ما المقصود بالصيانة الاستباقية؟

الصيانة الاستباقية نهجٌ استراتيجيٌّ للحفاظ على الأصول، يرتكز على الكشف المبكر عن المشكلات ومعالجتها قبل أن تُفضي إلى أعطالٍ أو توقفاتٍ غير مخطَّطة.
تجمع المؤسسات التي تُطبّق استراتيجيات الصيانة الاستباقية في الغالب عناصر من فلسفاتٍ متعددة تتعلق بالصيانة في نهجٍ موحّدٍ يُلائم احتياجاتها.
تنطلق استراتيجيات الصيانة الاستباقية الفعّالة من خطط صيانة مفصَّلة مُستندةٍ إلى البيانات التاريخية. ثم تُرتَّب الأصول وفق أولوياتها بناءً على مدى أهمية وظائفها للعمليات الجوهرية، ومدى احتمال أن يُفضي تعطّلها إلى توقفاتٍ غير مخطَّطة.
ويُسهم هذا النهج الحديث القائم على البيانات في تمكين الفرق من الكشف المبكر عن الأسباب المحتملة لأعطال المعدات، والتدخّل قبل أن تستدعي الحاجةُ إصلاحاتٍ طارئةً مكلفة.
وتعتمد برامج الصيانة الاستباقية في العادة على نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، وهو حلٌّ برمجيٌّ يُنشئ مهام سير العمل الرقمية ويُؤتمت أوامر العمل ويرفع من مدة تشغيل الأصول.
وتقوم برامج الصيانة الاستباقية الناجحة في الغالب على أربع قدراتٍ أساسية:
وتعتمد المؤسسات في الغالب على خمسة أنواعٍ أساسية من الصيانة الاستباقية، تمزج عناصر كلٍّ منها حتى تهتدي إلى التوليفة الأنسب لنهجها في الصيانة. وفيما يلي استعراضٌ تفصيليٌّ لكل نوعٍ منها.
الصيانة الوقائية نهج صيانة يستهدف الحيلولة دون وقوع أعطال المعدات، وذلك بصيانة الأصول استباقيًا قبل أن تتدهور الأجزاء أو تتعطّل.
وتُعدّ جدولة الصيانة الوقائية ركيزةً أساسيةً في برامج الصيانة الاستباقية، إذ تُمكّن فرق الصيانة من تنظيم المهام الروتينية كالتنظيف والتشحيم بكفاءةٍ أعلى.
من خلال وضع جدول صيانة وقائية صارم مُستنِد إلى رؤى رصد الحالة والتحليلات التنبّؤية، تُسهم برامج الصيانة الاستباقية في الحيلولة دون أعطال الأصول المفاجئة وفترات التوقف غير المخطَّطة.
الصيانة التنبّؤية نوع من أنواع الصيانة الاستباقية يعتمد على التحليلات التنبّؤية والتعلم الآلي. وتستند هذه الصيانة إلى البيانات التي تجمعها أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) للتنبّؤ بموعد تعطّل المعدات أو الأجزاء أو المكوّنات.
وتُعدّ الصيانة التنبّؤية نهج صيانة قائم على البيانات بدرجة كبيرة، إذ تُمكّن الفنيين من إصلاح الأصول بأسلوب يحول دون وقوع الأعطال الكارثية وفترات التوقف غير المخطَّطة.
تجمع الصيانة القائمة على الحالة (CBM) بين جوانب الصيانة الوقائية والتنبّؤية، وذلك بجدولة أنشطة الصيانة حين تتجاوز مؤشرات حالة الأصل الحدود المحدَّدة مسبقًا.
فعلى سبيل المثال، يُراقب فريق الفنيين العاملين بأسلوب الصيانة القائمة على الحالة (CBM) جوانب متعددة من حالة الأصل. ويُهيّئون نظام CMMS لإصدار أمر عمل تلقائيًا حين يُسجّل جهاز استشعار إنترنت الأشياء (IoT) درجة حرارة أو مستوى تشحيم أو تردد اهتزاز يبلغ الحد المحدَّد.ويُسهم هذا النهج في تحسين توزيع الموارد وترتيب أولويات أنشطة الصيانة وفق الحاجة الفعلية.
الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) نهج صيانة يُركّز على موثوقية الأصل بشكل شامل، ويدمج أساليب الصيانة التنبّؤية والوقائية في عمليات صيانته للحدّ من احتمالية تعطّله.
وتنسجم الصيانة المرتكزة على الموثوقية في الغالب مع أولويات العمليات التجارية كالتكاليف وتوزيع الموارد بصورة أوثق مقارنة بغيرها من أساليب الصيانة الاستباقية. ونتيجةً لذلك، تُعين الفرق على التركيز على صيانة الأصول الحيوية الضرورية لاستمرارية الأعمال.
