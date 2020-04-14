Antes de "¿qué debemos hacer?" a menudo hay "¿qué podría pasar?" Ahí es donde entran los análisis predictivos. Los análisis predictivos utilizan algoritmos avanzados y machine learning para procesar datos históricos, "aprendiendo" lo que ha sucedido mientras descubren patrones de datos, interacciones y relaciones invisibles. Luego, crean modelos que muestran la probabilidad de escenarios o resultados.

Se podría pensar que una empresa podría funcionar simplemente con el uso de análisis predictivos y que la analítica preventiva es "un buen" complemento. Sin embargo, esa forma de pensar no da en el blanco. Un informe de la Economist Intelligence Unit afirma que el 70 por ciento de los ejecutivos empresariales valoran la ciencia de datos y los proyectos de analytics como muy importantes. Pero solo el dos por ciento dice que estos mismos proyectos han cumplido su promesa.

¿Por qué? Los modelos predictivos proporcionados por el machine learning proporcionan "insights aplicables en la práctica", pero no dicen qué acciones debe tomar en función de esos insights para obtener los mejores resultados. En muchos casos, un humano con sesgo va con “su instinto”. Los resultados no suelen ser óptimos en el mejor de los casos y decepcionantes en el peor. Para obtener un verdadero beneficio de los análisis predictivos, es crítico invertir en analítica preventiva.

Estos son algunos ejemplos que arrojan algo de luz sobre el valor de agregar analítica preventiva a sus capacidades. Si está en el sector manufacturero, los análisis predictivos pueden darle una estimación de cuánto tiempo tardarán los empleados y las herramientas en realizar el mantenimiento. Después de usar analítica preventiva, sabrá cuántas horas extra son necesarias para poder generar cronogramas detallados.

En la venta minorista, los análisis predictivos pueden pronosticar un aumento de la demanda causado por circunstancias externas. La analítica preventiva puede ayudar a construir planes de reabastecimiento para decidir qué almacén debe suministrar a cada tienda de venta minorista para satisfacer adecuadamente la demanda.

Para quienes trabajan en la industria de la energía y los servicios públicos, la analítica preventiva puede orientar las decisiones sobre qué generadores de energía deben encenderse o apagarse en función de la demanda de electricidad prevista.

Y, por último, si su empresa es una aerolínea u otra parte de las industrias de viajes y transporte, puede tomar pronósticos de demanda y utilizar analítica preventiva para crear planes de flota y horarios de tripulación óptimos.