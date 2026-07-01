¿Qué es el mantenimiento prescriptivo?

Se utiliza ampliamente en una amplia gama de industrias, donde los activos industriales pesados e interconectados son fundamentales para los procesos de negocio.

A medida que más empresas pasan de estrategias de mantenimiento reactivo hacia estrategias de mantenimiento proactivo, la analítica preventiva está emergiendo como una de las soluciones más sofisticadas del mercado. Muchas organizaciones avanzadas despliegan estrategias prescriptivas junto con las predictivas, utilizando estas últimas para identificar un problema y las primeras para recomendar soluciones.

Con la ayuda de sensores inteligentes y plataformas de gestión de activos empresariales (EAM), las organizaciones modernas pueden recopilar más información que nunca sobre sus activos. El mantenimiento prescriptivo ayuda a poner en práctica esos datos, recomendando tareas de mantenimiento para resolver problemas antes de que resulten en fallas de equipamiento o tiempo de inactividad no planificado.