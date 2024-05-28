ما المقصود بالمباني الخضراء؟

يُمكن إرجاع حركة المباني الخضراء إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما أدت المخاوف المتزايدة بشأن تدمير البيئة الطبيعية إلى زيادة الوعي بتأثيرات البيئات المبنية. وبناءً على ذلك، أصدرت لجنة برونتلاند التابعة للأمم المتحدة في عام 1987 تقريرًا عن التنمية والبيئة. وقد عرّفت اللجنة التنمية المستدامة بأنها "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة."1

وسرعان ما تبع ذلك جهود منظمة لتشجيع البناء المستدام والأداء البيئي الأفضل للمباني. شهدت التسعينيات ظهور العديد من أنظمة تصنيف المباني الخضراء وأساليب التقييم.

1990

أطلقت مؤسسة أبحاث البناء في المملكة المتحدة أسلوب التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء (BREEAM). وفي نهاية المطاف، كان نظام BREEAM بمثابة الأساس لنظام تصنيف المباني الخضراء في كندا، Green Globes، والذي يُستخدم اليوم أيضًا في الولايات المتحدة.

1991

في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت وكالة حماية البيئة الأمريكية برنامجًا لتعزيز كفاءة الطاقة في الإضاءة في المباني الصناعية والتجارية. تم دمج هذا البرنامج لاحقا في برنامج US ENERGY STAR الأوسع نطاقاً، مما يعزز كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني.

1993

شكل تحالف من المتخصصين في صناعة البناء مجلس المباني الخضراء الأمريكي. في عام 1998، أصدر التحالف أول نظام شهادة LEED. واليوم، تُستخدم أنظمة تصنيفات الريادة في تصميمات الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على نطاق واسع ليس فقط في تقييم المباني الأمريكية ولكن أيضًا في تقييم المباني حول العالم.

1995

انضم المطورون العقاريون في Hong Kong S.A.R. في جمهورية الصين الشعبية معًا لإنشاء اللجنة التوجيهية لأسلوب التقييم البيئي للمباني (BEAM). أصدرت المجموعة أساليب التقييم البيئي الخاصة بها في العام التالي.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تشكلت منظمات أخرى لتعزيز ممارسات المباني الخضراء، بما في ذلك GRESB (المعروف في الأصل باسم معيار الاستدامة العقارية العالمية) والمجلس العالمي للمباني الخضراء.

غطت معايير المباني الخضراء وأنظمة التصنيف في البداية المباني الجديدة أو التجارية فقط ولكنها توسعت لتقييم المباني والمباني السكنية والمجتمعات القائمة.

وعلى مر السنين، اضطلعت الحكومات كذلك بدور أكثر استباقية في تشجيع المباني الخضراء، إذ أدرجت ممارسات المباني الخضراء على نحوٍ متزايد في قوانين البناء. واعتبارًا من عام 2022، كان لدى ما يقرب من 80 بلدًا قوانين بناء إلزامية أو طوعية لتعزيز تحسين أداء الطاقة والمباني الموفرة للطاقة، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.2