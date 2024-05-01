¿Qué es analytics prescriptivos?

Analytics prescriptivos son una subdisciplina dentro de analytics de big data, en sí misma una práctica situada dentro de las disciplinas de analytics de negocio e inteligencia empresarial, que se definen ampliamente como la conversión de datos en insights procesables.

Existen cuatro tipos principales de analytics de datos, siendo analytics prescriptivos el más avanzado:

Analytics descriptivos : "¿Qué pasó?"

Analytics de diagnóstico : "¿Por qué sucedió?"

Analytics predictivo : "¿Qué puede ocurrir a continuación?"

Analytics prescriptivos: "¿Qué debemos hacer a continuación?"

Si bien los cuatro tipos de analytics son útiles para contar la historia dentro de los datos, analytics prescriptivos difiere de los otros tipos en su enfoque no solo en predecir resultados futuros, sino también en recomendar acciones o decisiones para lograr los resultados deseados o prevenir los indeseables. No se trata solo de "¿qué podría pasar en el futuro?" sino "¿Qué debemos hacer para prepararnos para el futuro?"

Las organizaciones emplean analytics prescriptivos para tareas tan variadas como la segmentación de clientes, la predicción de abandono, la detección de fraudes, la evaluación de riesgos, el pronóstico de la demanda, el mantenimiento prescriptivo y las recomendaciones personalizadas. Si bien la práctica precede a la llegada de big data, la prevalencia de grandes volúmenes de datos históricos dentro de las organizaciones aceleró la práctica.

Hoy en día, las herramientas de analytics prescriptivos emplean muchas técnicas estadísticas del modelado predictivo, pero también aprovechan los algoritmos y modelos de inteligencia artificial y machine learning . El software de análisis emplea modelos de machine learning capacitados con grandes cantidades de datos, lo que permite a los analistas identificar con mayor precisión los riesgos y las oportunidades, lo que guía y mejora la toma de decisiones de los líderes empresariales.