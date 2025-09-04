Edge computing for IoT

Hoy en día, la computación edge se ha convertido en una tecnología complementaria esencial para IoT, ayudando a acelerar los tiempos de procesamiento de datos, reduciendo la latencia y mejorando la seguridad de una amplia gama de dispositivos IoT.

Muchas aplicaciones modernas dependen de la computación edge en IoT para su funcionalidad. Desde dispositivos conectados que permiten a los profesionales de la salud monitorear a los pacientes de forma remota. Los sensores optimizan los flujos de tráfico en áreas congestionadas y los sistemas controlan las presas hidroeléctricas; sus casos de uso son amplios y variados.

Un informe reciente proyectó que la cantidad de dispositivos IoT en todo el mundo alcanzaría los 18 mil millones para fines de 2025, un aumento de 1.6 mil millones con respecto a los dos años anteriores.1

La computación edge es fundamental para garantizar que los datos que generan estos dispositivos se procesen en el edge en lugar de en la nube, donde ralentizaría drásticamente redes como Internet.

Según Fortune Business Insights, el mercado global de computing edge estaba valorado en poco más de 10 000 millones de dólares hace solo dos años. Se espera que alcance los 182 000 millones de dólares en los próximos seis años, una tasa de crecimiento anual compuesta del 38.2 %.2