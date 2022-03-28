푸시 알림이란 무엇인가요?

푸시 알림은 데스크톱 브라우저, 모바일 홈 화면 또는 모바일 앱 디바이스 알림 센터에 팝업으로 표시되는 짧은 메시지입니다.
푸시 알림은 일반적으로 사용자가 특정 작업을 수행할 수 있도록 텍스트 및 리치 미디어(예: 이미지 또는 버튼)를 표시하는 수신 동의된 알림입니다.
조직에서는 푸시 알림을 마케팅 또는 커뮤니케이션 채널로 사용하지만, 보안 메커니즘으로도 사용할 수 있습니다.
푸시 알림은 처음에는 '위험'과 동일시되었지만 일반적인 의미의 알림은 아니었습니다. 마티아스 두아르테(Matias Duarte)와 그의 디자인 팀은 2008년 안드로이드의 전신인 데인저(Danger)의 디자인 디렉터로 일하면서 푸시 알림을 개발했습니다.
2009년 Apple은 클라우드 메시징 서비스인 Apple 알림 서비스(APNS)를 통해 푸시 메시지 또는 알림을 출시했습니다. Apple이 설계한 이 서비스는 현재 iPad에서 iPhone에 이르는 iOS 기기에서 모바일 사용자를 위한 모바일 푸시 알림으로 널리 사용되고 있습니다.
푸시 알림은 커뮤니케이션을 활용하기 위해 작동하는 채널 유형입니다. 마케팅은 개발자와 조직이 푸시 알림을 만들고 사용하는 주요 방법입니다. 하지만 푸시 알림은 시민과의 소통을 위해 정기적으로 사용되기도 하고, 자주는 아니더라도 보안 인증을 위해 사용되기도 합니다.
푸시 알림을 사용하면 몇 가지 장점이 있습니다. 그러나 이는 조직이 얼마나 잘 계획하고 실행하는지에 달려있습니다. 푸시 알림 클릭률은 전체 업계에 걸쳐 평균적으로 약 2~3%를 유지하고 있습니다. 참여도와 사용자 만족도를 높이려면 전략적인 타이밍, 개인화 및 세분화를 통해 효과적인 푸시 알림을 만들어야 합니다.
조직이 푸시 알림을 사용하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 이는 다음과 같습니다.
푸시 알림 수신자에게 가장 큰 이점은 이 채널이 사용자 중심의 매체라는 것입니다. 수신자는 자신이 원하는 시간과 원하는 공간에서 정보를 받을 수 있습니다. 또한 기기 알림 설정을 변경하거나 알림 수신을 취소할 수도 있습니다. 이러한 다양한 옵션은 알림 피로도를 낮출 뿐만 아니라, 앱 게시자와 조직이 수신자에게 가장 관련성 높은 콘텐츠를 만들도록 유도합니다.
또한 자동화는 특히 뉴스, 공공 서비스 정보를 전달하거나 고도로 개인화된 스포츠 이벤트 업데이트 또는 부동산 알림과 같은 사용 사례에서 즉시성을 필요로 하는 조직에게 여전히 중요한 이점입니다.
깜짝 세일, 여행 특가 또는 교통 상황 업데이트에 대한 알림을 받았다면 해당 알림은 이를 제공하는 푸시 서버에서 보낸 것입니다.
푸시 알림은 클라우드 기반 또는 앱 기반일 수 있으며, 알림을 제공하는 서버와 함께 작동하도록 만들어졌습니다. API를 활용하면 클라우드 서비스에서 앱 및 웹 푸시 서비스로 푸시 알림을 사용할 수 있습니다. 조직이 푸시 알림을 요청하면 API가 이 서비스를 호출하고 메시지가 전달되도록 설정합니다.
푸시 알림이 모바일 홈 화면 또는 잠금 화면에 도착합니다. 브라우저를 실행할 때나 사용하는 중에도 앱 아이콘이나 데스크톱 홈 화면에 알림으로 표시될 수 있습니다.
조직에서는 텍스트가 포함된 푸시 알림을 보내는 경우가 가장 흔하며, 이모티콘과 같은 리치 미디어를 사용하는 경우가 가장 많습니다. 사용자에게 결제를 완료하거나 사이트나 앱에 직접 참여하도록 유도하는 역할을 하는 콜 투 액션(CTA)이나 클릭 가능한 링크를 포함하는 경우도 있지만, 항상 그런 것은 아닙니다.
