ما المقصود بالتحول للطاقة الكهربائية؟

شهد القرن التاسع عشر تطورات علمية كبيرة في مجال الكهرباء، مثل اكتشاف الكهرومغناطيسية واختراع مولدات الكهرباء واختراع المحركات الكهربائية. وقد ساعدت هذه الاكتشافات والاختراعات على جعل الكهرباء مصدر طاقة قابلًا للاعتماد عليه بدرجة كافية لتكون بديلًا لمصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي والبترول.

كما ساعد بناء محطات الطاقة الكهربائية على تمهيد الطريق لاستخدام الطاقة الكهربائية على نطاق واسع. وافتتح المخترع الأمريكي توماس إديسون أول محطة طاقة مركزية في مدينة نيويورك في عام 1882. ومن الأمثلة المبكرة للتحول للطاقة الكهربائية: المدن الكبرى التي تستبدل مصابيح الشوارع التي تعمل بالغاز بمصابيح كهربائية، وتحول مرافق التصنيع من المحركات البخارية إلى المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية.