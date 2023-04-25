ما المقصود بالصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)؟

قبل أن يفصل التخصص وسلسلة التوريد العالمية بين مصنعي المعدات ومستخدميها النهائيين. كان أولئك الذين صنعوا الأصول المادية في السابق في الغالب مَن يستخدمونها، ومن ثم لديهم فهم فطري لأجزائها المتأصلة. ومع زيادة التخصص، لم يعد مصنعو المنتجات هم المستخدمون. واحتاج عملاء الأصول المادية إلى منهجية أكثر شمولاً وإستراتيجية لفهم أجزاء آلاتهم والتعامل معها.

كان هذا صحيحًا ومهمًا بشكل خاص بالنسبة إلى صناعة الطيران التي يُنسب إليها عادةً أنها مهد الصيانة المرتكزة على الموثوقية. فمع تسارع معدل حوادث تحطم الطائرات في الستينيات، اضطرت الصناعة إلى تغيير طريقة تعاملها مع الصيانة، التي لم تكن تحدث بوتيرة كافية، لمنع تلك الحوادث الكارثية. احتاجت الصناعة إلى المساعدة على تحديد الأعطال المحتملة واضطرت إلى تغيير نهجها. ولم تعد الصيانة القائمة على الوقت، حيث تحدث التدخلات وفقًا لجدول زمني محدد، فعالةً. أثبتت بعض الدراسات أن تقليل الوقت والتكلفة المخصصة للصيانة مع التعامل معها بشكل أكثر إستراتيجية يؤدي إلى نتائج أفضل، ما يشير إلى إمكانية اتباع نهج أكثر كفاءة.

في الواقع، يأتي اسم الصيانة المرتكزة على الموثوقية من تقرير Nolan وHeap لعام 1978 لشركة United Airlines. سعى التقرير إلى تقنين العملية الجديدة لضمان سلامة أفضل للطائرات من خلال نهج جديد لصيانة المعدات. وكان تأثير هذا التقرير دائمًا لدرجة أن كل نهج للصيانة المرتكزة على الموثوقية تقريبًا يستحضر معيار JA1011 لجمعية مهندسي السيارات الذي وضعه تقرير Nolan وHeap.

الآن، انتشرت الصيانة المرتكزة على الموثوقية في كل الصناعات تقريبًا كطريقة ذكية وفعالة من حيث التكلفة لإجراء الصيانة في أثناء عملية التصنيع.