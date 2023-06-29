¿Qué es la planificación empresarial integrada (IBP)?

La planificación empresarial integrada (IBP) proporciona un marco integral que combina la planificación, el análisis y la elaboración de informes estratégicos, operativos y financieros para impulsar mejores resultados empresariales.
IBP reúne varias funciones, incluidas ventas, marketing, finanzas, cadena de suministro, recursos humanos, TI y más para colaborar entre unidades de negocio y tomar decisiones informadas que impulsen el éxito empresarial general.
El término "IBP" fue introducido por la empresa de consultoría de gestión Oliver Wight para describir una versión evolucionada de la planificación de ventas y operaciones (proceso S&OP) que desarrollaron originalmente a principios de la década de 1980.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La planificación empresarial integrada comienza con la planificación estratégica. El equipo directivo define las metas y objetivos a largo plazo de la organización. Esto incluye analizar las tendencias del mercado, las fuerzas competitivas y las demandas de los clientes para identificar oportunidades y amenazas. La planificación estratégica marca la dirección de toda la organización y sienta las bases para la hoja de ruta de planificación posterior.
La planificación operativa se centra en traducir objetivos estratégicos en planes aplicables en la práctica a nivel operativo. Esto implica desglosar los objetivos estratégicos en metas e iniciativas específicas que deben ejecutar los diferentes departamentos y funciones.
Por ejemplo, el departamento de ventas podría desarrollar un plan para ingresar a nuevos mercados o lanzar nuevos productos, mientras que el departamento de cadena de suministro se enfoca en la optimización del inventario y garantizar una logística eficiente. La clave es alinear los planes operativos con los objetivos estratégicos más amplios para garantizar la coherencia en toda la organización.
La planificación financiera garantiza que los planes estratégicos y operativos de la organización sean financieramente viables. Implica desarrollar proyecciones financieras detalladas, incluyendo pronósticos de ingresos, presupuestos de gastos y previsiones de flujo de caja. Al integrar la planificación financiera con la planificación estratégica y operativa, las organizaciones pueden evaluar la rentabilidad financiera, identificar posibles brechas o riesgos y hacer los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos financieros.
Un aspecto fundamental del IBP es la colaboración y la participación de varias funciones y departamentos dentro de la organización. En lugar de trabajar de forma aislada, departamentos como ventas, marketing, finanzas, cadena de suministro, recursos humanos y TI se unen para compartir información, alinear objetivos y tomar decisiones coordinadas.
IBP se basa en la integración de datos de diferentes fuentes y sistemas. Esto puede implicar la consolidación de datos de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), sistemas de gestión de la cadena de suministro y otras fuentes relevantes. Se utilizan herramientas Advanced de analytics y business intelligence para analizar e interpretar los datos, descubriendo insight y tendencias que impulsan la toma de decisiones informadas.
El proceso de planificación empresarial integrada requiere un seguimiento continuo del rendimiento en relación con los planes y objetivos. Se establecen indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el progreso y permitir una gestión proactiva. Las evaluaciones y los informes periódicos sobre el rendimiento permiten a las organizaciones identificar desviaciones, tomar medidas correctivas y mejorar continuamente sus procesos de planificación.
Al integrar la planificación estratégica, operativa y financiera, las organizaciones pueden desbloquear todo el potencial de IBP e impulsar el éxito empresarial y alcanzar sus objetivos.
IBP facilita la toma de decisiones basada en datos proporcionando insights en tiempo real sobre diversos aspectos del negocio. Al reunir datos de varios departamentos, las organizaciones pueden desarrollar una visión holística de sus operaciones, lo que les permite tomar decisiones mejor informadas.
Al alinear los objetivos estratégicos con los planes operativos y las metas financieras, IBP garantiza que todos los departamentos y empleados trabajen hacia una visión común. Esta alineación fomenta la sinergia e impulsa la colaboración entre departamentos.
En el ámbito empresarial que cambia rápidamente, la agilidad es crucial. IBP permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, las fluctuaciones de la demanda y las oportunidades emergentes. Al monitorear y ajustar continuamente los planes, las empresas pueden seguir respondiendo y aprovechar las ventajas competitivas.
La planificación empresarial integrada permite a las organizaciones optimizar la asignación de recursos entre las diferentes funciones. Ayuda a identificar cuellos de botella, asignar recursos de manera efectiva y priorizar iniciativas que generan los mayores rendimientos, lo que lleva a una mayor eficiencia y ahorro de costos.
El IBP facilita la gestión proactiva de riesgos al considerar diversos escenarios e identificar posibles riesgos y oportunidades. Mediante el análisis de datos y la realización de análisis hipotéticos, las empresas pueden desarrollar planes de contingencia y mitigar los riesgos antes de que se materialicen.
