد ترسيخ هذه الممارسات، تساعد المقارنة المعيارية المؤسسات على معرفة موقعها مقارنةً بنظيراتها في القطاع.
ونظرًا لاختلاف احتياجات المؤسسات وبيئاتها التشغيلية وقطاعاتها، فإن اختيار مؤشرات الأداء المناسبة لقياس النجاح قد يكون أمرًا صعبًا.
وفيما يلي نظرة تفصيلية على ستة مؤشرات أداء رئيسية أساسية ساعدت المؤسسات الرائدة عالميًا على تحقيق أهدافها في مجال الصيانة لعقود طويلة.
يُعد متوسط الزمن بين الأعطال MTBF المعيار الذهبي لاستراتيجيات الصيانة الحديثة، لأنه يجسد الهدف الأساسي لبرامج الصيانة المعاصرة، والمتمثل في إبقاء الأصول قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة دون تعطل.
ويقيس متوسط الوقت اللازم لإصلاح أحد الأصول بعد تعطلها. ويُستخدم متوسط الزمن بين الأعطال على نطاق واسع في مختلف القطاعات لقياس موثوقية الأصول والحد من الأعطال.
على غرار متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF)، يُعد متوسط زمن الإصلاح ( MTTR) أحد أكثر المؤشرات استخدامًا لقياس نجاح فرق الصيانة. ويقيس هذا المؤشر متوسط الوقت اللازم لإصلاح إحدى المعدات بعد تعطلها.
ويشير انخفاض قيمة متوسط زمن الإصلاح إلى وجود استراتيجية صيانة أكثر كفاءة، مدعومة بإدارة فعالة لمخزون قطع الغيار وأوامر العمل.
ولا يمكن لأي مؤسسة صيانة أن تحقق النجاح إذا كانت الأصول التي تتولى مسؤوليتها تتعرض باستمرار للتوقف عن العمل نتيجة أعطال متكررة تؤدي إلى توقفات مخططة وغير مخططة.
ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، تبلغ تكلفة التوقفات غير المخططة على أكبر 500 شركة في العالم نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً. ويُعد تتبع زمن توقف المعدات من أبسط الطرق التي تمكن المؤسسات من تقييم نجاح برامج الصيانة، لأنه غالبًا ما يكشف عن مشكلات كامنة في إدارة الصيانة.
يقيس متوسط الزمن حتى الفشل (MTTF) متوسط المدة التي تستطيع خلالها الأصول غير القابلة للإصلاح، مثل المصابيح الكهربائية والبطاريات والصمامات الكهربائية، العمل قبل تعرضها للفشل.
وتعتمد مؤسسات الصيانة الحديثة على هذا المؤشر لتقدير العمر التشغيلي المتوقع للأصول منخفضة التكلفة والقابلة للاستبدال، والاستفادة منه في وضع استراتيجيتها الشاملة لإدارة قطع الغيار.
الفعالية الإجمالية للمعدات (OEE) فتقيس مدى موثوقية أداء المعدات بمرور الوقت.
ويعتمد هذا المؤشر على عدد أكبر من المتغيرات التشغيلية مقارنةً بمؤشري MTBF وMTTR، مما يجعل قياسه وإدارته أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، يُعد من أكثر مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة شمولًا التي يمكن للمؤسسات تتبعها.
وتقيس نسبة الصيانة المخططة PMP نسبة أنشطة الصيانة المخططة والمجدولة مقارنةً بأنشطة الصيانة التفاعلية التي تُنفذ بعد تعطل المعدات.
ومع انتقال استراتيجيات الصيانة الحديثة من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة الاستباقية والتنبؤية، تزداد أهمية هذا المؤشر بصورة متواصلة. وقد يشير ارتفاع نسبة الصيانة المخططة PMP إلى نضج برنامج الصيانة الوقائية واعتماده على نظم إدارة الصيانة المحوسبة والتقنيات الحديثة للحد من الاعتماد على الممارسات التفاعلية التقليدية.
وتحقق المؤسسات التي تراقب مؤشرات الصيانة بصورة مستمرة وتستخدم المعلومات المستخلصة منها لتحسين عملياتها الأساسية مجموعة واسعة من الفوائد.
وفي ما يأتي بعضًا من أكثرها شيوعًا:
ورغم الفوائد الواضحة لهذه الممارسات، فإن المؤسسات التي تسعى إلى تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للصيانة وتتبعها بفعالية لا تزال تواجه عددًا من التحديات.
ومن أبرز هذه التحديات الجاهزية المحدودة للبيانات وصعوبة دمج الأدوات الحديثة مع البنية التحتية القديمة: وفيما يلي بعض أكثر العقبات شيوعًا:
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