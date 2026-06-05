¿Qué es la gestión continua de la exposición a amenazas (CTEM)?

Gartner introdujo el concepto de CTEM a principios de la década de 2020, describiendo un proceso de cinco pasos para agilizar la gestión de riesgos y hacerla más exhaustiva: alcance, descubrimiento, priorización, validación y movilización.

La CTEM es una forma evolucionada de gestión de vulnerabilidades, la práctica básica de identificar, puntuar y priorizar amenazas. Aumenta la gestión tradicional de vulnerabilidades con sofisticadas capacidades de priorización y validación que permiten a las organizaciones identificar con precisión qué amenazas son las más peligrosas en cualquier momento. La CTEM monitorea continuamente el ecosistema de TI, priorizando la corrección de una manera que esté estrechamente alineada con las prioridades del negocio.

El objetivo de la CTEM es habilitar la seguridad proactiva al enfocar los recursos de una organización en los riesgos cibernéticos que representan las amenazas más legítimas e inmediatas para el medio ambiente. De esta forma, la CTEM puede reducir la fatiga alerta y el tiempo medio de corrección (MTTR).

Los avances recientes en informática hacen que un enfoque proactivo hacia la seguridad sea aún más crucial que antes. Los analistas de Gartner escribieron en mayo de 20261 que Claude Mythos Preview y Project Glasswing de Anthropic “requieren” una CTEM efectiva. De manera similar, un informe de IDC2 de marzo de 2026 afirma que los procesos de CTEM en curso serán cruciales para prepararse para la criptografía postcuántica.