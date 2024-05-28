ما المقصود بالمباني الخضراء؟

المباني الخضراء هي نهج في البناء والتطوير يركز على الكفاءة في استخدام الموارد مع مراعاة التأثير البيئي وسلامة الإنسان. في مشاريع المباني الخضراء، يتم دمج الاستدامة طوال دورة حياة المبنى، من التخطيط إلى الهدم.
تشمل مفاهيم المباني الخضراء اختيار المواقع التي تأخذ البيئة في الاعتبار، والممارسات الرامية إلى تسهيل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وكفاءة استخدام المياه وجودة البيئة الداخلية، والجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون. غالبًا ما تلبي مشاريع المباني الخضراء الناجحة معايير المباني الخضراء المعتمدة على نطاق واسع، مثل إطار العمل للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED).
قد يصف مصطلح "المبنى الأخضر" أيضًا هيكلًا تم تطويره باستخدام ممارسات المباني الخضراء. ويستخدم أحياناً بالتبادل مع مصطلحات أخرى، مثل "المبنى الصديق للبيئة" و"المبنى عالي الأداء" و"المبنى المستدام".
يُمكن إرجاع حركة المباني الخضراء إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما أدت المخاوف المتزايدة بشأن تدمير البيئة الطبيعية إلى زيادة الوعي بتأثيرات البيئات المبنية. وبناءً على ذلك، أصدرت لجنة برونتلاند التابعة للأمم المتحدة في عام 1987 تقريرًا عن التنمية والبيئة. وقد عرّفت اللجنة التنمية المستدامة بأنها "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة."1
وسرعان ما تبع ذلك جهود منظمة لتشجيع البناء المستدام والأداء البيئي الأفضل للمباني. شهدت التسعينيات ظهور العديد من أنظمة تصنيف المباني الخضراء وأساليب التقييم.
1990
أطلقت مؤسسة أبحاث البناء في المملكة المتحدة أسلوب التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء (BREEAM). وفي نهاية المطاف، كان نظام BREEAM بمثابة الأساس لنظام تصنيف المباني الخضراء في كندا، Green Globes، والذي يُستخدم اليوم أيضًا في الولايات المتحدة.
1991
في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت وكالة حماية البيئة الأمريكية برنامجًا لتعزيز كفاءة الطاقة في الإضاءة في المباني الصناعية والتجارية. تم دمج هذا البرنامج لاحقا في برنامج US ENERGY STAR الأوسع نطاقاً، مما يعزز كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني.
1993
شكل تحالف من المتخصصين في صناعة البناء مجلس المباني الخضراء الأمريكي. في عام 1998، أصدر التحالف أول نظام شهادة LEED. واليوم، تُستخدم أنظمة تصنيفات الريادة في تصميمات الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على نطاق واسع ليس فقط في تقييم المباني الأمريكية ولكن أيضًا في تقييم المباني حول العالم.
1995
انضم المطورون العقاريون في Hong Kong S.A.R. في جمهورية الصين الشعبية معًا لإنشاء اللجنة التوجيهية لأسلوب التقييم البيئي للمباني (BEAM). أصدرت المجموعة أساليب التقييم البيئي الخاصة بها في العام التالي.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تشكلت منظمات أخرى لتعزيز ممارسات المباني الخضراء، بما في ذلك GRESB (المعروف في الأصل باسم معيار الاستدامة العقارية العالمية) والمجلس العالمي للمباني الخضراء.
غطت معايير المباني الخضراء وأنظمة التصنيف في البداية المباني الجديدة أو التجارية فقط ولكنها توسعت لتقييم المباني والمباني السكنية والمجتمعات القائمة.
وعلى مر السنين، اضطلعت الحكومات كذلك بدور أكثر استباقية في تشجيع المباني الخضراء، إذ أدرجت ممارسات المباني الخضراء على نحوٍ متزايد في قوانين البناء. واعتبارًا من عام 2022، كان لدى ما يقرب من 80 بلدًا قوانين بناء إلزامية أو طوعية لتعزيز تحسين أداء الطاقة والمباني الموفرة للطاقة، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.2
ما يقرب من 38% من انبعاثات الكربون المتعلقة بالطاقة على مستوى العالم تخرج من تشييد المباني وعمليات البناء.3 ومع انبعاثات الغازات الدفيئة المعروفة بأنها السبب الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من صنع الإنسان، يبرز التصميم المستدام والبناء المستدام كجهود حاسمة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
بالإضافة إلى التأثير البيئي، تحقق برامج المباني الخضراء أيضاً فوائد أخرى مثل:
تتميز المباني الخضراء عادةً ببعض أو كل الميزات التالية:
يمكن أن يشتمل الموقع المستدام على مبانٍ قريبة من وسائل النقل العام وتحتوي على وسائل الراحة التي تقلل من حاجة شاغليها إلى القيادة، مما يساعد على الحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل. ويمكن أن يؤدي تحديد موقع مبنى في منطقة ذات بنية تحتية قائمة مثل خطوط المياه ومرفق الخدمات أيضاً إلى الحد من الحاجة إلى تطوير بنية تحتية جديدة، مما يزيد من التخفيف من التأثير على البيئة الطبيعية.
