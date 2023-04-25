ما المقصود بالصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)؟

الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) هي عملية تحدد فيها المؤسسات الأصول المادية، مثل الآلات أو الأدوات، اللازمة لإنتاج منتجاتها. وتضع إستراتيجية شاملة للحفاظ عليها في حالة تشغيل وتشغيلها على المستوى الأمثل.
الصيانة المرتكزة على الموثوقية عملية مخصصة للغاية مع نهج فريد لكل أصل يُخصص وفقًا لاستخدامه ومكوناته الرئيسية والتهديدات الفريدة التي تواجه قابليته للاستخدام. الهدف النهائي هو زيادة توافر المعدات إلى أقصى حد مع تقليل الحاجة إلى استبدال الأصول، ومن ثَمَّ تقليل التكاليف. وهي تختلف عن إجراءات الصيانة الأخرى في أنها تعامل كل أصل بشكل مختلف اعتمادًا على احتياجاته الخاصة وأهميته للعملية الكلية وكيفية مراقبته وصيانته.
قبل أن يفصل التخصص وسلسلة التوريد العالمية بين مصنعي المعدات ومستخدميها النهائيين. كان أولئك الذين صنعوا الأصول المادية في السابق في الغالب مَن يستخدمونها، ومن ثم لديهم فهم فطري لأجزائها المتأصلة. ومع زيادة التخصص، لم يعد مصنعو المنتجات هم المستخدمون. واحتاج عملاء الأصول المادية إلى منهجية أكثر شمولاً وإستراتيجية لفهم أجزاء آلاتهم والتعامل معها.
كان هذا صحيحًا ومهمًا بشكل خاص بالنسبة إلى صناعة الطيران التي يُنسب إليها عادةً أنها مهد الصيانة المرتكزة على الموثوقية. فمع تسارع معدل حوادث تحطم الطائرات في الستينيات، اضطرت الصناعة إلى تغيير طريقة تعاملها مع الصيانة، التي لم تكن تحدث بوتيرة كافية، لمنع تلك الحوادث الكارثية. احتاجت الصناعة إلى المساعدة على تحديد الأعطال المحتملة واضطرت إلى تغيير نهجها. ولم تعد الصيانة القائمة على الوقت، حيث تحدث التدخلات وفقًا لجدول زمني محدد، فعالةً. أثبتت بعض الدراسات أن تقليل الوقت والتكلفة المخصصة للصيانة مع التعامل معها بشكل أكثر إستراتيجية يؤدي إلى نتائج أفضل، ما يشير إلى إمكانية اتباع نهج أكثر كفاءة.
في الواقع، يأتي اسم الصيانة المرتكزة على الموثوقية من تقرير Nolan وHeap لعام 1978 لشركة United Airlines. سعى التقرير إلى تقنين العملية الجديدة لضمان سلامة أفضل للطائرات من خلال نهج جديد لصيانة المعدات. وكان تأثير هذا التقرير دائمًا لدرجة أن كل نهج للصيانة المرتكزة على الموثوقية تقريبًا يستحضر معيار JA1011 لجمعية مهندسي السيارات الذي وضعه تقرير Nolan وHeap.
الآن، انتشرت الصيانة المرتكزة على الموثوقية في كل الصناعات تقريبًا كطريقة ذكية وفعالة من حيث التكلفة لإجراء الصيانة في أثناء عملية التصنيع.
تتطلب الصيانة المرتكزة على الموثوقية عدة مكونات تعمل بالتنسيق مع بعضها. وفوق كل شيء، يتطلب المصنع الذي يعمل بشكل جيد نظامًا يسجل فيه جميع العمال الدخول ويحددون الأدوات والمعدات التي يستخدمونها. وذلك حتى تفهم المؤسسة مقدار التآكل والتلف الذي تتعرض له آلاتها كنقاط بيانات مهمة يمكنها استخدامها لتحسين برنامج الصيانة المرتكزة على الموثوقية.
