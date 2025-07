نشر معهد IBM Institute for Business Value دليلًا للبنوك التي تسعى إلى دمج أدوات وممارسات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وذلك ضمن تقرير Global Outlook for Banking لعام 2025.2 تتضمن بعض الإجراءات الرئيسية ما يلي:

تعديل نموذج الأعمال للاستفادة من التحول الرقمي في الخدمات المالية. راجِع استراتيجية أعمالك من خلال إعادة تشكيل طريقة خدمتك للعملاء. وسِّع قدرتك على خدمة العملاء من خلال التمويل المضمَّن، ما يُتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. عزِّز عروضك الاستشارية باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق مصادر دخل جديدة، سواء من العملاء الأفراد أو الشركات أو القطاعات المتخصصة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية. أعِد النظر في مبادرات الدفع باعتبارها العمود الفقري للبيانات الجديدة، بهدف تعزيز إدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلَف الأنظمة.

عزِّز الكفاءة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ركِّز على أعباء العمل عالية التأثير لتبسيط العروض وتحسينها، وجعلها متوافقة بسلاسة مع البيئة الرقمية. استخدِم الذكاء الاصطناعي لإعادة تصوُّر العمليات من البداية إلى النهاية، ما يعزز الكفاءة والابتكار. صمِّم بنية تعتمد على السحابة الهجينة لتحسين التكاليف وتبسيط العمليات.

جدِّد ثقافة إدارة المخاطر - بحيث يصبح كل مصرفي مديرًا لمخاطر الذكاء الاصطناعي. سرِّع تطوير البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لا تغفل عن مخاطر تعقيد الأنظمة المتزايد - استثمر في حوكمة واضحة للمنصة لضمان الأمان والامتثال والمرونة مع توسُّع الابتكار. أعطِ أولوية لحوكمة البيانات لحماية السرية والسلامة والتوافر، ما يساهم في ضمان بناء نماذج الذكاء الاصطناعي على أُسس قوية تقلل من مخاطر مثل تسريب البيانات، وعدم وضوح الجوانب القانونية، والانحياز في النماذج.

نفِّذ برامج تعليمية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية. وجهة نظرنا أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة أتمتة وتحسينًا في الوقت ذاته - إذ إنه يمكِّن المصرفيين من إعادة تصوُّر دورهم في صناعة تشهد تحوُّلًا رقميًا.

ينطبق هذا الأمر بالمثل على مجالات الأعمال وأقسام التقنية على حد سواء. قد تواجه البنوك صعوبة في إيجاد المهارات المناسبة، ولا يمكنها تأجيل إعادة تأهيل العاملين الذين غالبًا ما يكونون محاصرين في مهام روتينية وغير قادرين على مواكبة الابتكار السريع.

كُن رائدًا بالذكاء الاصطناعي أو ستتخلف عن المنافسة. يجب على البنوك أن تصمِّم استراتيجيات أعمالها بوضوح لتبرِز تميُّزها عن المنافسين في عصر الذكاء الاصطناعي - فالتجديد التكنولوجي وحده لا يكفي. يتطلب الانتقال من الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى الابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي تبني نهج "الذكاء الاصطناعي أولًا"، حيث تصبح منصة الذكاء الاصطناعي مركزية في جميع الاستراتيجيات التجارية والتشغيلية.