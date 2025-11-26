¿Qué es la gestión del rendimiento empresarial (EPM)?

La gestión del rendimiento empresarial (EPM) se refiere a las prácticas empresariales, procesos y herramientas que las organizaciones emplean para planear, pronosticar, presupuestar y mejorar el rendimiento empresarial global.
La EPM es ideal para ayudar a optimizar las funciones comerciales de los equipos financieros, incluidos la elaboración de presupuestos, forecasting y análisis de datos. El software de EPM permite a los equipos financieros optimizar sus prácticas empresariales e informar la toma de decisiones futuras mediante tecnologías avanzadas como IA, machine learning (ML) y otras herramientas de automatización.
Las organizaciones están utilizando soluciones de EPM como asistente integrado para evaluar nuevas oportunidades, automatizar tareas rutinarias y tomar decisiones de planificación estratégica en industrias como finanzas, recursos humanos, cadena de suministro y ventas.
Específicamente, los directores financieros (CFO) ven el cambio transformador necesario para mantenerse al día con la tecnología en evolución, ya que algunas de las organizaciones financieras más exitosas están aprovechando los sistemas de IA. Un reciente informe del IBM Institute for Business Value (IBV) encontró que “casi cuatro de cada cinco CFO planean mantener o acelerar el ritmo de cambio transformacional de su organización financiera”. El informe también reveló que el 69 % dice que la IA es parte integral de su estrategia de transformación financiera.
Los sistemas de EPM son parte de la transformación digital que muchas organizaciones están implementando ahora para satisfacer las demandas de las funciones financieras del futuro. Los procesos de EPM ayudan a las organizaciones a tomar decisiones de planificación financiera y proporcionan insights más profundos para responder a las interrupciones y la incertidumbre.
La planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión del rendimiento empresarial (EPM) gestionan los datos empresariales de una organización. Desempeñan roles conectados, pero sirven para propósitos diferentes. Comprender la diferencia entre ambos es crítico para los CFOs y los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) que buscan pasar de la eficiencia transaccional a la agilidad estratégica.
La ERP es una cuestión de ejecución. Es la columna vertebral de las operaciones financieras diarias de una organización: desde el seguimiento de las transacciones hasta las cuentas a pagar y el cierre financiero. El sistema de ERP se entiende mejor como el motor que mantiene el negocio en movimiento. Proporciona insight basado en datos sobre cada transacción en toda la empresa y es la única fuente de información sobre lo que sucede a nivel operativo.
La EPM es la capa estratégica. El software de EPM toma los datos de la ERP y los convierte en insights prospectivos. La función de la EPM es permitir la elaboración de presupuestos, forecasting, modelado de escenarios y análisis de rendimiento. Básicamente, la EPM ayuda a los equipos financieros a elaborar planes para situaciones hipotéticas y a prepararse para ellas.
En pocas palabras, la ERP equilibra los libros, mientras que la EPM decide dónde invertir a continuación. En conjunto, convierten las finanzas de una función de informes en un socio estratégico.
Hoy en día, muchas organizaciones financieras están superponiendo la IA y los análisis predictivos a las soluciones de ERP-EPM. El objetivo es acortar la distancia entre los datos y la decisión. Las organizaciones lo hacen mediante la precisión operativa de la ERP y la inteligencia estratégica de la EPM para pronosticar, planear y cambiar en tiempo real.
A lo largo de los años, se ha transformado desde una función de informes administrativos. Hoy en día, sirve como motor de inteligencia estratégica para la industria financiera. Su evolución refleja cómo la industria financiera hizo su propio cambio del mantenimiento de registros históricos a la toma de decisiones con visión de futuro.
La EPM también es a veces sinónimo de gestión del rendimiento corporativo (CPM), gestión del rendimiento empresarial (BPM) y planificación y análisis financiero (FP&A).
Al principio, la EPM era un sistema manual. Los equipos financieros elaboraban presupuestos y pronósticos en hojas de cálculo y pasaban archivos entre departamentos. Sin embargo, este flujo de trabajo se volvió ineficiente: los errores se multiplicaron, el control de versiones desapareció y el insight se limitó a lo que podría caber en la celda. Fue entonces cuando los equipos financieros se dieron cuenta de que dedicaban más tiempo a conciliar los datos financieros que a analizar el significado de los números.
El siguiente paso significativo para la EPM fueron los sistemas de EPM locales. Esto proporcionó a los equipos financieros una plataforma para centralizar los datos y estandarizar los informes financieros en todas las unidades de negocio. Finalmente, los líderes financieros obtuvieron una visión coherente del rendimiento y la consolidación financiera automatizada. Sin embargo, los sistemas on premises presentaban desafíos importantes: eran rígidos, costosos de implementar, lentos de actualizar y requerían que los departamentos de TI gestionaran todos los cambios.
Luego, llegó la era de la computación en la nube. Las herramientas de EPM basadas en la nube, también conocidas como software como servicio (SaaS), hicieron que la gestión del desempeño fuera más ágil y accesible en toda la organización. Los equipos financieros pudieron colaborar en tiempo real, ejecutar múltiples escenarios y actualizar los pronósticos al instante. Además, la integración de datos mejoró, trasladando las finanzas a un rol de asociado de negocios proactivo.
