تعطي معظم الشركات، في وقتنا الحالي، الأولوية لتحسين العمليات تحسينًا مستمرًا لتحقيق التوازن المطلوب بين استهلاك الطاقة والموارد وبين أداء الأصول، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات وتسليم البضائع دون انقطاع. وفي ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام وقطع الغيار، تحتاج المؤسسات إلى إبقاء نفقاتها تحت السيطرة. وعلى المؤسسات أيضًا الالتزام بأهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ما يحتِّم عليها تقليل الهدر وخفض بصمتها البيئية لأدنى حد وتحسين عملياتها لدعم أهداف الاستدامة كما ينبغي.

باستخدام IBM Maximo Application Suite يمكنك مراقبة العمليات وإدارتها وصيانتها بطرق تؤدي إلى تحسين ممارسات الاستدامة في دورة حياة الأصول. وباستخدام هذه المنصة المتكاملة لإدارة الأصول والموثوقية، يمكنك: