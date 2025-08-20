¿Qué es el mantenimiento centrado en la confiabilidad?

Antes de que la especialización y la cadena de suministro global separaran a los constructores de equipos de sus usuarios finales, quienes construían activos físicos eran a menudo quienes los utilizaban, por lo que tenían un conocimiento innato de sus partes inherentes. A medida que aumentó la especialización y los constructores de productos ya no eran los usuarios finales, los clientes de activos físicos necesitaron una metodología más completa y estratégica para comprender y abordar las partes de su maquinaria.

Esto ha sido especialmente cierto y crítico para la industria de la aviación, que se considera comúnmente el lugar de nacimiento del RCM. A medida que se aceleraba la tasa de accidentes aéreos en la década de 1960, la industria tuvo que cambiar su forma de gestionar el mantenimiento, que no se realizaba con la frecuencia suficiente para evitar esos accidentes catastróficos. La industria necesitaba ayuda para identificar posibles fallos y tuvo que cambiar su enfoque. El mantenimiento basado en el tiempo, según el cual las intervenciones ocurrían en un lapso específico, ya no funcionaba. Algunos estudios demostraron que dedicar menos tiempo y costos al mantenimiento, pero manejarlo de manera más estratégica producía mejores resultados, lo que sugería que un enfoque más eficiente era posible.

De hecho, el nombre de mantenimiento centrado en la confiabilidad proviene de un informe de Nolan y Heap de 1978 para United Airlines, que buscó codificar el nuevo proceso para garantizar una mejor seguridad aérea a través de un nuevo enfoque para el mantenimiento de equipos. El impacto de este informe ha sido tan duradero que prácticamente cada enfoque de RCM evoca la norma JA1011 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, creada a partir del informe de Nolan y Heap.

Ahora, el RCM se ha extendido a casi todas las industrias como una forma inteligente y rentable de ejecutar el mantenimiento durante el proceso de fabricación.