La automatización y la IA se construyeron sobre la base del impulso de la nube. Los sistemas de EPM modernos ahora manejan la consolidación, conciliación y generación de informes de datos automáticamente.
Los sistemas de EPM impulsados por IA cuentan con modelos de análisis predictivos que pueden identificar tendencias y pronosticar resultados que utilizan datos en tiempo real. Los sistemas avanzados de EPM también pueden manejar muchas metodologías de rendimiento. El procesamiento de lenguaje natural (PLN) también permite a los profesionales de finanzas consultar datos conversacionalmente en lugar de tener que buscar a través de informes.
La evolución de la EPM para la industria financiera ha pasado de hojas de cálculo estáticas a insights dinámicos impulsados por IA que están generando decisiones informadas y resultados financieros.
Los sistemas modernos de gestión de rendimiento empresarial (EPM) incluyen varias capacidades básicas que permiten a los equipos financieros planificar estratégicamente, responder rápidamente a los cambios y tomar decisiones basadas en datos.
Un componente esencial de los sistemas de EPM es el panel unificado. El panel ofrece a los líderes financieros una vista única del rendimiento en toda la empresa mediante la consolidación de datos de múltiples sistemas en una sola interfaz. En lugar de tener que realizar un seguimiento manual de los estados financieros y los informes, los CFO pueden realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), el flujo de caja y la rentabilidad en un solo lugar.
Tener un panel unificado puede ayudar a convertir los datos financieros en insights aplicables en la práctica. Un panel ofrece a los equipos financieros una visualización detallada que pueden utilizar para tomar decisiones con mayor rapidez.
Los sistemas modernos de EPM deben ser un espacio único para la planificación, la elaboración de presupuestos y el forecasting. Las soluciones de EPM automatizan y conectan estos tres pasos en un proceso continuo. La solución permite a los equipos financieros eliminar los silos, colaborar entre departamentos, actualizar los supuestos y alinear los planes financieros con los objetivos comerciales.
Mediante el uso de herramientas impulsadas por IA, los equipos financieros pueden acelerar los ciclos de pronóstico y mejorar la precisión mediante el análisis de datos históricos y de mercado. El resultado es un proceso de planeación empresarial ágil, basado en datos y preparado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
Los análisis predictivos están transformando la EPM de una herramienta retrospectiva a un motor financiero orientado al futuro. Al analizar los datos operativos, los datos históricos, los indicadores de mercado y los controladores operativos, los sistemas de EPM pueden hacer pronósticos con una precisión notable.
Además, los líderes financieros pueden anticipar resultados como déficits de flujo de caja o picos de demanda antes de que ocurran. Tener este tipo de previsión está potenciando las decisiones basadas en datos y ayudando a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de los cambios impredecibles del mercado.
Los equipos financieros utilizan el modelado de escenarios para probar hipótesis con confianza. Con los sistemas de EPM modernos, los usuarios pueden modelar múltiples resultados y ver el impacto financiero al instante.
Este tipo de capacidad de planificación de escenarios respalda la planificación estratégica, la gestión de riesgos y las decisiones de inversión. Brinda a los CFO un lugar seguro para explorar opciones sin tener que comprometer los recursos, lo cual es crítico en mercados inciertos.
Un sistema de EPM basado en la nube proporciona a los equipos financieros acceso a datos, paneles e informes las 24 horas del día sin necesidad de VPN o múltiples versiones.
La infraestructura en la nube es una herramienta clave de gestión financiera, ya que proporciona actualizaciones automáticamente y mantiene los datos sincronizados entre los equipos. También puede reducir la carga de trabajo de TI y, al mismo tiempo, mejorar las relaciones con los stakeholders en todas las oficinas globales.
La EPM basada en la nube mantiene a los equipos financieros conectados a los procesos empresariales y listos para actuar en cualquier momento.
Las organizaciones pueden obtener varios beneficios importantes. Estas ventajas provienen del uso de soluciones de gestión del rendimiento empresarial (EPM).
Los sistemas de EPM son vitales en tiempos de incertidumbre. Los equipos financieros deben ser capaces de gestionar e impulsar la rentabilidad y presentar métricas a los líderes que sean perspicaces y tengan sentido para la organización.
Con la EPM, los equipos pueden obtener insights sobre los costos y la rentabilidad y ayudarles a determinar qué iniciativas valen la pena y cuáles no.
La conciliación de cuentas puede ser una razón para un cierre financiero retrasado, por lo que tener un sistema de EPM que automatice este proceso hace que los equipos financieros sean mucho más eficientes y proactivos.
Las soluciones de EPM pueden abordar la seguridad y el riesgo normalmente asociados con el proceso de conciliación de cuentas antes de que se produzcan retrasos.
Un sistema de EPM moderno no es una simple solución de gestión del rendimiento; es un enfoque holístico para gestionar y mantener las funciones financieras del negocio.
