변조 불가 스토리지란 무엇인가요?

데이터 무결성, 비즈니스 연속성, 민감한 내부 기록을 유지 관리해야 하는 조직의 경우, 일반적으로 변조 불가 보안의 이점이 단점보다 더 큽니다. 그러나 변조 불가 저장소는 미리 정해진 날짜 이전에는 삭제하거나 변경할 수 없기 때문에 많은 양의 변조 불가 데이터는 비용이 많이 들거나 저장하기 어려울 수 있습니다.

클라우드 기반 변조 불가 스토리지는 제공 업체의 요금제에 따라 쉽게 확장될 수 있지만, 변조 불가 객체가 온프레미스에 저장되어 있든 클라우드에 저장되어 있든 모든 변조 불가 데이터는 화재나 홍수 등 물리적 손상에 취약할 수 있습니다. 이러한 이유로 다양한 데이터 센터 위치에 걸쳐 변조 불가 백업을 복제할 수 있는 기능 때문에 클라우드 기반 스토리지 옵션이 선호됩니다.