No deje que su billetera pierda dinero cuando su casa gotee agua. ¿Sabía que los daños a la propiedad, incluido el robo, representan el 97.3 % de las reclamaciones de seguros de hogar? Los daños a la propiedad pueden interrumpir su vida a través de las fuerzas de incendios y rayos, viento y granizo, o eventos climáticos extremos como huracanes y tornados, o pueden ser fugas de agua y daños por congelamiento, o incluso robos. La buena noticia es que con el Internet de las cosas, los sensores domésticos inteligentes y la ayuda de los proveedores de seguros, puede protegerse a sí mismo, a su hogar y a su familia de experimentar demasiadas dificultades asociadas con los daños a la vivienda y a la propiedad.

Aquí hay un resumen de 8 sensores que puede desplegar en su hogar para ayudar a garantizar que esté a salvo de la tormenta.

1. Detección de incendios/CO

El fuego es, con mucho, la causa número uno de daños a la propiedad. Durante años, el humilde detector de incendios ha estado sonando a la primera señal de humo en el hogar, pero hay varios tipos de contaminantes que pueden amenazar el medio ambiente de nuestro hogar y la calidad del aire, lo que podría provocar daños a la propiedad y a las personas que se encuentran dentro. Un detector de monóxido de carbono mide los niveles de CO en el aire y advertirá a las personas si los niveles son peligrosos. Dado que el CO es inodoro e indetectable sin asistencia, un detector puede salvar vidas, especialmente cuando está conectado a un servicio de monitoreo de emergencia.

Algunos sensores nuevos no solo detectan tanto el humo como el CO, sino que también pueden monitorear la calidad general del aire en su hogar y observar contaminantes como polvo, hollín, polen, temperatura, humedad, aire viciado, contaminación y partículas. Aún más atractivos son los descuentos que ofrecen las compañías de seguros cuando utiliza estos sensores.

2. Detección de fugas y humedad

Los daños por agua y congelación son la segunda causa principal de reclamaciones de seguros de hogar. Nadie quiere recibir la temida llamada informándole que de su casa sale agua y que el agua se está filtrando hacia la unidad que se encuentra justo debajo de usted. Una línea de agua de su máquina de hielo se rompió y el agua ha estado corriendo sin parar durante 24 horas. Este es un accidente costoso.

Un sensor de detección de humedad puede avisarle si su hogar está en riesgo debido a la congelación de tuberías o incluso a una línea de flotación rota. Estos sensores le alertan sobre fugas en su hogar para que puedan solucionar el problema de inmediato y no después de que se haya producido el daño. El sensor se puede colocar alrededor de calentadores de agua, lavavajillas, refrigeradores, fregaderos, bombas de sumidero y cualquier cosa con riesgo de fuga de agua. Si el sensor detecta agua no deseada, se le envía una notificación para que pueda darse prisa en casa y verificar el problema.

3. Apertura y cierre de ventanas y puertas

Los sensores de puertas y ventanas le permiten saber cuándo entran y salen personas de su casa e incluso pueden encender y apagar las luces a medida que se abren y cierran las puertas. Los sensores de puertas y ventanas son su primera línea de defensa contra los robos en el hogar; algunos sensores incluso detectan cuando un intruso rompe una ventana. Estos sensores te alertan sobre posibles intrusos, por no hablar de un adolescente rebelde. Una vez más, la tecnología inalámbrica le permite recibir notificaciones directamente en su teléfono o tableta y llamar rápidamente para pedir ayuda si es necesario.

4. Videoportero

El videoportero también es un sensor antirrobo. Este excelente dispositivo le permite ver quién está en su puerta desde su teléfono inteligente. Ya sea que esté solo adentro y quiera controlar quién está en la puerta, o si está en el trabajo y alguien está en su casa. Lo sabrá. Combine esto con el sensor de apertura y cierre de puertas, y los ladrones evitarán su casa y se mantendrán alejados de los problemas que conlleva entrar a robar. Ring es uno de los videoporteros originales del mercado, pero ahora hay varias buenas opciones.

5. Termostato inteligente

El termostato inteligente le permite controlar la calefacción y la refrigeración de su hogar, desde cualquier lugar. Los termostatos inteligentes no solo son buenos, sino que también le ayudarán a ahorrar dinero al monitorear la temperatura y la humedad dentro y fuera de su hogar. Cuando entra y sale de su casa, la temperatura de su casa también cambia y un termostato inteligente puede ajustar la temperatura en función de su comportamiento y el uso de la habitación. Los mejores termostatos ajustan la temperatura habitación por habitación, lo que le permite mantener su temperatura ideal cuando está en la habitación y puede pasar a un modo de ahorro de energía predeterminado cuando no hay nadie en la habitación. La aplicación de tecnología a estos sensores está allanando el camino para un hogar que piensa y conoce sus preferencias de temperatura y a usted.

6. Sensores de movimiento

Un sensor de movimiento hace lo que piensa que hace: detecta movimiento en un área. Estos sensores hacen guardia cuando no está en casa; pueden alertarlo si hay movimiento dentro de su hogar, o si sus puertas o ventanas se han abierto o cerrado. Los sensores de movimiento se convierten en un par de ojos adicionales para usted, ya que lo alertan sobre actividades no deseadas en su hogar, como un adolescente que sale (o entra) a escondidas, o si un niño ingresa a un área restringida en el hogar, como un botiquín.