هناك أربعة أنواع رئيسية من برامج الصيانة التي يمكن للشركة تنفيذها.
يُعرف هذا النوع من الصيانة المكلفة أيضًا باسم الصيانة التصحيحية، وهو يعالج أعطال الأصول بعد وقوعها. إن الاستجابة للأصول بعد تعطلها أمر مكلف ويشكل عبئًا على عملية التصنيع، ويمكن تجنبه تمامًا باستخدام الصيانة المرتكزة على الموثوقية من خلال التركيز بشكل أكبر على أنواع الصيانة الأخرى.
تتضمن الصيانة الوقائية إجراء أنشطة صيانة مجدولة بانتظام للمساعدة على منع الأعطال في المستقبل.ويتضمن ذلك اتخاذ إجراءات محددة قبل حدوث عطل محتمل في الأصول، مثل تنظيف المكونات أو إحكام ربطها أو تزييتها أو استبدال أجزائها. تستخدم الصيانة الوقائية أو المجدولة التعلم الآلي وتحليل البيانات التشغيلية والمراقبة التنبئية لسلامة الأصول لتحسين الصيانة وتقليل مخاطر الموثوقية. ويتحقق هذا بفضل معالجة عمال الصيانة للمشكلة المحتملة من خلال مهمة وقائية.
يستخدم نهج الصيانة الاستباقية هذا أجهزة استشعار وبيانات وإنترنت الأشياء وغيرها من وسائل المراقبة الآلية لمساعدة المهندسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن موعد إجراء الصيانة. ومن السمات المميزة للصيانة المرتكزة على الموثوقية أنها لا تتدخل وتقدم الصيانة إلا عند الضرورة، ولهذا السبب تحظى الصيانة التنبئية، المعروفة أيضًا باسم الصيانة القائمة على الحالة، بشعبية كبيرة.
إستراتيجية صيانة تتسامح فيها الشركة مع تعطل المعدات لتجنب تكاليف الصيانة. ومن خلال السماح بحدوث عطل وظيفي، لا يكون إجراء عملية الصيانة هذه منطقيًا إلا إذا كانت تكلفة استبدال المنتجات أرخص من تكلفة الصيانة الوقائية أو الصيانة التنبئية.
أي انقطاع في عمليات المصنع له عواقب وخيمة، بما في ذلك الإضرار بالسمعة والتكاليف المادية وتباطؤ النمو. يمنع التنفيذ الناجح لبرنامج الصيانة المرتكزة على الموثوقية حدوث حالات انقطاع مكلفة في الإنتاج الإجمالي، ما ينتج عنه العديد من الفوائد المهمة، بما في ذلك:
تعد الصيانة المرتكزة على الموثوقية أرخص من استبدال المنتجات لأنها تعطي الأولوية للأصول الأكثر أهمية وتُحسنها، وتستخدم الأتمتة والتقنية لتحل محل مهام الصيانة المكلفة، ولا تتدخل إلا عند الضرورة. وينطبق هذا عندما تكون الصيانة الوقائية في مقدمة إستراتيجية الصيانة المرتكزة على الموثوقية لتجنب الإجراءات غير الضرورية.
مع إطلاق الشركات لمبادرات الاستدامة، فإن الحفاظ على وظائف المنتجات وتجنب الحاجة إلى استبدال الأصول قبل الأوان يعد أمرًا إيجابيًا بشكل واضح لكل من الشركات والبيئة. تتيح الصيانة المرتكزة على الموثوقية للشركات تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لديها.
يضمن معالجة الأعطال المحتملة قبل أن تصبح غير قابلة للحل بقاء تلك الأصول في الخدمة، كما يطيل العمر الإجمالي للأصل.
بفضل موثوقية المعدات، فإن المصنع الذي يعمل بكامل طاقته كما هو مخطط له يحافظ على استمرار سلسلة التوريد الخاصة بالشركة كما هو مخطط لها، ما يضمن التسليم للعملاء في الوقت المحدد.
