개요 사이버 공격은 그 어느 때보다 광범위하고 혁신적이며 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 기존 투자를 보호하면서 생산성을 극대화할 수 있는 팀의 확장자 역할을 할 수 있는 협업 파트너가 필요합니다. 공급업체에 구애받지 않는 글로벌 엔드 투 엔드 위협 솔루션으로 언제든지 모든 알림을 관리하고 보안 프로그램을 최적화할 수 있도록 가시성과 통합을 제공하여 조직이 사이버 위험을 줄일 수 있도록 도와드립니다.



많은 조직은 리소스는 너무 적은 반면 대량의 정보를 제공하는 도구는 너무 다양하고 많습니다. 이로 인해 팀은 가장 중요한 업무에 시간을 할애할 수 없게 되고, 이는 비용 증가, 비효율성, 알림 피로, 잠재적 취약성에 대한 심각한 가시성 부족으로 이어집니다.



관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스를 포함하는 IBM 위협 탐지 및 대응(TDR) 서비스는 조직이 기존 투자를 보호하고 AI로 개선하며, 사전 예방적 보안을 실천하여 방어를 강화하고, 보안 운영을 지속적으로 개선하고, 하이브리드 클라우드를 보호할 수 있도록 지원합니다.

X-Force®와 함께 디스커버리 세션 예약하기

이점 비즈니스 혁신 가속화 하이브리드 클라우드 환경의 모든 것은 데이터를 생성하며, 종종 다양한 소스를 통해 수집됩니다. AI를 활용하여 최대 85%의 알림을 처리하는 X-Force Protection Platform이 지원하는 통합 및 관리형 연중무휴 솔루션으로 기존 도구 및 서비스를 전환하세요.

사전 예방적 보안을 실천하여 위험 감소 취약점이 발생하기 전에 예방하고, 탐지 효과를 파악하고, 보안 태세를 개선하는 방법에 대한 맞춤형 권장 사항을 얻고, 해커, 대응자 및 연구원으로 구성된 엘리트 팀인 X-Force와 협력하여 방어 체계를 강화하세요. 보안 운영의 지속적인 개선 심층적인 가시성을 확보하고 협업을 촉진하여 위협이 탐지되는 즉시 억제 및 해결되도록 역량을 강화하여 비즈니스 위험을 최소화하고 피해와 서비스 중단을 줄이세요.

IBM 위협 탐지 및 대응 서비스 개요 이 개요에서 자세히 알아보기 조직은 사후 대응적인 시그니처 기반 위협 관리 솔루션에서 지속적인 모니터링, 분석, 정교한 공격에 대한 신속한 대응을 제공하는 고도로 숙련된 전담 보안 팀을 활용하는 사전 예방적인 인텔리전스 기반 접근 방식으로 전환하여 확장되는 공격 표면을 방어하는 것이 필수적입니다. 솔루션 개요 읽기

이제 IBM을 통해 24시간 내내 실시간으로 전 세계 현황을 정확하게 파악할 수 있게 되었습니다. Robert Oh Executive Vice President of Corporate Digital and Chief Operating Officer Doosan Group

사례 연구 제조 새로운 사이버 위협에 맞서는 두산 디지털 이노베이션스(DDI)의 새로운 접근 방식 DDI는 보안 태세를 강화하여 향후 혁신을 지원하고 사이버 위협 발생 시 비즈니스 중단을 최소화하기 위한 보다 선제적이고 글로벌 인지적인 전략을 수립합니다. 제조 ANDRITZ와 IBM, 사이버 공격에 맞서 연합 전선 구축 X-Force Red Vulnerability Management Services는 ANDRITZ의 시스템을 검사하고 보안 취약성을 평가합니다. 각 스캔은 공통 취약성 점수 시스템(CVSS)을 사용하여 심각도별로 취약성을 평가하는 보고서를 생성합니다. 이는 ANDRITZ가 사고 대응의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

인사이트 연구 허브 매주 기고되는 새로운 블로그 게시물과 함께 한 곳에서 읽을 수 있는 최신 X-Force 연구 2023 랜섬웨어 최종 가이드 랜섬웨어에 대한 최신 동향과 연구를 확인해 보세요. 2023년 위협 인텔리전스 인덱스 위협 행위자가 공격을 수행하는 방법과 조직을 선제적으로 보호하는 방법에 대해 알아보세요. 2023년 클라우드 위협 환경 클라우드 보안의 최신 위협 인텔리전스와 동향을 알아보세요.

리소스 데모 위협 탐지 및 대응 서비스 데모 TDR 서비스 솔루션의 주요 구성 요소를 자세히 살펴보고 알림 피로를 줄이고 SOC 생산성을 개선하며 의사 결정을 가속화하여 위협에 앞서 나갈 수 있는 방법을 알아보세요. 솔루션 개요 IBM X-Force 개요 조직에서 신뢰할 수 있는 조언자 역할을 할 수 있는 세계적으로 유명한 해커, 연구원, 분석가 및 사고 대응 팀에 대해 자세히 알아보세요. 블로그 보안 프로그램이 단편적인 탐지 및 대응(PDR)으로 어려움을 겪고 있나요? PDR이 무엇인지, 어떻게 발생하는지, 보안 프로그램이 성공할 수 있도록 PDR에 대응하기 위해 무엇을 할 수 있는지 자세히 알아보세요.