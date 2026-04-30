القفل ووضع البطاقات التحذيرية (LOTO) هو إجراء للسلامة تعتمد عليه المؤسسات لضمان إيقاف المعدات الخطرة وعزلها بأمان قبل إجراء أعمال الإصلاح أو الصيانة.
ويُعد نظام LOTO أحد العناصر الأساسية في مجال البيئة والصحة والسلامة (EHS). فهو يركز على حماية السلامة والبيئة في بيئات متنوعة، مثل مواقع العمل والمجتمعات والأماكن العامة.
في معظم المؤسسات، ينفذ فنيو الصيانة إجراءات LOTO ضمن أعمال الصيانة الروتينية قبل صيانة المعدات. وتتنوع إجراءات LOTO بين مهام بسيطة، مثل فصل الدوائر الكهربائية، وإجراءات أكثر تعقيدًا، مثل تفريغ الطاقة المخزنة في الأنظمة الهيدروليكية والهوائية.
يشير مصطلح "القفل/وضع البطاقات التحذيرية" إلى ممارستين متكاملتين: "القفل" و"وضع البطاقات التحذيرية":
تعتمد المؤسسات على إجراءات LOTO في جميع الأعمال التي يتعامل فيها الفنيون مع مصادر الطاقة الخطرة في أثناء عمليات التشغيل المعتادة، مثل الصيانة والتنظيف وتغيير الأدوات. يقصد بمصدر الطاقة الخطرة أي شكل من أشكال الطاقة الذي قد يؤدي، إذا تم إطلاقه أو تشغيله بصورة غير متوقعة، إلى إصابة العاملين أو وفاتهم أو إتلاف المعدات. وتشمل مصادر الطاقة الخطرة الطاقة الكهربائية والطاقة الميكانيكية والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهوائية والطاقة الحرارية والطاقة الكيميائية وطاقة الجاذبية والإشعاع.
وبحسب تقرير حديث، بلغت قيمة السوق العالمية لمعدات LOTO نحو 260 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتراوح بين 5% و7% خلال السنوات السبع المقبلة.1 كما تُقدّر إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA) أن إجراءات LOTO تمنع سنويًا نحو 120 حالة وفاة و50000 إصابة في الولايات المتحدة وحدها.2
في الولايات المتحدة، تنظم إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) جميع برامج LOTO من خلال معيار التحكم في الطاقة الخطرة (29 CFR 1910.147). ويحدد معيار OSHA جميع متطلبات برامج التحكم في الطاقة، بما في ذلك: تدريب العاملين على إجراءات السلامة، وإجراءات القفل ووضع البطاقات التحذيرية، وعمليات التفتيش الدورية. ورغم أن بعض لوائح OSHA تسمح باستخدام البطاقات التحذيرية وحدها (من دون استخدام الأقفال)، فإن إطار العمل الخاص بمعيار OSHA يعطي الأولوية لإجراءات القفل لأنها توفر حاجزًا ماديًا يمنع إعادة تشغيل الأجهزة.
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يتكون نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO) من سبع خطوات للتحكم في الطاقة يمكن تعديلها بما يتناسب مع طبيعة الأصول أو الأنظمة المختلفة. فيما يأتي نظرة فاحصة على كل خطوة في العملية.
قبل بدء عملية إيقاف التشغيل، يقوم العاملون المخولون بتحديد جميع مصادر الطاقة الخطرة الموجودة في المُعدة. تتضمن هذه الخطوة تحديد مصادر الطاقة الأساسية والثانوية، بما في ذلك:
وخلال مرحلة الإعداد، يحدد المهندسون والفنيون المخاطر المرتبطة بكل مصدر للطاقة ويتعرفون عليها لضمان تحقيق العزل الكامل للطاقة قبل بدء أعمال الإصلاح.
بعد تحديد جميع مصادر الطاقة المتأثرة وعزلها، يقوم العاملون بوضع المُعدة في حالة آمنة باستخدام وسائل التشغيل المعتادة، مثل: أزرار التشغيل والإيقاف ولوحات التحكم.
