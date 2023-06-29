¿Qué es la planificación empresarial integrada (IBP)?

La planificación operativa se centra en traducir objetivos estratégicos en planes aplicables en la práctica a nivel operativo. Esto implica desglosar los objetivos estratégicos en metas e iniciativas específicas que deben ejecutar los diferentes departamentos y funciones.

Por ejemplo, el departamento de ventas podría desarrollar un plan para ingresar a nuevos mercados o lanzar nuevos productos, mientras que el departamento de cadena de suministro se enfoca en la optimización del inventario y garantizar una logística eficiente. La clave es alinear los planes operativos con los objetivos estratégicos más amplios para garantizar la coherencia en toda la organización.