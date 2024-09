El plan de atención médica es el plan de Medicare y Medicaid sin fines de lucro más grande del país, con un total de 1.3 millones de afiliados y un 89 % de participación en el mercado local. Para seguir el ritmo del aumento inicial de la cantidad de afiliados, la organización contrató personal adicional para ayudar a satisfacer las demandas de los afiliados, pero no fue suficiente. IEHP se enfrentó a problemas que iban desde el descontento de los afiliados con el acceso a la atención hasta la insatisfacción de los proveedores con los retrasos en los servicios. El rápido crecimiento también había generado una infinidad de procesos redundantes e ineficientes que carecían de coherencia, no estaban normalizados y no estaban documentados.

"Nuestros valores se centran en hacer lo correcto", dice Jarrod McNaughton, director ejecutivo de IEHP. "Nuestro objetivo es brindar atención médica de calidad, accesible y basada en el bienestar de los afiliados cuando la necesiten".

“Sin embargo, nuestro rápido crecimiento dificultó el cumplimiento de nuestra misión y de nuestros valores de una forma en la que nos sintiéramos cómodos”, añade.

Consciente de que el mero hecho de seguir incorporando personal no permitiría resolver todos estos problemas de la forma adecuada, el equipo directivo de IEHP logró grandes avances al resolver algunos de los problemas de los procesos subyacentes. Dado que la dirección de la organización ya había tenido éxito con una capacitación anterior basada en la metodología lean, decidieron comprometerse a aplicar esta metodología en toda la organización e invitaron a organizaciones que trabajan con con esta metodología a asociarse a través de un proceso de solicitud de propuestas (RFP), con el objetivo de adoptar el enfoque de la metodología en la empresa.

IEHP enfrentó el reto de implementar e institucionalizar cambios en el personal y en los procesos, en una organización en la que trabajan más de 2.000 personas y tiene múltiples unidades de negocio interconectadas. El plan de atención médica necesitaba un sistema de gestión, con experiencia en la metodología Lean, que pudiera movilizar mejor los esfuerzos y facultar a los equipos de toda la empresa para prestar servicios a la amplia cantidad de afiliados y brindar un mejor apoyo a los proveedores de manera efectiva y eficiente.