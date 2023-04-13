ما المقصود بصيانة المرفق؟

هناك العديد الفوائد المترتبة على صيانة المرفق. تضمن الصيانة الدورية للمرافق أن جميع الأصول الرأسمالية والأنظمة والبنية التحتية تعمل على النحو الأمثل. تساعد إدارة الأصول هذه على تقليل فترات التعطل والأعطال والانقطاعات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وسلاسة العمليات. كما يمكن أن تؤدي أعمال الصيانة المناسبة إلى إطالة العمر الافتراضي للأصول، مما يؤخر الحاجة إلى عمليات الاستبدال أو التحديث المكلفة.

كما تؤدي صيانة المرفق دورًا حساسًا أيضًا في الحفاظ على سلامة شاغلي المرفق والزوار والعامة. غالبًا ما تخضع المرافق التجارية للوائح تنظيمية ومعايير مختلفة، مثل معايير الصحة والسلامة واللوائح البيئية وقوانين البناء. تهدف متطلبات إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA)، على سبيل المثال، إلى توفير بيئة عمل آمنة. تساعد صيانة المرفق الصحيحة على ضمان الامتثال لهذه اللوائح—مما يجنبك الغرامات والعقوبات والمسؤوليات القانونية.

وأخيراً، تستخدم العديد من المرافق كميات كبيرة من الطاقة للتدفئة والتبريد والإضاءة وغيرها من العمليات. ويمكن للصيانة الفعالة للمعدات المستهلكة للطاقة (مثل وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) أن تقلل من هدر الطاقة وتخفض تكاليف مرفق الخدمات. كما يمكن لصيانة المرافق أن تدعم بشكل مباشر استراتيجيات الاستدامة الخاصة بالمؤسسة من خلال ترقيات كفاءة الطاقة وتدابير الحفاظ على المياه واستراتيجيات الحد من النفايات.