تسريع الذكاء الاصطناعي والابتكار: مستقبل البنوك يعتمد على تحديث النواة

يُقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتجسّد في الانتشار الهائل لحلول النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة في السوق و ظهر مؤخرًا من خلال إطلاق IBM watsonx، إمكانيات مثيرة في الاستشارات المالية وتحليل البيانات. في حين أن المستقبل غير المستكشف للذكاء الاصطناعي التوليدي يطرح فرصًا في البيئات المالية المحددة، فإن تكوين هذه النماذج بشكل صحيح يمكن أن يبسط المفاهيم المالية المعقدة ويسهّل فهمها للعملاء. ويجب على المؤسسات المالية الاستفادة بعناية من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق التوازن المناسب بين الابتكار والاستخدام الأخلاقي. ولهذا السبب تضع IBM جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر عمليات وبروتوكولات صارمة لتقديم حلول موثوقة.

في صناعة عالية التنظيم مثل البنوك، يصبح من المهم جدًا أن يتمكّن العملاء من الوصول إلى مجموعة الأدوات والتقنيات والبنية التحتية والخبرة الاستشارية لبناء نماذجهم الخاصة، أو ضبط وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة وتكييفها مع بياناتهم، ثم نشرها على نطاق واسع في بيئة أكثر موثوقية وشفافية لتحقيق نجاح الأعمال. وسيصبح من الممكن تحقيق التميّز التنافسي والقيمة التجارية الفريدة بدرجة متزايدة من خلال مدى قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على التكيّف مع البيانات والمعرفة الخاصة بالمجال لدى المؤسسة.