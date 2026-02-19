¿Qué es el mantenimiento proactivo?

Las organizaciones que implementan estrategias de mantenimiento proactivo suelen combinar aspectos de diferentes filosofías de mantenimiento de activos en un enfoque único que se adapta a sus necesidades.

Las estrategias de mantenimiento proactivo eficaces comienzan con planes de mantenimiento detallados que se basan en datos históricos. Los activos se priorizan entonces en función de lo crítica que es su funcionalidad para los procesos empresariales centrales y de la probabilidad de que su falla cause tiempo de inactividad.

Este enfoque moderno y basado en datos ayuda a los equipos a identificar las posibles causas de fallas del equipamiento antes que en el pasado e intervenir antes de que sean necesarias costosas reparaciones de emergencia.

Por lo general, los programas de mantenimiento proactivo se basan en un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS), una solución de software que crea flujos de trabajo digitales, automatiza las órdenes de trabajo y aumenta el tiempo de actividad de los activos.