Los sensores de movimiento también son excelentes para ayudar a ahorrar energía. Estos sensores se pueden conectar a la iluminación o al termostato para ayudar a controlar el uso de energía en una habitación en función de la ocupación de la habitación; por ejemplo, apagarán las luces si no hay nadie en la habitación o se ajustarán a una temperatura energéticamente eficiente cuando la habitación está desocupada.

Los sensores de movimiento también se pueden conectar al video, por lo que no solo recibe una notificación de que se ha activado un sensor, sino que el sensor puede activar la grabación de video para capturar imágenes de la intrusión.

Un multisensor combina varios sensores en un solo dispositivo. Algunas de las capacidades combinadas incluyen movimiento, temperatura, luz, humedad, vibración y UV.

No todos los sensores de movimiento son iguales. Aquí hay un resumen rápido de los diferentes tipos de sensores de movimiento que puede usar:

Infrarrojos pasivos (PIR): detecta el calor corporal (energía infrarroja). Estos son los sensores más utilizados para la seguridad del hogar. Detectan el calor y el movimiento creando una rejilla protectora: si un objeto en movimiento bloquea varias zonas de la rejilla y los niveles de energía infrarroja cambian, los sensores se disparan.

detecta el calor corporal (energía infrarroja). Estos son los sensores más utilizados para la seguridad del hogar. Detectan el calor y el movimiento creando una rejilla protectora: si un objeto en movimiento bloquea varias zonas de la rejilla y los niveles de energía infrarroja cambian, los sensores se disparan. MircoWave (MW): el sensor envía pulsos de microondas para medir el reflejo de los objetos en movimiento. Los sensores MW cubren más área que los sensores infrarrojos, pero son costosos y vulnerables a las interferencias eléctricas.

el sensor envía pulsos de microondas para medir el reflejo de los objetos en movimiento. Los sensores MW cubren más área que los sensores infrarrojos, pero son costosos y vulnerables a las interferencias eléctricas. Sensores de movimiento de tecnología dual : los sensores de movimiento de tecnología dual utilizan múltiples tecnologías, como infrarrojo pasivo (PIR) más microondas (MW), un sensor activo, para monitorear un área. Ambos sensores deben dispararse para activar la alarma, lo que ayuda a reducir los casos de falsas alarmas.

: los sensores de movimiento de tecnología dual utilizan múltiples tecnologías, como infrarrojo pasivo (PIR) más microondas (MW), un sensor activo, para monitorear un área. Ambos sensores deben dispararse para activar la alarma, lo que ayuda a reducir los casos de falsas alarmas. Tipo reflectante de área : emite rayos infrarrojos desde un LED. Utilizando el reflejo de esos rayos, el sensor mide la distancia a la persona u objeto y detecta si el objeto está dentro del área designada.

: emite rayos infrarrojos desde un LED. Utilizando el reflejo de esos rayos, el sensor mide la distancia a la persona u objeto y detecta si el objeto está dentro del área designada. Ultrasónico: envía pulsos de ondas ultrasónicas y mide el reflejo de un objeto en movimiento.

envía pulsos de ondas ultrasónicas y mide el reflejo de un objeto en movimiento. Vibración: detecta la vibración. Hay dos tipos principales de sensores en esta categoría: el acelerómetro y el dispositivo piezoeléctrico.

Puede leer más de lo que siempre quiso saber sobre la tecnología de vibración en la wiki de sensores.

7. Puerta de garaje inteligente

La puerta de garaje inteligente con conexión wifi le da un poco más de tranquilidad. El concepto es simple, pero puede ser poderoso: nunca se pregunte si dejó la puerta del garaje abierta. Puede abrir y cerrar la puerta de su garaje desde su teléfono, desde cualquier lugar.

8. Intercomunicador/hub

Ha instalado sensores para crear su hogar inteligente y ahora necesita gestionarlo todo desde una única ubicación. El centro de hogar inteligente y el sistema de intercomunicación le permiten acceder a todos los sensores de su hogar inteligente, un sistema de comunicación en toda la casa y le permite llamar para solicitar servicios (de emergencia o reparación) con solo tocar un botón. Con un sistema de intercomunicación, puede ver a través de las paredes y tener conversaciones de video y voz entre las habitaciones de la casa. También puede usar su teléfono inteligente para llamar a una habitación de la casa mientras está fuera en el trabajo; esto podría ser útil para controlar a un padre mayor mientras está fuera.

Como puede ver, hay varios sensores en el mercado que pueden ayudarle a crear un hogar seguro e inteligente que esté protegido incluso cuando usted no esté allí. La adopción de este tipo de tecnología se está imponiendo rápidamente e incluso se está convirtiendo en un incentivo para los seguros. Las compañías de seguros quieren que usted y su hogar estén seguros y muchas están comenzando a ofrecer servicios para ayudarlo a hacer que su hogar sea inteligente y proactivo para protegerlo a usted y a su billetera.

Lo que sigue: hacer que sus operaciones, edificios, instalaciones y activos sean más seguros y productivos.

Sin duda, la tecnología nos ha ayudado a crear casas más inteligentes y seguras. Fuera de nuestros hogares, las organizaciones con visión de futuro están encontrando nuevas formas de utilizar los datos de IoT, la IA y los flujos de trabajo automatizados para modernizar el trabajo, automatizar para una mayor productividad y escalar el valor de los datos.