Implementar un proceso de IBP eficaz requiere una planificación y ejecución cuidadosas que pueden requerir un esfuerzo sustancial y un cambio de gestión, pero las recompensas bien valen la pena. Estos son algunos pasos estratégicos esenciales a considerar:
Establecer la aceptación del liderazgo; obtener el apoyo de ejecutivos de alto nivel que entienden el valor de la planificación empresarial integrada y pueden impulsar los cambios organizativos necesarios. El compromiso del liderazgo, dirigido por el CFO, es crucial para una implementación exitosa.
Monitorear y ajustar continuamente; implementar mecanismos para monitorear el rendimiento en comparación con los planes y objetivos. Revise periódicamente los indicadores clave de rendimiento (KPI), realice análisis de rendimiento y genere informes y paneles oportunos. Identifique desviaciones, tome medidas correctivas y mejore continuamente los procesos de planificación en función de la retroalimentación y los insights.
Para fomentar la colaboración interfuncional, la organización debe identificar a los stakeholders clave, romper los silos y fomentar la comunicación abierta entre los departamentos. Es esencial crear una cultura colaborativa que valore el intercambio de información y la toma de decisiones colectiva.
Al mismo tiempo, la implementación de un sólido sistema de integración de datos, que abarque ERP, CRM y sistemas de gestión de la cadena de suministro, garantiza un flujo de datos fluido y actualizaciones en tiempo real. Las interfaces fáciles de usar, la gobernanza de datos y la capacitación proporcionan el soporte tecnológico necesario. La combinación de estos esfuerzos cultiva un entorno de colaboración y toma de decisiones basada en datos, lo que aumenta la eficiencia operativa y la competitividad.
Implemente soluciones avanzadas de analytics e business intelligence para agilizar y automatizar el proceso de planificación y ayudar a las capacidades de toma de decisiones. Estas soluciones proporcionan una funcionalidad integral, capacidades de integración de datos, planificación y modelado de escenarios e informes en tiempo real.
Desde una perspectiva tecnológica, las organizaciones necesitan soluciones y sistemas de software avanzados que faciliten la integración y colaboración de datos sin problemas para dar soporte a IBP. Estos son algunos de los componentes clave que contribuyen al éxito de la planificación empresarial integrada:
Una plataforma que sirve como la columna vertebral de la planificación integrada del negocio mediante la integración de datos de diferentes departamentos y funciones. Permite un repositorio centralizado de información y proporciona visibilidad en tiempo real de todo el negocio.
Las herramientas debusiness intelligence desempeñan un papel vital en el análisis y visualización de datos integrados de múltiples fuentes. Estas herramientas proporcionan insights completos sobre métricas clave y ayudan a identificar tendencias, patrones y oportunidades. Al aprovechar las herramientas de BI, los responsables de la toma de decisiones pueden evaluar rápidamente el rendimiento financiero, tomar decisiones basadas en datos y aumentar la precisión de los pronósticos.
Las soluciones de planificación y pronósticos colaborativas permiten que los equipos multifuncionales trabajen juntos en la creación y el perfeccionamiento de los planes. Estas soluciones de planificación facilitan la colaboración en tiempo real, lo que permite a los stakeholders contribuir con su experiencia e insights. Con visibilidad de extremo a extremo, las organizaciones pueden garantizar que los planes sean integrales, precisos y alineados con la estrategia empresarial.
Para garantizar una integración fluida de los datos, las organizaciones deben invertir en herramientas de integración y automatización de datos. Estas herramientas permiten la extracción, transformación y carga (ETL) de datos de diversas fuentes. La automatización optimiza los procesos de datos, reduce el esfuerzo manual y minimiza el riesgo de errores o discrepancias en los datos.
La computación en la nube ofrece escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad, lo que la convierte en una opción ideal para la planificación empresarial integrada. Las soluciones basadas en la nube proporcionan una plataforma centralizada en la que los equipos pueden acceder a los datos, colaborar y realizar actualizaciones en tiempo real desde cualquier lugar y en cualquier momento. La nube también ofrece seguridad de datos, recuperación ante desastres y eficiencias de costos en comparación con la infraestructura on premises.
A medida que las organizaciones integran datos de múltiples fuentes, mantener la gobernanza de datos y la seguridad se vuelve crucial. Establecer políticas de gobernanza de datos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos son pasos vitales para mantener la integridad de los datos y salvaguardar la información confidencial. La implementación de medidas sólidas de seguridad de datos, como el cifrado y los controles de acceso, ayuda a protegerse contra las filtraciones de datos y el acceso no autorizado.
Descubre cómo la forecasting impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los insights de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explora cómo los CFO y los líderes financieros pueden aprovechar al máximo la IA generativa, incluyendo cómo prepararla, dónde aplicarla y qué se requiere para que la IA sea una adición valiosa.
Examine cómo las soluciones impulsadas por IA están remodelando el rol del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación empresarial integrada infundida con IA con la libertad de desplegar en el entorno que mejor respalde sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM® AI for Finance, impulsado por automatización inteligente y insights predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, rápidas y más Resilient.
Reimagine las finanzas con IBM® Consulting: combina experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera estratégica más eficiente.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar el forecasting, optimizar los procesos y elevar el rendimiento financiero.