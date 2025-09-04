Edge computing for IoT

8 minutos
La computación edge para el Internet de las cosas (IoT) es la práctica de procesar y analizar datos más cerca de los dispositivos que los recopilan en lugar de transportarlos primero a un centro de datos.
Hoy en día, la computación edge se ha convertido en una tecnología complementaria esencial para IoT, ayudando a acelerar los tiempos de procesamiento de datos, reduciendo la latencia y mejorando la seguridad de una amplia gama de dispositivos IoT.
Muchas aplicaciones modernas dependen de la computación edge en IoT para su funcionalidad. Desde dispositivos conectados que permiten a los profesionales de la salud monitorear a los pacientes de forma remota. Los sensores optimizan los flujos de tráfico en áreas congestionadas y los sistemas controlan las presas hidroeléctricas; sus casos de uso son amplios y variados.
Un informe reciente proyectó que la cantidad de dispositivos IoT en todo el mundo alcanzaría los 18 mil millones para fines de 2025, un aumento de 1.6 mil millones con respecto a los dos años anteriores.1
La computación edge es fundamental para garantizar que los datos que generan estos dispositivos se procesen en el edge en lugar de en la nube, donde ralentizaría drásticamente redes como Internet.
Según Fortune Business Insights, el mercado global de computing edge estaba valorado en poco más de 10 000 millones de dólares hace solo dos años. Se espera que alcance los 182 000 millones de dólares en los próximos seis años, una tasa de crecimiento anual compuesta del 38.2 %.2
La computación edge es un marco de computación distribuida que acerca las aplicaciones empresariales a las fuentes de datos de las que dependen para su funcionalidad, como los dispositivos de computación edge.
Al acercar las aplicaciones a la fuente, la computación edge ayuda a acelerar el tiempo de obtención de insights. También mejora los tiempos de respuesta y aumenta el ancho de banda. Con la difusión de las redes 5G, los dispositivos con conectividad a Internet pueden generar volúmenes masivos de datos.
La computación edge permite que prosperen tecnologías más nuevas, como la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA), que dependen de estos datos.
El Internet de las cosas (IoT) se refiere a una red de dispositivos físicos, a menudo llamados dispositivos "inteligentes", que están integrados con sensores y software. Estos dispositivos están conectados a una red como Internet, lo que les permite recopilar y compartir grandes cantidades de datos.
Algunos ejemplos de dispositivos IoT incluyen electrodomésticos inteligentes como refrigeradores y termostatos, así como sistemas más avanzados como turbinas eólicas, represas hidroeléctricas y drones.
La computación edge mejora significativamente la eficiencia de los dispositivos IoT al procesar los datos que recopilan más cerca de su fuente. Este enfoque evita transportar los datos a un centro de datos centralizado primero.
Al procesar los datos más cerca de donde se recopilan, la computación edge reduce significativamente los tiempos de procesamiento de datos de IoT, lo que hace que la tecnología sea más eficiente y aumente su número de casos de uso y aplicaciones.
La computación edge de IoT utiliza dispositivos y sensores para enviar datos a través de un sistema, procesarlos y almacenarlos, sin transportarlos a un centro de datos. Al distribuir sus cargas de trabajo en varios dispositivos, la computación edge de IoT garantiza que ningún dispositivo se sobrecargue. A continuación, se describe el proceso.
Los dispositivos IoT y los dispositivos edge son tan similares que los dos términos a menudo se usan indistintamente. Sin embargo, hay algunas diferencias que vale la pena señalar. En términos generales, los dispositivos IoT son componentes de hardware conectados a una red que generan datos a través de uno o más sensores. Los dispositivos Edge también son piezas de hardware. A diferencia de los dispositivos IoT, están diseñados para recopilar, procesar y actuar sobre los datos, no solo para almacenarlos.
Por lo general, los dispositivos edge son más complejos que los dispositivos IoT y contienen más partes. Algunos dispositivos edge contienen tanto potencia de procesamiento como recursos.
Cuando un dispositivo edge está altamente integrado en un dispositivo IoT, puede considerarse un componente del propio dispositivo, en lugar de un sistema separado. Por ejemplo, cuando un dispositivo IoT está equipado con almacenamiento de datos y suficiente potencia como para tomar decisiones simples y de baja latencia.
