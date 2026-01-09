하이브리드 클라우드 백업이란 무엇인가요?

하이브리드 클라우드 백업은 하이브리드 클라우드 스토리지와 밀접하게 연결되어 있지만 두 기술 사이에는 상당한 차이가 있습니다.

하이브리드 클라우드 스토리지는 퍼블릭 클라우드와 온프레미스/로컬 스토리지를 결합하여 이러한 환경 간에 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다. 클라우드 및 기타 공급업체 스토리지 솔루션은 조직에 통합 하이브리드 클라우드 인프라의 유연성과 비용 최적화를 제공합니다.

하이브리드 클라우드 백업 은 백업 및 재해 복구를 위해 데이터 복사본을 생성하는 데 중점을 둡니다. 속도와 빠른 데이터 복구를 위해 로컬 사이트와 스토리지와 같은 백업 솔루션에 의존하며, 오프사이트 중복성과 안정성을 위해 클라우드 환경을 활용합니다.

Fortune Business Insights의 보고서에 따르면, 전 세계 데이터 스토리지 시장은 2032년까지 세 배 이상 성장할 것으로 예상됩니다.1 이로 인해 조직은 성능 저하 없이 증가하는 데이터 볼륨을 보호해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 하이브리드 클라우드 백업은 조직이 백업 인프라를 효율적으로 확장할 수 있도록 하여 이러한 도전을 해결합니다. 이 프로세스는 신속한 복구를 위해 중요 데이터를 온프레미스에 보관하는 동시에 비용 효율적인 장기 보존 및 재해 복구를 위해 클라우드 스토리지를 활용합니다.