¿Qué es una puerta de enlace de IA?

Las puertas de enlace de IA son en sí mismas una tecnología más nueva y los desarrolladores están encontrando nuevas formas de maximizar su eficacia.

Por ejemplo, para admitir cargas de trabajo sensibles a la latencia y localizadas en datos (como las que se usan para vehículos autónomos y dispositivos de atención médica), los desarrolladores eligen cada vez más desplegar puertas de enlace de IA en el borde de la red Los despliegues perimetrales se basan en herramientas de IA ligeras y optimizadas para el borde que permiten la generación de inferencias locales, lo que ayuda a los equipos a descargar los servicios en la nube a los servidores perimetrales mientras mantienen la capacidad de respuesta del sistema.

El almacenamiento en caché semántica está mejorando las puertas de enlace de IA al reducir la latencia, recortar costos y escalar la capacidad en aplicaciones impulsadas por LLM. A diferencia del almacenamiento en caché tradicional, que solo reutiliza respuestas exactas anteriores, las herramientas de almacenamiento en caché semántico utilizan vectores incrustados para comprender el significado detrás de las consultas. Los vectores integrados ayudan a las puertas de enlace de IA a reconocer y reutilizar las respuestas para preguntas semánticamente similares (incluso si están redactadas de manera diferente), lo que les ayuda a evitar llamadas redundantes a las API de LLM y a ofrecer respuestas más rápidas.

La conmutación por error del modelo también está ayudando a los equipos a maximizar los beneficios de las puertas de enlace de IA. Las configuraciones de conmutación por error de modelos crean redundancia para que, incluso si un modelo no funciona o lo hace con lentitud, la puerta de enlace pueda continuar enrutando eficazmente las solicitudes de IA.

Si los modelos de IA principales dejan de estar disponibles o devuelven errores, la puerta de enlace de IA puede usar mecanismos de conmutación por error para cambiar automáticamente el tráfico a un modelo secundario o de respaldo. Este proceso ayuda a garantizar que un problema con un modelo no interrumpa la experiencia del usuario final.

Con generación aumentada por recuperación (RAG), las puertas de enlace de IA proporcionan una capa de orquestación que ayuda a conectar los LLM a fuentes de información externas actuales. En lugar de depender únicamente de los datos de entrenamiento fijos del LLM, RAG permite que el modelo recupere primero el contexto relevante de bases de conocimiento, documentos y bases de datos externas, y luego aumente la instrucción del LLM con estos datos antes de generar una respuesta. Como tal, las puertas de enlace de IA habilitadas para RAG ayudan a los modelos a cerrar la brecha entre los datos de entrenamiento estáticos y el conocimiento dinámico, y a generar respuestas más precisas y relevantes.

Además, las puertas de enlace de IA pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados con el despliegue de herramientas de IA agéntica.

Los agentes de IA utilizan LLMs, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y machine learning (ML) para diseñar de forma autónoma sus flujos de trabajo, realizar tareas y ejecutar procesos en nombre de los usuarios y otros sistemas. Permiten prácticas de desarrollo human-in-the-loop, en las que los agentes trabajan junto a los ingenieros y equipos de DevOps para ayudar a los seres humanos a alcanzar objetivos más rápidamente. Sin embargo, la IA agéntica también puede contribuir a la “IA en la sombra”, a través de acciones no autorizadas y potencialmente dañinas por parte del agente, y ampliar significativamente la Superficie de ataque para los delincuentes cibernéticos.

Las puertas de enlace de IA pueden aplicar protocolos de seguridad, restricciones de privacidad de datos y cumplimiento normativo en despliegues complejos y distribuidos, y ayudan a controlar el acceso a las API, los procesos de autenticación y autorización para los agentes de IA. Y debido a que las puertas de enlace de IA hacen que la IA agéntica sea más observable, también ayudan a las empresas a mitigar los problemas de IA en la sombra y los costos descontrolados que puede crear el despliegue de IA agéntica.