그러나 푸시 알림은 브라우저와 운영 체제에서 민주적으로 또는 균일하게 작동하지 않습니다. 가장 많이 사용되는 모바일 및 데스크톱 브라우저는 Safari, Firefox, Chrome 및 Android에서 푸시 알림을 지원하지만, 각 브라우저마다 전달 방식과 환경이 다릅니다.
특히 Android 사용자 중 정기 휴대폰 업데이트를 수행하지 않는 사용자는 일부 리치 미디어를 사용할 수 없습니다. 또한 Android 기기의 수신 거부 기능은 사용자가 몇 가지 수동 단계를 거쳐야 한다는 점에서 iOS 기기와 다르지만, Android는 최근 몇 년 동안 이 프로세스를 더 쉽게 만들었습니다.
푸시 알림을 성공적으로 실행하려면 기기, 브라우저 및 운영 체제의 제한 사항과 권한의 차이를 이해하는 것이 중요합니다.
푸시 알림을 적용하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 이는 마케팅 전략과 관계없이 일반적으로 채널에 적용되는 보편적인 방법입니다.
여기에는 다음이 포함됩니다.
마케팅 캠페인의 경우, 강력한 푸시 알림 캠페인의 핵심은 잘 실행된 세분화와 개인화입니다. 조직은 알림의 빈도와 유형뿐만 아니라 사용자를 위해 개인화된 방법을 모니터링하여 사용자 메시지의 피로도와 내성을 낮출 수 있습니다.
또한 행동 패턴과 사용자 관심사에 따라 알림을 세분화하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 치과 검진이 예정된 모든 환자에게 상황 보험 플랫폼에서 보내는 원격 의료 알림은 환자의 건강을 지원하고 예약을 쉽게 할 수 있는 유용한 방법입니다.
세분화의 확장인 개인화는 특정 사용자에게만 적용되는 고유한 콘텐츠와 타이밍을 포함합니다. 사이트에서 보고 저장한 상품의 가격이 인하되었음을 알리는 알림은 전자 상거래 판매를 늘리는 한 가지 방법입니다.
거의 모든 업계와 부문에서 고객과 수신자에 맞는 푸시 알림을 채택하고 있습니다. 그러나 금융, 의료, 날씨, 교통 및 접객업과 같은 수요 기반 영역에서 CTR이 더 높은 것으로 나타났습니다.
성공적인 캠페인에서 더 중요한 것은 푸시 알림이 매우 구체적인 요구 사항을 얼마나 잘 충족하는지, 그리고 이것이 얼마나 즉시 발생하는지입니다. 이는 전환율을 높이는 중요한 동인입니다. 스마트폰 사용자의 81%가 해당 알림을 비활성화한 소매업과 소셜 미디어 분야에서는 높은 참여율을 달성하기가 더 어렵습니다3.
또한 이모티콘으로 표현된 감성적인 컨텍스트가 있는 푸시 알림을 만드는 조직은 관련 정보가 양쪽에 모두 포함되어 있더라도 헤드라인이 포함된 일반 텍스트 알림을 보낼 때보다 더 높은 참여율을 받는 경우가 많습니다.
마지막으로 푸시 알림 전략과 마케팅 캠페인에 대해 많은 글이 작성되었지만, 보안 인증 역시 눈에 띄는 부분입니다. 은행 및 의료 기관과 같은 조직에서는 푸시 알림을 사용하여 보안 애플리케이션을 통해 신원을 인증합니다.
대화형 AI로 모든 채널과 접점에서 일관되고 지능적인 고객 상담을 지원합니다.
직관적인 UI, 클라이언트 SDK 및 간단한 REST API를 사용하여 개인화되고 세분화된 실시간 모바일 및 웹 푸시 알림을 사용할 수 있습니다.
IBM watsonx Assistant는 비즈니스 언어를 이해하고 기존 고객 관리 시스템에 연결하며 엔터프라이즈 보안 및 확장성을 갖추고 어디에나 배치할 수 있는 AI 챗봇을 통해 조직이 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. watsonx Assistant를 통해 반복적인 작업을 자동화하고 머신 러닝을 사용하여 고객 지원 문제를 빠르고 효율적으로 해결할 수 있습니다.
1 Statista, 2021년 7월, 미국 내 스마트폰 사용자 간의 푸시 알림 분포 (ibm.com 외부 링크)
2 Statista, 2021년 7월, 미국 내 스마트폰 사용자 간의 푸시 알림 분포 (ibm.com 외부 링크)
3 eMarketer 설문조사 2021년 6월, 대부분의 미국 스마트폰 소유자, 주저하지 않고 푸시 알림 제한(ibm.com 외부 링크)