El machine learning (ML), un tipo de IA que se centra en enseñar a las computadoras a aprender como humanos, desempeña una función importante en la mayoría de las aplicaciones de computación edge e IoT.
Mediante el uso de ML, se puede entrenar el IoT y los dispositivos edge para hacer predicciones e iniciar respuestas basadas en los datos que han recopilado, almacenado y procesado.
Las interfaces de programación de aplicaciones (API) de ML recopilan datos de dispositivos IoT edge y utilizan algoritmos de ML para detectar patrones, cambios en las condiciones ambientales y más. Con esa información, el dispositivo edge puede aprender a detectar ciertas condiciones o anomalías y activar procesos automatizados.
Por ejemplo, un dispositivo IoT edge equipado con ML conectado a sensores de flujo de agua puede programarse para abrir o cerrar canales de drenaje para permitir que el agua fluya en diferentes direcciones para evitar inundaciones.
A través de un dispositivo conocido como puerta de enlace de IoT, la computación edge y los dispositivos de IoT pueden conectarse con entornos modernos de computación en la nube para mejorar funciones como el filtrado de datos y analytics. Las puertas de enlace de IoT son pequeños dispositivos diseñados para conectar dispositivos IoT a la nube traduciendo protocolos de comunicación y recopilando y procesando datos localmente.
Las puertas de enlace de IoT ayudan a garantizar un flujo de datos confiable y seguro entre el dispositivo IoT o edge y los sistemas y servicios basados en la nube, mejorando la eficiencia y la seguridad general de la red. Las puertas de enlace de IoT utilizan una variedad de capacidades de cifrado para hacer que los datos sean ilegibles a medida que se mueven entre dispositivos, usuarios y la nube, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan verlos.
A través de las puertas de enlace de IoT, los dispositivos de IoT permiten una amplia gama de servicios en la nube, como hogares y ciudades inteligentes, gestión de las instalaciones y gestión de la cadena de suministro.
Combinar el poder de la computación edge con la versatilidad y la diversidad de aplicaciones que ofrecen los dispositivos IoT tiene una amplia gama de beneficios. Estos son algunos de los más comunes.
La computación edge en IoT ayuda a reducir la latencia de la red, una medida del tiempo que tardan los datos en viajar de un punto a otro a través de una red. Mover las capacidades de procesamiento de datos más cerca de las fuentes de datos reduce el volumen de datos que viajan a través de una red en cualquier momento, evitando la congestión y liberando ancho de banda crítico.
Al filtrar los datos, la computación edge para IoT ayuda a las empresas a ser más estratégicas con respecto a los datos que recopilan y almacenan y pagan por lo que necesitan. Antes de la computación edge para IoT, las empresas pagaban para recopilar y almacenar grandes volúmenes de datos, a menudo trasladándolos a la nube y procesándolos en un centro de datos. Solo más tarde descubrieron que gran parte de ella no era aplicable a una necesidad empresarial.
Para aplicaciones donde el tiempo de respuesta es crítico, como la atención médica y las finanzas, la computación edge en IoT brinda a los operadores capacidades de toma de decisiones en tiempo real e incluso automatiza acciones críticas. Por ejemplo, un sensor de cámara equipado con procesamiento de datos de edge computing y algoritmos de ML puede detectar y responder a una amenaza de seguridad en tiempo real.
Los dispositivos edge e IoT están diseñados para procesar datos continuamente y funcionar incluso cuando pierden la conectividad a Internet. Esto ayuda a evitar el tiempo de inactividad debido a interrupciones inesperadas o desastres naturales. Es crítico en industrias como la atención médica y en la operación de vehículos autónomos, donde las fallas de los dispositivos pueden ser catastróficas.
