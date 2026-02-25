ما المقصود بالتخزين الدائم في الحاويات؟

يتكون النقل بالحاويات من حزمة من التعليمات البرمجية مع الحاجة فقط لمكتبات نظام التشغيل (OS) والملحقات المطلوبة لتشغيلها—والتي عادةً ما تكون قائمة على Linux. تُنشئ هذه العملية وحدة واحدة خفيفة الوزن، مثل الحاوية، يمكن تشغيلها بشكل متسق عبر أي بنية تحتية.

ومع انتقال المؤسسات من الأجهزة الافتراضية (VMs) إلى الحاويات، نمت الحاجة إلى إدارة أحمال التشغيل القائمة على الحاويات على نطاق واسع. أسهمت منصة Docker، المطروحة في عام 2013، في جعل الحاويات متاحة على نطاق واسع من خلال تقديم طريقة موحدة للمطورين لبنائها ومشاركتها. لكن تنسيق مئات أو آلاف الحاويات عبر بيئات سحابة متعددة هجينة يتطلب طريقة للتعامل مع التعقيد. لذا، جرى تطوير Kubernetes لأتمتة عملية نشر وتوسيع وإدارة التطبيقات القائمة على الحاويات.

نشأت Kubernetes على يد Google في عام 2014، وهي منصة مفتوحة المصدر تديرها مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF). يدعم كبار مزودي السحابة مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud و®IBM Cloud هذه المنصة.

تعمل Kubernetes على تشغيل الحاويات في حجيرات تُنشر عبر العُقد في مجموعات Kubernetes. وتدير التكوين والاتصال بين العناصر من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ما يدعم التنسيق الآلي عبر الأنظمة المتنوعة. في الوقت الحالي، تُعد Kubernetes هي المعيار الفعلي لتنسيق الحاويات.

وفيما يتعلق بتخزين البيانات، يتمثل أحد الجوانب المهمة لآلية عمل Kubernetes في فهم الفرق بين التطبيقات التي لا تتطلب حفظ البيانات والتطبيقات التي تتطلب حفظ البيانات. التطبيقات التي لا تتطلب حفظ البيانات (مثل خوادم الويب التي تتعامل مع طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) تتعامل مع كل طلب بشكل مستقل. ونتيجة لذلك، فهي لا تحتفظ بالبيانات بين الجلسات. في المقابل، تحتفظ التطبيقات التي تتطلب حفظ البيانات (على سبيل المثال، قواعد البيانات) بالبيانات وتعتمد على المعلومات الواردة من التفاعلات السابقة لتعمل بشكل صحيح.

علاوة على ذلك، تُعد الحاويات والحجيرات في Kubernetes مؤقتة، ويمكن إيقافها أو إعادة تشغيلها أو إعادة جدولتها في أي وقت. بالنسبة إلى التطبيقات التي لا تتطلب حفظ البيانات، لا يمثل هذا السلوك أي مشكلة. لكن في التطبيقات التي تتطلب حفظ البيانات، عندما تتوقف الحاوية، تُفقد أي بيانات مخزنة بداخلها. وهنا يبرز الدور الأساسي للتخزين الدائم في بيئات الحاويات، حيث يفصل البيانات عن دورة حياة الحاوية.

وبالإضافة إلى انتقال التطبيقات التقليدية إلى الحاويات، أصبحت أحمال التشغيل كثيفة البيانات مثل قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) مرتكزة على السحابة بشكل متزايد. تتطلب أحمال التشغيل تخزينًا مستمرًا لضمان حفظ البيانات عند توقف الحاويات، والحفاظ على الحالة داخل الأنظمة الموزعة، وتوفير الأداء عالي الإنتاجية، وزمن الانتقال القصير الذي يتطلبه تدريب النماذج.