الصيانة الآلية، المعروفة أيضًا بالصيانة المدعومة بإنترنت الأشياء، هي أكثر أشكال الصيانة الاستباقية تطورًا من الناحية التقنية. وتعتمد هذه الصيانة اعتمادًا كبيرًا على تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT) في تأدية وظائفها الأساسية.
وتستند أساليب الصيانة الآلية إلى تكامل البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر نظام CMMS مركزي، لإدارة أصول متعددة دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وعلى الرغم من حداثة هذا النهج، فقد أثبتت أساليب الصيانة الآلية فاعليتها في تبسيط عمليات الصيانة بشكل ملحوظ وترسيخ ممارسات أكثر كفاءة من حيث التكلفة وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.
تلجأ المؤسسات إلى استراتيجيات الصيانة الاستباقية لأسباب متعددة.وهي تسعى في الغالب إلى توظيف الأدوات والتقنيات الرقمية الحديثة لرفع كفاءتها التشغيلية.
وفيما يلي أبرز مزايا تطبيق استراتيجية صيانة استباقية فعّالة:
وتُعين الصيانة الاستباقية المؤسسات بمختلف أحجامها وعبر قطاعات الصناعات المتعددة على تحويل أساليب الصيانة القديمة إلى أساليب أحدث وأكثر اعتمادًا على البيانات وتطورًا من الناحية التقنية.
إليكم نظرة على كيفية استخدام خمس صناعات مختلفة لممارسات الصيانة الاستباقية.
تعتمد صناعة التصنيع اعتمادًا كبيرًا على أصول ضخمة ومكلفة تُؤتمت العمليات المعقدة، مثل تلك التي تُحوّل المواد الخام إلى منتجات نهائية من الصلب والمنسوجات والسلع الدوائية.
وتستطيع إجراءات الصيانة الاستباقية المُدارة عبر منصات CMMS المتطورة جمع البيانات من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) وتحليلها فورًا. كما تستطيع هذه المنصات تنبيه فرق الصيانة حين تتجاوز مستويات الاهتزاز أو درجات حرارة المعدات العتبات المحدَّدة مسبقًا، مما يُفعّل إصدار أمر عمل تلقائيًا.
تعتمد شركات الطاقة على الصيانة القائمة على الحالة لمراقبة درجة الحرارة والضغط وغيرها من مؤشرات حالة الأصول وأدائها في توربينات الرياح والسدود الكهرومائية.
وقد بات الحفاظ على الأصول الضخمة المكلفة، من توربينات وسدود، أكثر أمانًا وكفاءة بفضل أدوات CMMS الحديثة التي ترصد الانحرافات في مقاييس الأداء وتُسند المهام إلى الفنيين تلقائيًا.
ومع تسارع القطارات وتزايد تعقيد أنظمة التحكم فيها، باتت الصيانة التنبّؤية تضطلع بدور محوري في الحفاظ على سلامة الركاب. إذ تُحلّل بيانات أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) في الوقت الفعلي الواردة من مكوّنات القطارات ومعدات السكك الحديدية، وتُقارنها باستمرار بالبيانات التاريخية.
ويُسهم هذا النهج الحديث القائم على البيانات في صيانة عربات القطار وإدارتها عبر شبكات السكك الحديدية الممتدة في تقليص الاضطرابات وتعزيز إجراءات السلامة وزيادة مدة تشغيل الأصول.
وتُعين جداول الصيانة الوقائية لصيانة المباني مديري المرافق على اتخاذ قرارات أكثر استنارةً بشأن كيفية فحص مجموعة واسعة من الأصول المعقدة وصيانتها. وتشمل هذه الأصول أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والمصاعد والمستودعات.
وتُعين أنشطة الصيانة الوقائية الفنيين على إجراء فحوصات دورية للأصول واستبدال الأجزاء الحيوية قبل أن تُفضي إلى تعطّل المعدات، مما يجعل المرافق أكثر أمانًا وراحةً لمستخدميها.
تعمل منصات CMMS المتطورة وأدوات الصيانة الاستباقية الأخرى على تحويل مفهوم التصنيع الذكي (SM)، الذي يستخدم تقنيات متكاملة في عمليات التصنيع المعقدة.
ويستطيع نظام CMMS الذي يتتبّع آلة تصنيع ذكية رصد أي انحراف في أدائها عن المعايير المحدَّدة مسبقًا، وجدولة استبدال الأجزاء أو المكوّنات اللازمة تلقائيًا. وتُسهم الأتمتة في تقليص الأخطاء البشرية وتبسيط مهام سير العمل المعقدة على مستوى المؤسسات في مختلف بيئات صيانة التصنيع الذكي.