مواد البناء المستدامة لها تأثير سلبي ضئيل أو معدوم على البيئة حيث يتم إنتاجها واستخدامها. كما أنها تميل إلى أن تكون أكثر متانة، مما يقلل من الحاجة إلى الصيانة. ومن الأمثلة على ذلك الأخشاب المستصلحة والخشب المقطوع بشكل مستدام والزجاج والفولاذ المعاد تدويره.
إن البصمة الكربونية المنخفضة هي السمة المميزة للمباني الخضراء. يعمل العزل عالي الجودة والنوافذ على تحسين أداء أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والحفاظ على الطاقة. تعمل الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، سواء في الموقع أو خارجه، على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تعمل التقنيات الذكية مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) والإضاءة الذكية وأنظمة التحكم في المناخ الذكية على ضبط الظروف الداخلية تلقائيًا لتحقيق وفورات في الطاقة مع تلبية احتياجات السكان في الوقت الفعلي.
تضمن أنظمة التهوية الفعالة وأنظمة مراقبة الهواء أن تتمتع المباني بجودة هواء داخلية عالية، في حين أن تصميمات المباني المستدامة التي تسمح بالوصول إلى الضوء الطبيعي والمناظر الخارجية يمكن أن تدعم رفاهية السكان.
قد تشتمل المباني الخضراء على ميزات مصممة لتقليل استهلاك المياه، بما في ذلك الأجهزة والتجهيزات الموفرة للمياه، وتجميع مياه الأمطار وتخزينها، وإعادة استخدام المياه للأغراض الميكانيكية، والمساحات الخضراء التي تتطلب الحد الأدنى من الري.
وفقًا للمجلس العالمي للمباني الخضراء، تشمل أمثلة المباني الخضراء المتطورة ما يأتي:4
يشمل مبنى المكاتب الطبية مضخات حرارية قللت من استخدام الطاقة السنوي بنسبة 40% تقريبًا. كما تم تركيب مجموعة من الخلايا الكهروضوئية في ساحة انتظار السيارات في المبنى، لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتعويض استخدام الطاقة في المبنى.
يتميز هذا المشروع السكني متعدد الوحدات السكنية في مدينة كولومبية صغيرة بميزة الإضاءة الطبيعية وأنظمة التهوية التي تمنع الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء الداخلي والعفن. ويشمل أيضًا نظامًا لتخزين مياه الأمطار ونشر المساحات الخضراء باستخدام الأنواع المحلية. تم بناء المشروع بالقرب من طريق النقل العام وحديقة والعديد من الخدمات العامة.
لقد أُجريت تحديثات في هذا المبنى التجاري بترقيات تعزّز الاستدامة. إذ جرى تغطية الأسطح الداخلية لموقف السيارات بطلاء خاص يعمل على التحفيز الضوئي يعمل على تكسير ملوثات الهواء لتحسين جودة الهواء. كما أنه يتميز بنظام تكييف هواءموفر للطاقة يعمل بالطاقة الشمسية، وعناصر تصميم تسمح بدخول المزيد من ضوء النهار إلى المبنى، وأنظمة تنقية الهواء والتهوية لضمان جودة الهواء الداخلي.
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(1 ) "تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية: مستقبلنا المشترك"، الأمم المتحدة، 1987. (PDF)
2 "جميع الدول المستهدفة بتطبيق قواعد المباني الجديدة الخالية من الكربون بحلول عام 2030"، وكالة الطاقة الدولية، سبتمبر 2022.
3 "تم الإصدار: تقرير الوضع العالمي للمباني والتشييد لعام 2020"، التحالف العالمي للمباني والتشييد، 16 ديسمبر 2020.
4 مكتبة دراسات الحالة، المجلس العالمي للمباني الخضراء، تم الوصول إليه في 23 مايو 2024.