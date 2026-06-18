Supongamos que la empresa X quiere implementar una política de “solo HTTPS” en la que cada servicio web debe usar HTTPS, no HTTP simple. Para codificar la política, un ingeniero de plataformas escribe una regla simple que dice:

Si el protocolo de un servicio es HTTP, el cambio debe rechazarse.

Si el protocolo de un servicio es HTTPS, se permite el cambio.

El ingeniero coloca este archivo de políticas en una carpeta “políticas” dentro del mismo repositorio de código que la aplicación y abre una solicitud de extracción para agregar la política. Esa solicitud de extracción desencadena una verificación automática de sintaxis del archivo de políticas y una revisión de código por parte de otro ingeniero. Solo después de que la política supera las pruebas necesarias se fusiona con la rama principal.

En el pipeline de integración continua (CI), todos los archivos de políticas se cargan en el motor de políticas desde la carpeta “políticas”. El motor de políticas lee la política, la convierte en una representación interna y la compila en una forma compacta y de bajo nivel. Esta forma compacta permite que el motor responda rápidamente “¿permitir o denegar?” para cada servicio que el pipeline verifica.

Independientemente del formato del archivo, un trabajo de CI toma el archivo de configuración existente, extrae los campos importantes (nombre, protocolo, puerto) y crea una descripción JSON simple de cada servicio.

La persona que llama solicita una decisión del motor de políticas enviando la descripción del servicio estandarizada como entrada e indicando que se debe aplicar el paquete de políticas para “solo HTTPS”.

Luego, el motor de políticas evalúa la entrada con respecto a las reglas. Revisa el campo de protocolo del servicio. Si el protocolo es HTTP, significa que la entrada coincide con la condición de “denegar” en la política. El motor indica que se debe denegar el cambio y crea un mensaje que le indica al desarrollador que el servicio debe usar HTTPS en lugar de HTTP. Si el servicio utiliza HTTPS, no se cumple ninguna de las condiciones de denegación y el motor indica que el cambio está permitido.

Luego, el motor de políticas resume las evaluaciones de reglas en un único objeto de decisión para el servicio. Los objetos de decisión suelen especificar si la decisión general es “permitir” o “denegar” y la gravedad del problema (alta, media, baja). También incluyen una lista de mensajes que explican por qué se denegó la entrada y cualquier advertencia que el motor encontró en el proceso de evaluación. Si todo cumple, el objeto de decisión indica que el cambio está permitido y viene solo con notas informativas (o sin ningún mensaje).

Finalmente, las herramientas de CI hacen cumplir la decisión. Si la decisión es “denegar”, el cambio no se fusionará en la rama de código principal. El ingeniero ve un mensaje de error que indica que el servicio debe usar HTTPS y someterse a modificaciones específicas. Si la decisión es “permitir”, el artefacto se empaqueta y despliega, y el pipeline de CI continúa normalmente.