وعند تنفيذ هذه الخطوة بصورة صحيحة، فإنها تضمن عدم مواجهة العمال لعملية تشغيل غير متوقعة لاحقة في العملية قد تعرِّض سلامتهم للخطر.
تضمن المرحلة الثالثة تشغيل جميع أجهزة عزل الطاقة ذات الصلة بصورة صحيحة، مثل: مفاتيح الفصل والصمامات والصفائح العمياء المستخدمة في أنظمة الأنابيب. الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء حاجز مادي يفصل المعدات عن جميع مصادر الطاقة المحتملة.
تتضمن مرحلة تطبيق الأقفال قيام العاملين المصرح لهم بتثبيت أقفالهم الخاصة على نقاط عزل الطاقة، بما يعزز سلامتهم الشخصية. وفي بيئات العمل التي تضم عدة عاملين، تسمح لوائح LOTO باستخدام مشابك الأقفال متعددة الفتحات وصناديق الأقفال لتطبيق إجراءات القفل الجماعي. وتتيح هذه الأدوات استخدام عدة أقفال على نقطة عزل واحدة للمعدات ومصادر الطاقة.
وخلال هذه المرحلة، يثبِّت العاملون أيضًا البطاقات التحذيرية على الأقفال، لإبلاغ الجميع بوضوح بضرورة عدم تشغيل المعدات إلى أن تتم إزالة البطاقة.
تُعد مرحلة تحرير الطاقة المخزنة، والمعروفة أيضًا باسم مرحلة "التخلص من الطاقة المخزنة"، من أهم مراحل نظام LOTO، إذ تضمن عدم بقاء أي طاقة داخل المعدات قبل بدء أعمال الصيانة. وقد يؤدي عدم التخلص الكامل من الطاقة المتبقية داخل الأنظمة والمعدات إلى وقوع إصابات أو وفيات في البيئات الصناعية.
وفي بعض المؤسسات، ترتبط هذه المرحلة بممارسات إدارة سلامة العمليات (PSM)، وهي منهجية مؤسسية شاملة تهدف إلى تمكين العاملين من التعامل الآمن مع المواد الكيميائية الخطرة.
تتضمن الخطوة الخامسة عادةً ما يأتي:
في الخطوة السادسة، يجري أحد العاملين المصرح لهم فحصًا دقيقًا للتأكد من أن النظام أصبح معزولاً تمامًا عن جميع مصادر الطاقة، وأنه يمكن البدء بأعمال الصيانة بأمان.
وغالبًا ما تتضمن هذه الخطوة محاولة تشغيل الجهاز أو المُعدة عدة مرات للتأكد من استحالة إعادة تنشيطها بصورة غير متوقعة في أثناء أعمال الإصلاح.
عندما ينهي فنيو الصيانة عملهم، يمكن إعادة تنشيط النظام أو المُعدة المتأثرة وإعادة تشغيلها.
ويقوم العاملون المصرح لهم بإزالة جميع الأقفال والبطاقات التحذيرية، والتأكد من ابتعاد جميع العاملين عن المعدات، ثم إعادة تشغيل النظام وإعادته إلى الخدمة بأمان.
تساعد إجراءات القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO) المؤسسات على تحقيق تحسينات ملموسة في السلامة التشغيلية والامتثال التنظيمي وغيرها من الجوانب. وفيما يأتي نظرة فاحصة على أبرز فوائدها على مستوى المؤسسة.
يُستخدم نظام القفل/وضع البطاقات التحذيرية (LOTO) في مجموعة واسعة من الصناعات وبيئات العمل، في أي مكان قد يتعامل فيه العاملون مع مصادر طاقة خطرة يمكن أن تظل مخزنة داخل الأنظمة أو المعدات.
وفيما يأتي بعض حالات استخدامه الأكثر شيوعًا.
في بيئات التصنيع الصناعي، يساعد نظام LOTO على تحسين ممارسات الصيانة التي تدعم خطوط الإنتاج والروبوتات الصناعية والآلات الثقيلة.
