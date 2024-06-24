ما شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)؟

قام مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، وهو تحالف لصناعة المباني الخضراء تأسس في عام 1993 وسط تركيز ثقافي متزايد على القضايا البيئية، بإنشاء شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED). كان الهدف هو إنشاء مبانٍ محسنة أفضل "مع وضع الناس والطبيعة في الحسبان."1

طور مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) أول نظام لتصنيف شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) بعد خمس سنوات، حيث صنف 19 مشروعًا تجريبيًا وفقًا لمعايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وفي مارس عام 2000، أطلق التحالف للعامة نظام التصنيف، الذي ركز بشكل خاص على الهيكل الجديد. وبحلول عام 2004، حصل 100 مشروع على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في مجال المباني الخضراء.

على مر السنين، امتدت شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك بناء المدارس والتصميم الداخلي والمباني القائمة. وفي عام 2008، أطلق مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) شركة Green Business Certification Inc. (GBCI) لتوفير إشراف مستقل على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

تمنح شركة GBCI أيضًا بيانات اعتماد للأشخاص المعترف بهم على أنهم على دراية بممارسات المباني الخضراء. يتم منح الأفراد الذين يظهرون الكفاءة التأسيسية في ممارسات المباني الخضراء بيانات اعتماد كشريك أخضر وفقًا لمعايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED). يحصل الأشخاص الذين يظهرون خبرة في المباني الخضراء ونظام تصنيف الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على بيانات اعتماد كمحترفين معتمدين وفقًا لمعايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) مع التخصص في مجالات معينة.

وحتى الآن، حصل أكثر من 108000 مشروع على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في جميع أنحاء العالم، في حين حصل أكثر من 203000 شخص على بيانات اعتماد الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)..2, 3