¿Qué es el mantenimiento basado en las condiciones?

El mantenimiento basado en las condiciones (CBM) es una estrategia de mantenimiento preventivo que depende del monitoreo de activos o equipos para determinar cuándo es necesario realizar trabajos de mantenimiento.

CBM utiliza sensores y otros equipos de monitoreo para recopilar datos sobre el rendimiento de los equipos. Por medio de algoritmos, aprendizaje automático e inteligencia artificial, los datos recopilados se analizan para identificar patrones y anomalías que pueden indicar un problema de mantenimiento.

En el pasado, las empresas sólo realizaban el mantenimiento según un calendario fijo o cuando fallaba el equipo, lo que a menudo resultaba en prácticas de mantenimiento costosas e ineficientes (es decir, tiempos de inactividad inesperados y reparaciones de emergencia). Sin embargo, el mantenimiento basado en las condiciones ofrece un enfoque más nuevo y avanzado para su gestión.

En lugar de realizar el mantenimiento según un calendario predeterminado o esperar a que se produzcan averías en los equipos, CBM utiliza datos en tiempo real para identificar las necesidades de mantenimiento, lo que permite prácticas más eficientes y rentables.