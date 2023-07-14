AI는 몇 가지 과제가 뒤따르는 파괴적인 기술이라는 점에 유의해야 합니다.

문화 변화: HR 전문가는 인재 파이프라인을 구축하고 직원을 고부가가치 직책에 맞게 교육하는 데 중요한 역할을 담당하며, 이를 통해 기업이 기술 혁신 속에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다. 그러나 IT 팀이 HR 자동화 이니셔티브를 총괄하는 기회를 잡게 되면 HR 전문가의 역할 자체가 자동화되어 버릴 위험이 있습니다.

인적자원관리학회(The Society for Human Resources Management)는 자동화의 힘을 이해하고 활용하는 정도에 따라 HR 전문가가 발전할 수도 있고 소외될 수도 있다고 강조합니다.1 HR 전문가는 자동화 소프트웨어를 활용하여 일상적인 데이터 입력에 소요되는 시간을 줄임으로써 외부에서 벌어지는 주요한 변화를 해결하는 데 집중할 수 있습니다.

사이버 보안: AI는 특히 머신 러닝 알고리즘이 생성되는 학습 단계에서 해킹에 취약합니다. 데이터 포이즈닝 공격은 학습 세트에 악성 코드나 정보를 심어 수많은 머신 러닝 모델 실행을 감염시키고 궁극적으로 회사 네트워크를 감염시킬 수 있습니다. 비즈니스 리더는 IT 및 보안 운영 센터(SOC)와 협력하여 전체 라이프사이클 동안 AI 프로젝트를 안전하게 유지하는 계획을 수립할 수 있습니다.



직원 개인정보 보호: 프로세스 최적화 및 성과 평가에 AI를 사용하는 데 우려가 제기될 수 있습니다. 조직은 개인 데이터를 수집 및 분석하는 데 AI 시스템을 사용하기 전에 직원의 개인정보를 중요하게 다루고 데이터 관리 전략에서 개인정보 보호 문제를 해결할 수 있습니다. HR은 직원에게 어떤 데이터가 수집되고 AI 시스템에 사용되는지 알릴 수 있습니다. 투명성에 기반한 AI 시스템을 만들거나 사용하는 것은 개인정보 보호 문제를 해결하기 위한 첫걸음입니다.



통합: 일부 독립형 HR 프로그램은 기존 IT 인프라에 통합하기가 어려울 수 있습니다. 반면, 캡처된 데이터가 완전히 통합되지 않으면 일치하지 않는 여러 데이터 값이 생성될 수 있습니다.

재교육: AI와 자동화는 전통적으로 사람이 수행하던 특정 유형의 작업을 제거할 수 있으며 일부 직원의 역할에 영향을 미칠 수 있습니다. 인재를 재교육하고 직무 역할을 재구성하는 계획을 통해 이 문제를 정면으로 해결해야 합니다.



구현 시간: HR 프로세스를 자동화하려면 자동화 시스템을 구성하고, 데이터를 마이그레이션하고, 프로세스를 분석하며, 자동화를 강화하기 위해 재설계하는 초기 시간 투자가 필요합니다. 자동화를 구현하는 HR 팀은 전사적으로 배포하기 전에 새로운 도구를 교육하고 익숙해진 다음, 테스트 및 문제 해결을 수행하여 자동화가 최적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 모든 과정이 성공적으로 진행된다면 자동화를 도입한 팀은 장기적으로 시간을 절약할 수 있는 기반을 마련하게 됩니다.