클라우드 IT 인프라

하이브리드 클라우드 백업이란 무엇인가요?

게시일 2026년 01월 9일
서버 앞에 노트북을 들고 서 있는 남자
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

하이브리드 클라우드 백업, 정의

하이브리드 클라우드 백업은 비즈니스 핵심 데이터를 보호하기 위해 온프레미스 및 클라우드 인프라를 통합하는 접근 방식입니다.

이를 통해 기업은 백업 인프라를 확장하여 신속한 복구를 위해 중요한 데이터를 온프레미스에 보관하는 동시에 비용 효율적인 스토리지 및 재해 복구를 위해 클라우드 스토리지를 사용할 수 있습니다.

온프레미스 및 클라우드 기반 워크로드 전반에서 실적, 비용, 보안을 최적화함으로써 하이브리드 클라우드 백업은 비즈니스 연속성 및 재해 복구(BCDR) 전략의 필수 요소가 되었습니다. 이 접근 방식은 중요한 정보를 손실 및 손상으로부터 보호하는 동시에 랜섬웨어 및 기타 사이버 보안 위협으로부터 데이터를 보호합니다.

전반적으로 하이브리드 클라우드 백업은 중소기업과 대기업 모두에게 상당한 매출 손실과 평판 손상을 초래할 수 있는 데이터 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. 하이브리드 클라우드 백업의 활용 사례는 의료, 금융, 제조 및 소매업 등 다양한 분야의 기업에서 데이터 복원력을 지원하고 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 데 사용됩니다.

하이브리드 클라우드 백업과 하이브리드 클라우드 스토리지

하이브리드 클라우드 백업은 하이브리드 클라우드 스토리지와 밀접하게 연결되어 있지만 두 기술 사이에는 상당한 차이가 있습니다.

하이브리드 클라우드 스토리지는 퍼블릭 클라우드와 온프레미스/로컬 스토리지를 결합하여 이러한 환경 간에 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다. 클라우드 및 기타 공급업체 스토리지 솔루션은 조직에 통합 하이브리드 클라우드 인프라의 유연성과 비용 최적화를 제공합니다.

하이브리드 클라우드 백업백업 및 재해 복구를 위해 데이터 복사본을 생성하는 데 중점을 둡니다. 속도와 빠른 데이터 복구를 위해 로컬 사이트와 스토리지와 같은 백업 솔루션에 의존하며, 오프사이트 중복성과 안정성을 위해 클라우드 환경을 활용합니다.

Fortune Business Insights의 보고서에 따르면, 전 세계 데이터 스토리지 시장은 2032년까지 세 배 이상 성장할 것으로 예상됩니다.1 이로 인해 조직은 성능 저하 없이 증가하는 데이터 볼륨을 보호해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 하이브리드 클라우드 백업은 조직이 백업 인프라를 효율적으로 확장할 수 있도록 하여 이러한 도전을 해결합니다. 이 프로세스는 신속한 복구를 위해 중요 데이터를 온프레미스에 보관하는 동시에 비용 효율적인 장기 보존 및 재해 복구를 위해 클라우드 스토리지를 활용합니다.

AI 아카데미

하이브리드 클라우드로 AI 지원 실현하기

IBM 사고 리더들이 이끄는 이 커리큘럼은 비즈니스 리더들에게 성장을 촉진하는 AI 투자의 우선순위를 정하는 데 필요한 지식을 제공합니다.
에피소드로 이동

하이브리드 클라우드 백업은 어떻게 작동하나요?

하이브리드 클라우드 백업에는 몇 가지 필수 프로세스와 구성 요소가 포함됩니다. 라이프사이클에 대한 일반적인 분석은 다음과 같습니다.

  1. 백업 예약 및 자동화: 백업 및 아카이브 작업을 예약하고 자동화하면 지정된 시간에 정기적으로 데이터를 백업할 수 있습니다.
  2. 데이터 캡처 및 중복 제거: 데이터 캡처 및 중복 제거는 스토리지 내에 각 데이터 항목에 대해 단 하나의 인스턴스만 존재하도록 보장합니다. 중복되거나 중복된 데이터는 제거되고 모든 참조는 단일 복사본을 가리킵니다. 이 프로세스는 클라우드로 전송되는 데이터의 양을 최소화하여 대역폭 요구 사항과 스토리지 비용을 줄입니다.
  3. 클라우드로의 데이터 전송: 하이브리드 클라우드 백업은 일반적으로 증분 백업을 사용하며, 이는 마지막 백업 이후 변경된 데이터만 클라우드에 저장합니다. 이 프로세스는 데이터를 최신 상태로 유지하면서 전체 백업의 비용과 빈도를 줄입니다.
  4. Data Replication 및 동기화: 로컬 사본과 클라우드 사본 간에 데이터를 정기적으로 동기화하여 최신 백업을 유지합니다. 이것은 온프레미스 스토리지와 클라우드 리포지토리 사이에서 발생하므로 로컬 복사본과 클라우드 데이터가 항상 최신 상태로 유지됩니다. 동기화는 비즈니스 요구 사항에 따라 지속적으로 또는 예약된 시간에 수행할 수 있습니다.
  5. 데이터 계층화: 정기적으로 사용되는 데이터는 고유한 스토리지 계층에 로컬로 저장되며, 다양한 속성을 기반으로 할당할 수 있습니다. 일반적으로 검색된 데이터는 플래시 스토리지 또는 NAS와 같은 고성능 스토리지 모델을 사용하여 로컬 백업으로 사내에 보관합니다. 자주 액세스하지 않는 아카이브 데이터는 비용 효율적인 아카이브 스토리지를 위해 클라우드로 이동합니다.
  6. 중앙 집중식 관리 및 모니터링: 단일 관리 플랫폼은 모든 백업 위치에 대한 통합된 가시성과 제어를 제공합니다. 이를 통해 오케스트레이션을 활성화하고 관리를 간소화할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 API 및 기본 커넥터를 사용해 온프레미스 인프라를 클라우드 서비스 공급자(예: Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud)의 클라우드 스토리지와 통합합니다.중앙 집중식 대시보드를 사용하면 IT 팀은 백업 작업을 실시간으로 모니터링하고, 장애 또는 이상 징후에 대한 자동 알림을 받고, 전체 하이브리드 클라우드 환경에 대한 규정 준수 보고서를 생성할 수 있습니다.
  7. 복구 및 복원: 백업 및 복원 작업은 데이터 백업 복사본을 사용하여 애플리케이션, 데이터 및 IT 리소스에 대한 액세스를 신속하게 다시 설정합니다. 조직은 빠른 복구를 위해 로컬 백업에서 복원하거나 온프레미스 인프라가 사용할 수 없는 경우 클라우드 기반 서버 및 스토리지 시스템으로 전환할 수 있습니다. 이 기능은 기본 데이터 센터가 다시 운영될 때까지 비즈니스 연속성을 유지합니다.

하이브리드 클라우드 백업의 이점

하이브리드 클라우드 백업 사용의 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 비즈니스 연속성: 하이브리드 클라우드 백업은 중단 없는 비즈니스 연속성을 지원하고 기업이 복구 시간 목표(RTO) 및 복구 지점 목표(RPO) 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
  • 데이터 보안 및 재해 복원력: 이 백업 접근 방식은 보안 상태를 강화하고, 인증 제어를 구현하며, 전송 중 및 저장 시 데이터를 암호화함으로써 조직의 보안 수준을 향상시킵니다. 온프레미스 인프라와 분리된 오프사이트 클라우드 사본을 유지함으로써 조직은 랜섬웨어, 사이버 위협, 중단 및 기타 장애로부터 보호를 확보할 수 있으며, 사고가 발생했을 때 사이버 복구를 가능하게 합니다.
  • 데이터 이중화를 위한 지리적 위치: 하이브리드 클라우드 백업은 파일 사본을 생성하여 하나 이상의 원격 지리적 데이터 센터에 저장합니다. 이 접근 방식은 지역 재해 및 사이트 수준 장애로부터 보호하여 전체 위치에 액세스할 수 없게 되는 경우에도 데이터 가용성을 보장합니다.
  • 유연성과 확장성: 하이브리드 클라우드 아키텍처는 온프레미스 인프라를 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드로 확장하여, 변화하는 수요, 트래픽 급증, 증가하는 스토리지 용량 수요에 대응해 조직이 신속하게 클라우드 자원을 확장할 수 있게 합니다.
  • 비용 효율성 및 효율성: 하이브리드 클라우드 백업은 기업이 데이터 배치를 개선하고 스토리지 공간을 줄이며 전반적인 리소스 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 프로세스를 통해 운영 비용을 절감하고 투자 수익률(ROI)을 높일 수 있습니다.
  • 규제 및 준수: 조직은 로컬 및 클라우드 인프라 전반에 걸쳐 전략적으로 백업을 배치함으로써 데이터 주권 요구 사항, 보존 정책 및 규제 준수 의무(예: HIPAA, GDPR)를 충족할 수 있습니다. 이 기능은 의료 서비스 제공자, 금융 기관 및 정부 기관과 같이 민감한 데이터를 처리하는 조직에 매우 중요합니다.

하이브리드 클라우드 백업 전략 구축

하이브리드 클라우드 백업 환경을 개선하기 위해 조직은 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위한 특정 전략적 구성 요소를 고려해야 합니다.

배포 모델

조직은 SaaS(서비스형 소프트웨어) 플랫폼, 온프레미스 백업 및 복구 솔루션 등 다양한 클라우드 서비스 제공 옵션 중에서 백업 솔루션을 선택할 수 있습니다. SaaS 백업 및 복구 옵션(예: Veeam, IBM Storage Protect, Commvault)은 관리 간소화, 자동 업데이트, IT 오버헤드 감소 등의 이점을 제공합니다.

온프레미스 및 프라이빗 클라우드 솔루션은 백업 인프라에 대한 제어를 강화하며 엄격한 데이터 거버넌스 요구 사항이 있는 조직에 필요한 경우가 많습니다. 많은 기업들이 두 가지 모델을 통합하는 하이브리드 클라우드 데이터 관리 방식을 채택하고 있습니다.

데이터 보호 및 보존

변경 불가능한 스토리지는 지정된 기간 동안 백업 데이터가 변경되거나 삭제되는 것을 방지하여 랜섬웨어 및 데이터 손상을 방지하는 변경 불가능한 백업을 생성합니다.

조직은 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 보존 정책을 수립할 때 규정 준수 요구 사항, 복구 요구 사항 및 스토리지 비용의 균형을 유지해야 합니다.

비용 최적화

Flexera의 2025년 보고서에 따르면 조직은 평균적으로 클라우드 지출의 약 32%를 낭비하고 있습니다.대규모 글로벌 기업이든 중소기업(SMB)이든 관계없이 백업 소프트웨어 공급업체와 클라우드 스토리지 제공업체의 서비스 수준 계약(SLA)을 신중하게 검토하는 것이 중요합니다.

중요한 SLA 기준에는 가격 모델, 가용성 보장(가동 시간/가동 중단 시간), 보안 조치 및 인증이 포함됩니다. 중소기업은 유연한 확장 기능을 갖춘 비용 효율적인 클라우드 스토리지를 선택하는 반면, 대기업은 일반적으로 보다 포괄적인 SLA와 전담 지원이 필요합니다.

테스트 및 검증

정기 테스트를 통해 하이브리드 클라우드 백업 환경 전반의 데이터 보호를 검증합니다. 조직은 정기적인 백업 유효성 검사 절차를 수행하고, 모의 재해 복구 테스트를 실시하며, 자동화된 프로세스를 통해 데이터 무결성을 검증해야 합니다.

이는 백업 시스템이 필요할 때 데이터를 성공적으로 복원할 수 있음을 확인시켜 사이버 보안 및 비즈니스 연속성을 지원합니다.

하이브리드 클라우드 백업 트렌드

하이브리드 클라우드 백업은 최신 기술 발전과 계속 보조를 맞추고 있습니다.

AI와 머신 러닝 통합

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 위협 탐지를 강화하고 대응을 자동화하며 예측 분석을 지원함으로써 하이브리드 클라우드 백업을 혁신하고 있습니다.

ML 알고리즘은 랜섬웨어나 손상과 같은 사이버 위협을 나타낼 수 있는 백업 데이터 스트림의 이상 징후를 식별합니다. AI 기반 자동화는 백업 일정을 최적화하고 데이터 무결성을 유지하며 수동 개입을 줄입니다.
엣지 설정

운영이 분산되어 있는 조직(예: 소매, 제조, 원격 사무실)은 엣지에서 백업 사본을 유지보수하는 동시에 중요한 데이터를 중앙 집중식 클라우드 스토리지에 동기화하여 보존 및 재해 복구를 연장할 수 있습니다.
멀티클라우드 환경

하이브리드 클라우드 백업 솔루션은 둘 이상의 클라우드 제공업체에 백업 데이터를 분산하는 멀티클라우드 환경으로 진화하고 있습니다. 이 전략은 여러 지리적 위치를 통해 공급업체 종속성을 줄이고 재해 복원력을 향상시킵니다.

또한 조직에서 가장 경제적인 스토리지 전략을 선택할 수 있으므로 비용을 최적화할 수 있습니다.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

