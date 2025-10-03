변경 불가능한 인프라란 무엇인가요?

조직은 변경 가능 및 변경 불가능의 두 가지 접근 방식을 통해 인프라를 관리할 수 있습니다. 변경 불가능 인프라는 서버를 수정하는 것이 아니라 완전히 대체합니다. 변경 가능한 인프라는 현재 위치에서 서버를 수정하여 업데이트, 패치 및 구성 변경 사항을 프로덕션 서버에 직접 적용합니다.

주로 기존 서버를 수정하기 때문에 변경 가능한 인프라가 더 효율적으로 보일 수 있습니다. 그러나 두 가지 요인으로 인해 변경 불가능한 인프라가 더 실용적이고 선호되는 경우가 많습니다.

첫째, 클라우드 컴퓨팅과 컨테이너화로 인해 배포 속도가 변화했습니다. 조직은 이제 물리적 서버에 필요한 시간이 아닌 몇 분 만에 가상 머신(VM)과 컨테이너를 교체할 수 있습니다. 인프라 자동화 툴은 새로운 서버 및 IT 리소스를 프로비저닝 및 구성하고 대규모로 균일한 변경 사항을 적용할 수 있습니다.

둘째, 변경 불가능한 인프라는 변경 사항이 누적됨에 따라 시스템이 의도한 상태에서 점차적으로 벗어나는 변경 가능한 인프라의 일반적인 기능인 구성 드리프트를 크게 줄일 수 있습니다. 구성 드리프트는 네트워크 문제로 인해 배포 프로세스가 중단되어 부분 업데이트 또는 실패가 발생할 때 특히 일반적입니다. 이러한 드리프트는 성능 저하, 보안 취약성 및 규정 준수 위반으로 이어질 수 있습니다.

예를 들어, 100개의 프로덕션 서버에 보안 업데이트를 배포하는 경우 자동화 툴은 업데이트가 사전 설치된 100개의 새 서버를 생성하고 격리된 상태에서 검증할 수 있습니다. 검증이 완료되면 트래픽을 리디렉션하고 기존 서버를 폐기하며, 이 모든 작업은 가동 중지 시간 없이 몇 분 안에 완료됩니다.