ويرتبط تطبيق LOTO في المنشآت الصناعية ارتباطًا وثيقًا بأمن تقنيات التشغيل (OT)، وهو مجموعة من الممارسات والتقنيات المصممة لحماية الأنظمة التي تدير العمليات الصناعية. وتتطلب مهام تقنيات التشغيل الشائعة، مثل تغيير الأدوات، والتنظيف، والإصلاحات، عزلاً كاملاً لمصادر الطاقة ومنع إعادة تنشيط المعدات بصورة غير متوقعة، بما يضمن سلامة العاملين.
يعتمد قطاع مرافق الخدمات على إجراءات LOTO لمساعدة الفنيين على إجراء أعمال الصيانة للمعدات الكهربائية، مثل: لوحات التوزيع الكهربائية والمحولات الكهربائية وقواطع الدوائر الكهربائية.
ويتطلب هذا النوع من الأعمال الالتزام الصارم بإجراءات القفل الصحيحة لتجنب تعريض العاملين للمخاطر الجسيمة الناجمة عن مصادر الطاقة الكهربائية.
الأنظمة الهيدروليكية والهوائية هي من أكثر أنواع أنظمة نقل القدرة بالمائع شيوعًا، حيث تستخدم الموائع المضغوطة لتشغيل الآلات وإنجاز الأعمال الميكانيكية. وتستخدم الأنظمة الهيدروليكية السوائل، بينما تستخدم الأنظمة الهوائية الغازات.
وتساعد إجراءات LOTO على منع إطلاق الطاقة المخزنة داخل الأنظمة الهيدروليكية والهوائية من خلال ضمان خلوها تمامًا من الضغط قبل أن يبدأ العاملون أعمال الصيانة عليها.
تحتوي المعدات الثقيلة، وهي الآلات المتنقلة الكبيرة وعالية القدرة التي تُستخدم غالبًا في مواقع الإنشاءات، على مصادر طاقة خطرة يجب عزلها بالكامل قبل إجراء أعمال الصيانة أو الخدمة.
ويساعد نظام LOTO على ضمان أن تكون هذه المعدات آمنة، وألا تبدأ في التشغيل بصورة غير متوقعة، بما يحمي العاملين الذين يقومون بإصلاحها.
تعتمد بيئات المختبرات، التي يتعامل فيها الفنيون بصورة متكررة مع الأجهزة الطبية، وأنظمة التعقيم، والأجهزة والمعدات المخبرية، على إجراءات LOTO للحفاظ على سلامة المهندسين والعاملين في المجال الطبي.
وفي المختبرات، تنشأ المخاطر نتيجة اجتماع أنواع مختلفة من مصادر الطاقة، مثل: الطاقة الكهربائية والغازات المضغوطة وأنظمة التفريغ والعناصر الحرارية. ويساعد تطبيق إجراءات LOTO بصورة صحيحة على ضمان وصول جميع الأنظمة إلى حالة انعدام الطاقة قبل أن يبدأ العاملون في التعامل معها.
على الرغم من الفاعلية الكبيرة لبرامج القفل ووضع البطاقات التحذيرية (LOTO) الحديثة، فإنها لا تزال تواجه عددًا من التحديات المهمة. فغالبًا ما يواجه فنيو LOTO صعوبة في التعامل مع تعقيد الأنظمة والبنية التحتية الحديثة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء خطيرة تعرض العاملين للخطر مباشرة.
فيما يأتي نظرة فاحصة على بعض المشكلات الشائعة التي تعوق نظام LOTO:
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1 نظرة عامة على سوق معدات القفل ووضع البطاقات التحذيرية (Lockout/Tagout Equipment Market Overview)، إحصاءات السوق العالمية، 2022–2024
2 صحيفة حقائق إدارة السلامة والصحة المهنية (القفل/وضع البطاقات التحذيرية) (OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout))، إدارة السلامة والصحة المهنية، 2022