ومع ذلك، فإن تنفيذ الصيانة المرتكزة على الموثوقية لا يخلو من بعض المفاضلات. قد تواجه الشركات، التي كانت لديها عملية يدوية أكثر، صعوبة في بداية إنشاء عملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية، لذلك من الجيد معرفة ما تحتاج إلى معالجته.
بالنسبة إلى الشركات التي تبدأ من الصفر، قد تتطلب الصيانة المرتكزة على الموثوقية استثمارات كبيرة في الوقت والمال والموارد. وفي بعض السيناريوهات، قد تحتاج الشركة إلى تغيير المعدات الحالية أو استبدالها بإصدارات أحدث تتضمن أجهزة استشعار أو تقنيات آلية أخرى. وقد يعني هذا تكلفة رأسمالية مقدمة، ولكن يجب أن تتوقع الشركة استرداد هذه التكاليف بمرور الوقت بفضل زيادة الكفاءة وتقليل الأعطال المكلفة.
الانتقال من نموذج الصيانة التفاعلية أو الوقائية إلى نموذج الصيانة المرتكزة على الموثوقية يمثل قفزة كبيرة في درجة التعقيد. فهو يتطلب استبدال التقنية، وبناء عملية شاملة، وتدريب القوى العاملة على استخدام النظام الجديد.
يتطلب تكييف نموذج الصيانة المرتكزة على الموثوقية مع المؤسسة إستراتيجية تشغيلية وتحويلاً ثقافيًا، وقد يحتاج بعض المديرين التنفيذيين والموظفين إلى المساعدة للتكيف مع ذلك. وقد يتطلب الأمر تدريبًا مكثفًا ودعوات من الإدارة العليا لاتخاذ إجراءات من أجل حث الجميع على تبني النهج الجديد.
بينما تنطوي الصيانة المرتكزة على الموثوقية على قدر كبير من الأتمتة والتقنيات، لا تزال العديد من المكونات تتطلب اتخاذ قرارات بشرية، مثل تقييم المخاطر ومتى يجب التدخل. وكما هو الحال مع القرارات البشرية الأخرى، يمكن أن تحدث أخطاء.
تتطلب الصيانة المرتكزة على الموثوقية عدة خطوات محددة، تعمل كلها بالتنسيق مع بعضها.
يتعين على المؤسسات توثيق (أو مراجعة) عملياتها الحالية، مهما كانت بسيطة، لفهم كيفية تعاملها مع الصيانة في السابق. وهذا يوضح للقيادة حجم العمل المطلوب لتحقيق الصيانة المرتكزة على الموثوقية.
يجب تحليل كل جهاز لفهم أجزائه وكيفية اندماج الأجهزة الفردية في المصنع الأكبر. وكجزء من ذلك، حدد الأصول التي تُعد حاسمة. لحسن الحظ، حلت البرامج الذكية، مثل نظام إدارة الصيانة المحوسبة، محل جداول البيانات والتوثيق اليدوي منذ فترة طويلة.
يتطلب فهم كيفية الحفاظ على تشغيل المعدات فريقًا متعدد التخصصات، بما في ذلك المهندسون والميكانيكيون والمبرمجون وعمال الصيانة والموظفون من الأقسام الأخرى. وكلهم يساعدون على إنشاء عملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية وتوثيقها ويظلون مشاركين في تنفيذها.
باتباع إرشادات SAE JA1011، أنشئ عملية تدمج أفضل الممارسات ولكنها مخصصة لاحتياجاتك الفريدة. ستعتمد طريقة عمل عمليتك على أصولك التي تحتاج إلى ترقيات فورية، وجدول الإنتاج الخاص بك، ومئات الخطوات الأخرى التي تحدد التآكل والتلف. وكيف يمكنك الحفاظ على استمرار عملية التصنيع على أفضل وجه.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
اكتشف كيف تستخدم شركة Sund & Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.
تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.