أهم النصائح للتعامل مع هذه التحديات الستة في تكامل الذكاء الاصطناعي

مع تبلور عصر الذكاء الاصطناعي، تتزايد مساعي المؤسسات إلى معرفة أفضل السبل لدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها الحالية. لنأخذ Coca-Cola Europacific Partners مثالًا على ذلك؛ فهي شركة عالمية للمشروبات دمجت التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن رحلة التحول في المشتريات لديها. وقد أثمرت هذه الجهود فوائد إجمالية للأعمال تجاوزت 40 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 5 ملايين دولار أمريكي سنويًا من وفورات التكلفة وتجنب النفقات.1

ويُعد دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال عنصرًا أساسيًا في مبادرات التحول الرقمي. فالذكاء الاصطناعي يؤتمت المهام المتكررة، ويساعد على تحسين الكفاءة، ويدعم اكتشاف رؤى قابلة للتنفيذ، ويمهّد لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.

ويختلف تكامل الذكاء الاصطناعي بحسب القطاع واحتياجات الأعمال وحالات الاستخدام. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية التحليلات التنبؤية للتنبؤ بالمبيعات، ومحركات التوصية لتقديم اقتراحات منتجات مخصصة، ومساعدين افتراضيين مزودين بقدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحسين تجربة العملاء. أما شركات التصنيع، فقد تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون وتحسين سلسلة التوريد، والصيانة التنبؤية لأصول التشغيل الآلي، وروبوتات محادثة مثل ChatGPT لدعم العملاء.

لكن دمج الذكاء الاصطناعي لا يسير بسلاسة دائمًا في كثير من المؤسسات. فقد تواجه المؤسسات عقبات مثل مشكلات التوافق، أو التعقيدات التقنية، أو التأثير في استمرارية عمليات الأعمال.

فيما يلي تحديات شائعة قد تواجهها المؤسسات، إلى جانب نصائح تساعد على معالجتها وجعل عملية تكامل الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة.