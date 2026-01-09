하이브리드 클라우드 백업이란 무엇인가요?

하이브리드 클라우드 백업은 비즈니스 핵심 데이터를 보호하기 위해 온프레미스 및 클라우드 인프라를 통합하는 접근 방식입니다.
이를 통해 기업은 백업 인프라를 확장하여 신속한 복구를 위해 중요한 데이터를 온프레미스에 보관하는 동시에 비용 효율적인 스토리지 및 재해 복구를 위해 클라우드 스토리지를 사용할 수 있습니다.
온프레미스 및 클라우드 기반 워크로드 전반에서 실적, 비용, 보안을 최적화함으로써 하이브리드 클라우드 백업은 비즈니스 연속성 및 재해 복구(BCDR) 전략의 필수 요소가 되었습니다. 이 접근 방식은 중요한 정보를 손실 및 손상으로부터 보호하는 동시에 랜섬웨어 및 기타 사이버 보안 위협으로부터 데이터를 보호합니다.
전반적으로 하이브리드 클라우드 백업은 중소기업과 대기업 모두에게 상당한 매출 손실과 평판 손상을 초래할 수 있는 데이터 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. 하이브리드 클라우드 백업의 활용 사례는 의료, 금융, 제조 및 소매업 등 다양한 분야의 기업에서 데이터 복원력을 지원하고 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 데 사용됩니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
하이브리드 클라우드 백업은 하이브리드 클라우드 스토리지와 밀접하게 연결되어 있지만 두 기술 사이에는 상당한 차이가 있습니다.
하이브리드 클라우드 스토리지는 퍼블릭 클라우드와 온프레미스/로컬 스토리지를 결합하여 이러한 환경 간에 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다. 클라우드 및 기타 공급업체 스토리지 솔루션은 조직에 통합 하이브리드 클라우드 인프라의 유연성과 비용 최적화를 제공합니다.
하이브리드 클라우드 백업 은 백업 및 재해 복구를 위해 데이터 복사본을 생성하는 데 중점을 둡니다. 속도와 빠른 데이터 복구를 위해 로컬 사이트와 스토리지와 같은 백업 솔루션에 의존하며, 오프사이트 중복성과 안정성을 위해 클라우드 환경을 활용합니다.
Fortune Business Insights의 보고서에 따르면, 전 세계 데이터 스토리지 시장은 2032년까지 세 배 이상 성장할 것으로 예상됩니다.1 이로 인해 조직은 성능 저하 없이 증가하는 데이터 볼륨을 보호해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 하이브리드 클라우드 백업은 조직이 백업 인프라를 효율적으로 확장할 수 있도록 하여 이러한 도전을 해결합니다. 이 프로세스는 신속한 복구를 위해 중요 데이터를 온프레미스에 보관하는 동시에 비용 효율적인 장기 보존 및 재해 복구를 위해 클라우드 스토리지를 활용합니다.
하이브리드 클라우드 백업에는 몇 가지 필수 프로세스와 구성 요소가 포함됩니다. 라이프사이클에 대한 일반적인 분석은 다음과 같습니다.
하이브리드 클라우드 백업 사용의 주요 이점은 다음과 같습니다.
하이브리드 클라우드 백업 환경을 개선하기 위해 조직은 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위한 특정 전략적 구성 요소를 고려해야 합니다.
조직은 SaaS(서비스형 소프트웨어) 플랫폼, 온프레미스 백업 및 복구 솔루션 등 다양한 클라우드 서비스 제공 옵션 중에서 백업 솔루션을 선택할 수 있습니다. SaaS 백업 및 복구 옵션(예: Veeam, IBM Storage Protect, Commvault)은 관리 간소화, 자동 업데이트, IT 오버헤드 감소 등의 이점을 제공합니다.
온프레미스 및 프라이빗 클라우드 솔루션은 백업 인프라에 대한 제어를 강화하며 엄격한 데이터 거버넌스 요구 사항이 있는 조직에 필요한 경우가 많습니다. 많은 기업들이 두 가지 모델을 통합하는 하이브리드 클라우드 데이터 관리 방식을 채택하고 있습니다.
변경 불가능한 스토리지는 지정된 기간 동안 백업 데이터가 변경되거나 삭제되는 것을 방지하여 랜섬웨어 및 데이터 손상을 방지하는 변경 불가능한 백업을 생성합니다.
조직은 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 보존 정책을 수립할 때 규정 준수 요구 사항, 복구 요구 사항 및 스토리지 비용의 균형을 유지해야 합니다.
Flexera의 2025년 보고서에 따르면 조직은 평균적으로 클라우드 지출의 약 32%를 낭비하고 있습니다.2 대규모 글로벌 기업이든 중소기업(SMB)이든 관계없이 백업 소프트웨어 공급업체와 클라우드 스토리지 제공업체의 서비스 수준 계약(SLA)을 신중하게 검토하는 것이 중요합니다.
중요한 SLA 기준에는 가격 모델, 가용성 보장(가동 시간/가동 중단 시간), 보안 조치 및 인증이 포함됩니다. 중소기업은 유연한 확장 기능을 갖춘 비용 효율적인 클라우드 스토리지를 선택하는 반면, 대기업은 일반적으로 보다 포괄적인 SLA와 전담 지원이 필요합니다.
하이브리드 클라우드 백업은 최신 기술 발전과 계속 보조를 맞추고 있습니다.
인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 위협 탐지를 강화하고 대응을 자동화하며 예측 분석을 지원함으로써 하이브리드 클라우드 백업을 혁신하고 있습니다.
ML 알고리즘은 랜섬웨어나 손상과 같은 사이버 위협을 나타낼 수 있는 백업 데이터 스트림의 이상 징후를 식별합니다. AI 기반 자동화는 백업 일정을 최적화하고 데이터 무결성을 유지하며 수동 개입을 줄입니다.
운영이 분산되어 있는 조직(예: 소매, 제조, 원격 사무실)은 엣지에서 백업 사본을 유지보수하는 동시에 중요한 데이터를 중앙 집중식 클라우드 스토리지에 동기화하여 보존 및 재해 복구를 연장할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 백업 솔루션은 둘 이상의 클라우드 제공업체에 백업 데이터를 분산하는 멀티클라우드 환경으로 진화하고 있습니다. 이 전략은 여러 지리적 위치를 통해 공급업체 종속성을 줄이고 재해 복원력을 향상시킵니다.
또한 조직에서 가장 경제적인 스토리지 전략을 선택할 수 있으므로 비용을 최적화할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 인프라로 AI 전략을 강화하는 방법을 알아보세요. IBM 전문가로부터 기존 기술을 민첩한 AI 지원 시스템으로 전환하여 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 혁신과 효율성을 촉진하는 방법을 알아보세요.
하이브리드 클라우드 솔루션으로 AI 기반 비즈니스 운영을 최적화하는 방법을 알아보세요. 사례 연구와 주요 솔루션을 살펴보고 기업이 IBM의 하이브리드 클라우드를 사용하여 효율성, 확장성, 보안을 향상하는 방법을 알아보세요.
서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 주요 차이점을 알아보세요. 각 클라우드 모델이 다양한 수준의 제어, 확장성 및 관리 기능을 제공하여 여러 가지 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 살펴보세요.
IBM Cloud Infrastructure Center는 IBM zSystems 및 IBM LinuxONE에서 프라이빗 클라우드의 인프라를 관리하기 위한 OpenStack 호환 소프트웨어 플랫폼입니다.
엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 위해 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보세요.
비즈니스 요구에 적합한 클라우드 인프라 솔루션을 찾고 필요에 따라 리소스를 확장하세요.
IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 지원 솔루션으로 기업 인프라에 혁신을 일으키세요. 비즈니스를 보호, 확장 및 현대화하도록 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보거나 전문가 인사이트에 액세스하여 생성형 AI 전략을 강화하세요.
1 Data Storage Market Size, Share & Industry Analysis, Fortune Business Insights, 2025년 12월 15일.
2 State of the Cloud Report, Flexera, 2025년.