La computación edge en IoT ayuda a las empresas a obtener insights de los datos que recopilan más rápido que cuando tenían que transportarlos a un centro de datos antes de analizarlos. El análisis continuo de los datos permite a los ingenieros reaccionar a los cambios en el rendimiento del sistema o dispositivo en tiempo real. El mantenimiento predictivo, la práctica de recopilar datos de sensores de IoT y aplicar algoritmos avanzados para resolver problemas de rendimiento de los dispositivos antes de que resulten en un tiempo de inactividad no planificado, depende de la computación edge en IoT.
La computación edge en IoT ha transformado la manera en que las empresas monitorean el rendimiento de sus activos más valiosos y recopilan, almacenan y procesan datos. Desde operar vehículos autónomos de manera segura hasta hacer que las ciudades sean más seguras y optimizar sistemas de fabricación complejos, estos son cinco de sus casos de uso más convincentes.
Los trabajadores de la salud utilizan sensores IoT y computación edge para monitorear a los pacientes de forma remota y tratar una amplia gama de condiciones. Desde el seguimiento de los signos vitales hasta el envío de alertas sobre cambios en enfermedades crónicas como la diabetes y los soplos cardíacos, la computación edge en IoT desempeña una función vital en la supervisión remota de pacientes. Ha hecho que el proceso sea más seguro y fácil tanto para los pacientes como para sus proveedores de atención.
Las soluciones de IoT y las capacidades de computación edge permiten que los vehículos autónomos, desde automóviles autónomos hasta aeronaves sin piloto y sistemas de armas, realicen una amplia gama de tareas de forma segura y eficaz. Aviones, drones y automóviles deben reaccionar a los cambios en su entorno casi en tiempo real.
Los avances en la computación edge para IoT han hecho que los vehículos autónomos dependan menos de la computación en la nube, lo que permite que los datos se procesen en el edge de una red en lugar de en un centro de datos.
El IoT industrial (iIot) implica agregar sensores de IoT a las máquinas complejas y costosas que se utilizan en muchos procesos de fabricación industrial. Estos sensores edge y de IoT analizan un flujo constante de datos, aplicando algoritmos avanzados de ML para detectar oportunidades de mejora.
Los sensores de IoT también se pueden agregar a partes débiles o vulnerables de un sistema de fabricación para ayudar a los ingenieros a comprender mejor qué está causando una falla.
Las ciudades inteligentes, áreas urbanas conectadas que dependen de la tecnología para recopilar y analizar datos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dependen en gran medida de la computación edge y las tecnologías de IoT.
En las ciudades inteligentes, los gobiernos locales dependen de sensores conectados a carreteras, vehículos, plantas eléctricas y más para ofrecer información en tiempo real sobre las condiciones. Esta información les ayuda a optimizar las redes eléctricas, los sistemas de tráfico, los sistemas de respuesta a emergencias y otras partes clave de la infraestructura.
La tecnología IoT ha permitido que la mayoría de los aspectos de las cadenas de suministro modernas se gestionen de forma remota. Los sensores colocados en los productos en el momento de la fabricación, por ejemplo, proporcionan información sobre el estado y la ubicación en tiempo real. Estos datos brindan a los usuarios una imagen en tiempo real de su inventario y les permiten optimizar el flujo de mercancías.
En aplicaciones más avanzadas, las empresas han utilizado la computación edge en los sistemas IoT para automatizar aspectos de la gestión de inventario, liberando recursos humanos para desplegarlos en otros lugares.
Descubra cómo la gestión autónoma del edge permite a los directores de sistemas de información (CIO) aumentar los ingresos y reducir los costos en todas las industrias, revolucionando los enfoques de la computación edge.
Descubra cómo la computación edge puede revolucionar la gestión de datos para las industrias que operan en ubicaciones remotas. Explore las soluciones de IBM para gestionar los datos de forma eficiente y segura en el edge, lo que permitirá reducir la latencia y mejorar la eficiencia operativa.
Descubra cómo Innocens BV, en colaboración con IBM Cloud, utiliza la IA predictiva para reducir drásticamente el tiempo necesario para identificar a los recién nacidos con riesgo de sepsis. Esta solución de vanguardia mejora la atención a los recién nacidos, lo que permite intervenir antes y salvar vidas.
1. Connected IoT device market update, IoT analytics, agosto de 2024
2. Edge computing market size, Fortune business insights, agosto de 2025