Con soluciones impulsadas por IA, los CFOs están optimizando los procesos de gestión y de informes para construir una base más estable a largo plazo. Los sistemas de EPM impulsan una planificación eficaz y una mejor alineación en toda la empresa.
La capacidad de adaptarse rápidamente es vital para las organizaciones financieras, especialmente con un entorno regulatorio cambiante. Los sistemas de EPM ayudan a unificar el flujo de caja y los balances, lo que optimiza el cierre financiero y permite que la organización informe con confianza.
La implementación exitosa de la gestión del rendimiento empresarial (EPM) requiere una planificación cuidadosa, una sólida gestión de cambios y una optimización continua para ofrecer un valor duradero.
Las organizaciones pueden maximizar el valor de su inversión en la EPM siguiendo estas mejores prácticas de implementación.
Antes de adentrarse en la implementación de la EPM, los líderes financieros deben decidir qué necesita realmente la organización. Este paso podría significar trazar los desafíos actuales, como cierres lentos o datos en silos.
Una vez identificadas esas necesidades, los líderes deben definir cómo la EPM puede ayudar a resolverlas. Cada organización es diferente y necesita un enfoque distintivo.
Este paso es crucial para entender los flujos de trabajo, los plazos de decisión y las dependencias entre departamentos antes de implementar una solución de EPM. Si el sistema de EPM no puede admitir operaciones reales, está preparando a la organización para grandes desafíos.
Cuando se identifican las necesidades de la organización, el siguiente paso es elegir la plataforma de EPM adecuada que se ajuste a las necesidades del ecosistema financiero. Los equipos deben evaluar qué tan escalable es la plataforma y si puede integrarse con los sistemas de ERP y de gestión de recursos del cliente (CRM) existentes.
La solución de EPM debe permitir la colaboración, automatizar el trabajo manual y ofrecer insights inteligentes. Una plataforma también debe poder crecer con la organización y ser sencilla para usuarios no técnicos.
El éxito de una implementación de EPM depende de que las personas la adopten. Un equipo financiero puede resistirse a los nuevos procesos, especialmente a los que alteran la norma. Por lo tanto, es importante invertir en la gestión del cambio, como la capacitación, la comunicación y la aceptación del liderazgo para ayudar a facilitar la transición.
Los equipos deben destacar los beneficios de esta solución de EPM y cómo mejorará la precisión, ahorrará tiempo y elevará el rol del equipo a largo plazo. Estos usuarios deben ver el valor personal en la solución para que haya adopción y retorno de la inversión (ROI).
Las capacidades de EPM también dependen de datos limpios y confiables. Los equipos financieros deben realizar el trabajo previo a la implementación para integrar prácticas sólidas de gobernanza. Esto significa definiciones coherentes, acceso controlado y validación automatizada en toda la organización.
Debido a que la EPM requiere integrar datos de múltiples fuentes, esas fuentes deben ser precisas y sincronizadas. Los equipos financieros deben priorizar los datos al principio del proceso para establecer la confianza en cada informe y pronóstico generado por la solución de EPM.
La implementación es solo el comienzo de la optimización. Las soluciones de EPM requieren que los equipos realicen un seguimiento regular de las métricas de rendimiento, como la precisión de las pronósticos y la adopción de usuarios. Por separado, los equipos deben recopilar feedback de los stakeholders de finanzas y negocios para revisar lo que funciona y lo que no.
La solución de EPM adecuada evolucionará con la organización. La evaluación continua los mantiene alineados a medida que surgen nuevos objetivos y los mercados cambian. La solución de EPM deberá ajustarse para garantizar que el sistema siga siendo muy valioso.
¿Qué le depara el futuro a la gestión del rendimiento empresarial (EPM) en las finanzas? Parece que se volverá más inteligente y se integrará en toda la empresa. La solución de EPM comenzó como una herramienta para la elaboración de informes financieros y está evolucionando rápidamente hasta convertirse en el sistema nervioso central para la toma de decisiones de los equipos financieros.
La propia transformación de IBM es un ejemplo de lo que pueden lograr las organizaciones. Al enfrentarse a datos fragmentados y más de 500 aplicaciones financieras desconectadas en todas las unidades de negocio, IBM necesitaba un cambio radical. Para lograr la unificación de datos, la empresa desarrolló una plataforma de EPM integrada impulsada por IBM Cognos Analytics e IBM Planning Analytics (capacidades TM1). En 2019, agregó capacidades de IA.
Los resultados fueron profundos. El enfoque integrado ha logrado un 95 % menos de herramientas de FP&A y un aumento del 40 % en la productividad de FP&A desde 2020. Además, la empresa ha logrado un forecasting impulsado por IA “sin contacto” con informes en tiempo real y una precisión del modelo casi perfecta mediante el uso de IBM watsonx y Planning Analytics.
El propio estudio de caso de IBM es un ejemplo de hacia dónde se dirige la EPM y cómo una organización puede convertirse en un ecosistema conectado con tecnología avanzada. La IA está llevando a los líderes financieros al mundo moderno y ayudándoles a convertirse en asesores estratégicos que van un paso por delante.
