تعطي معظم الشركات، في وقتنا الحالي، الأولوية لتحسين العمليات تحسينًا مستمرًا لتحقيق التوازن المطلوب بين استهلاك الطاقة والموارد وبين أداء الأصول، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات وتسليم البضائع دون انقطاع. وفي ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام وقطع الغيار، تحتاج المؤسسات إلى إبقاء نفقاتها تحت السيطرة. وعلى المؤسسات أيضًا الالتزام بأهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ما يحتِّم عليها تقليل الهدر وخفض بصمتها البيئية لأدنى حد وتحسين عملياتها لدعم أهداف الاستدامة كما ينبغي.
باستخدام IBM Maximo Application Suite يمكنك مراقبة العمليات وإدارتها وصيانتها بطرق تؤدي إلى تحسين ممارسات الاستدامة في دورة حياة الأصول. وباستخدام هذه المنصة المتكاملة لإدارة الأصول والموثوقية، يمكنك:
اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات بفضل المعلومات التي يسجلها الفنيون وأجهزة الاستشعار لإطالة عمر الأصول وتقليل البصمة الكربونية.
استخدام تخطيط استثمار الأصول لتقييم الوقت الذي يكون فيه من الحكمة ماليًا استبدال الأصل القديم بآخر جديد أكثر كفاءة.
تتبع غازات الاحتباس الحراري بشكل فعال والتحكم في مجموعة كبيرة من الانبعاثات المستمرة والمتسربة ذات الصلة.
استمرار الامتثال للوائح وإدارة معالجة الآثار السلبية من خلال إجراءات متكاملة تشمل جوانب الصحة والسلامة والبيئة.
استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات الأصول لديك.
انظر الورقة الذكية الخاصة بعمليات الاستدامة
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يمكنك تحسين كفاءة استخدام الطاقة عن طريق تحسين أداء الأصول والموارد. كما يمكن تقليل الهدر عن طريق تقليل الإصلاحات غير الضرورية وتقليل نفاد المخزون والتكدس من خلال مستودع شامل للأصول والموارد والمواد والأنشطة.
يمكنك رصد الانبعاثات المستمرة والمتسربة والتعامل معها بكفاءة، بما في ذلك بيانات التسريبات والانسكابات التي يسجلها الفنيون وأجهزة الاستشعار. يمكنك التعرف بسهولة على أكثر الأصول تسببًا في المخالفات من خلال عرض بيانات الانبعاثات على لوحة معلومات واحدة.
إجراء تحليل للأسباب الأساسية لتحديد سبب الانبعاثات. ربط هذه الأسباب بالإجراءات التصحيحية، ومعالجة المشكلات المباشرة والأساسية، ومنع الحوادث المستقبلية.
تسجيل المتطلبات التنظيمية المرتبطة بأنشطة الامتثال وأحداث الانبعاثات تلقائيًا. ويتيح لك هذا مراقبة بيانات الانبعاثات المسجلة مقارنة بالتصاريح الممنوحة.
حقق أهداف الاستدامة الخاصة بك من خلال تحسين عمليات التشغيل بفضل التحول الرقمي لعمليات أعمالك ومن خلال إطالة عمر الأصول بفضل الصيانة التنبؤية والمراقبة عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يمكنك تحسين استراتيجيات الصيانة المتعلقة بالانبعاثات وتعزيز التعاون متعدد الوظائف بين مسؤولي البيئة والموظفين التشغيليين.
استخدمت شركة Sund &; Bælt أساليب أكثر استدامة وذكاءً لإطالة عمر الجسر بمقدار 100 عام وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 750 ألف طن.
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يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال إجراء عمليات فحص تلقائية وسلسة للأصول تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
صار من السهل تمكين فِرَق العمليات والجودة والصيانة من خلال مراقبة الأصول عن بُعد وسلامة الأصول والصيانة التنبؤية؛ بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
استمتع بتجربة عمليات تشغيل ذات مدة أكبر وكفاءة أعلى من خلال تنفيذ استراتيجية صيانة تستخدم عمليات الأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي.
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