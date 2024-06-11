مع تسارع وتيرة ظهور نماذج جديدة من المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي في كل مكان، توجه الإدارة العليا اهتمامها الأكبر نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخصص لها جزءًا معتبرًا من الميزانية. والتحدي القائم حاليًا هو ما الذي يمكن للشركات فعله لكي تضمن عائدًا أكبر من هذه الاستثمارات الضخمة المنفقة على الذكاء الاصطناعي؟

شاهد هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتعرف كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من قدرات الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لإعادة اكتشاف عملك وتطويره بطرق تصنع الفارق فعليًا.