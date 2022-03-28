푸시 알림이란 무엇인가요?

깜짝 세일, 여행 특가 또는 교통 상황 업데이트에 대한 알림을 받았다면 해당 알림은 이를 제공하는 푸시 서버에서 보낸 것입니다.

푸시 알림은 클라우드 기반 또는 앱 기반일 수 있으며, 알림을 제공하는 서버와 함께 작동하도록 만들어졌습니다. API를 활용하면 클라우드 서비스에서 앱 및 웹 푸시 서비스로 푸시 알림을 사용할 수 있습니다. 조직이 푸시 알림을 요청하면 API가 이 서비스를 호출하고 메시지가 전달되도록 설정합니다.

푸시 알림이 모바일 홈 화면 또는 잠금 화면에 도착합니다. 브라우저를 실행할 때나 사용하는 중에도 앱 아이콘이나 데스크톱 홈 화면에 알림으로 표시될 수 있습니다.

조직에서는 텍스트가 포함된 푸시 알림을 보내는 경우가 가장 흔하며, 이모티콘과 같은 리치 미디어를 사용하는 경우가 가장 많습니다. 사용자에게 결제를 완료하거나 사이트나 앱에 직접 참여하도록 유도하는 역할을 하는 콜 투 액션(CTA)이나 클릭 가능한 링크를 포함하는 경우도 있지만, 항상 그런 것은 아닙니다.

그러나 푸시 알림은 브라우저와 운영 체제에서 민주적으로 또는 균일하게 작동하지 않습니다. 가장 많이 사용되는 모바일 및 데스크톱 브라우저는 Safari, Firefox, Chrome 및 Android에서 푸시 알림을 지원하지만, 각 브라우저마다 전달 방식과 환경이 다릅니다.

특히 Android 사용자 중 정기 휴대폰 업데이트를 수행하지 않는 사용자는 일부 리치 미디어를 사용할 수 없습니다. 또한 Android 기기의 수신 거부 기능은 사용자가 몇 가지 수동 단계를 거쳐야 한다는 점에서 iOS 기기와 다르지만, Android는 최근 몇 년 동안 이 프로세스를 더 쉽게 만들었습니다.

푸시 알림을 성공적으로 실행하려면 기기, 브라우저 및 운영 체제의 제한 사항과 권한의 차이를 이해하는 것이 중요합니다.